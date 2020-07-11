Sıralama turları cumartesi günü yapılamazsa yarış gridi nasıl belirlenecek?

Bugün Spielberg'de yoğun yağmur bekleniyor ve sıralama turlarının gerçekleştirilmeme ihtimali var.

Şu anda Red Bull Ring'in bulunduğu bölgede hava iyi, ancak yaklaşık iki saat içerisinde yağmur bulutlarının gelmesi ve yaklaşık 10 saat boyunca yoğun bir yağmur yağması bekleniyor.

Eğer sıralama turları yapılamazsa, yarış gridinin belirlenmesi için üç seçenek var.

Yarış direktörü Michael Masi, bunları şöyle anlattı: “Yapılan ilk tahminlerde pazar sabahının bile elverişsiz olduğu görülüyordu. Ancak şimdi Cumartesi için tahminler çok iyi görünmese de, pazar günü için daha net bir durum var. İlk seçenek, sıralama turlarını pazar sabahına almak olacak. Bu, oldukça iyi bir seçenek."

"Cumartesi günü, üçüncü antrenman ve sıralama turları gerçekleşmeyecek kadar yağmur yağarsa ve Pazar sabahı bile bunu gerçekleştiremezsek, o zaman yarış gridi ​​ikinci antrenman seansına göre dizilecek."

"Üçüncü bir seçenek daha var. Üçüncü antrenman seansı Cumartesi sabahı yapılırsa ve sıralama turları Cumartesi veya Pazar sabahı gerçekleşmezse, üçüncü antrenman seansının sonucunu göre yarış gridi belli olacak."

Pazar sabahı için yağmur ihtimali bulunmuyor. Bu, sıralama turlarının pazar sabahı yapılacağı anlamına gelebilir.