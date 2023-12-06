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F1, Wolff'un görevini kötüye kullandığı iddialarını yalanladı!

Formula 1, F1 Akademisi CEO'su Susie Wolff ile eşi Toto Wolff arasında bir çıkar çatışması olduğu yönündeki iddiaların "yanlış" olduğunu açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Susie Wolff and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes

FIA, Salı gecesi yaptığı açıklama ile Uyum Departmanının yönetmeliklerin olası ihlallerine ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Susie ve Toto Wolff'un isimleri doğrudan zikredilmezken, bir F1 takım patronu ve FOM personelinin medyada çıkan bir haber üzerine soruşturma altına alınacağı bildirildi.

FIA'dan Salı günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "FIA, bir FOM üyesi tarafından gizli nitelikteki bilgilerin bir F1 takım patronuna aktarıldığı iddiasına yönelik basında yer alan spekülasyonların farkındadır. FIA Uyum Departmanı konuyu incelemektedir."

İddiaya göre Toto Wolff'un FOM'un gizli bilgilerine vakıf olmasından dolayı takım patronları mutsuzdu ve böyle bir adım atılması için FIA'ya başvuruda bulundular.

FIA'ya şikâyette bulunulması üzerine başkan Mohammed Ben Sulayem konuyu daha da ileri götürme kararı aldı.

Ancak akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayan Formula 1 yönetimi, bu konudaki haberleri net bir dille yalanladı.

F1, soruşturmadan haberdar olmadığına dikkat çekerek hem kendi itibarını hem de Wolff'u savundu.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA


F1, "FIA tarafından bu akşam kamuoyuna yapılan ve bizimle önceden paylaşılmayan açıklamayı not ediyoruz."

"İddiaların yanlış olduğuna dair güvenimiz tamdır ve herhangi bir potansiyel çıkar çatışması durumunda bilgi ve sorumlulukların ayrıştırılmasını sağlayan sağlam süreç ve prosedürlere sahibiz."

"Ekibimizin hiçbir üyesinin bir takım patronuna yetkisiz açıklama yapmadığına eminiz ve herkesi, aslı astarı olmayan tedbirsiz ve ciddi iddialarda bulunmamaları konusunda uyarıyoruz." denildi.

Susie Wolff, 2018-2022 yılları arasında Venturi Formula E takımının CEO'su olarak görev yapmış ve bu yılın Mart ayında F1 Akademisi'nin CEO'su olarak atanmıştı.

Kadınların motor sporlarına katılımını artırmak için tasarlanan bir program olan Dare To Be Different girişiminin de kurucusu olan Susie, o zamandan beri Dublin'deki 2023 Pendulum Summit gibi önemli konferanslarda açılış konuşmacısı olarak görev yaptı.

Wolff, F1 Akademisi'nin CEO'su olarak doğrudan F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye rapor veriyor.

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