F1, Williams'ı anmak için kapsamlı bir program hazırladı

79 yaşındaki Williams, geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yummuştu. Formula 1'in en ikonik isimlerinden birisi olan Williams'ın ölümünün ardından F1 dünyası üzüntüsünü dile getirdi.

Formula 1 Yönetimi de bazı planlar yaptı. Bu kapsamda Suudi Arabistan GP öncesinde, ülkenin önemli şirketlerinden Saudia'nın sponsor logolarına sahip olan FW07 ile gösteri sürüşleri yapılacak.

Eski Formula 1 pilotları Martin Brundle ve - 1996'da Williams ile şampiyon olan - Damon Hill, şu ana kadar FW07 ile pistte gösteri sürüşleri yapan isimler oldular.

Ancak Formula 1, yarış öncesinde daha fazla kişi önünde Williams'ı anmak için Williams'ın şerefine bu araçla sürüş düzenleyecek.

F1 ayrıca yarış başlamadan hemen önceki yoğun dakikalarda hızlı bir saygı duruşu yapmak yerine, pilotların geçit töreninden sonra, yerel saat ile 19:20'de pilotların, takım patronlarının, Stefano Domenicali, Ross Brawn ve FIA Başkanı Jean Todt gibi önemli isimlerin katılımında bir dakikalık saygı duruşu düzenleyeceğini açıkladı.

Bir dakikalık saygı duruşunun hemen ardından tribünler alkışa davet edilecek ve ayrıca hem podyumda, hem de gridde Williams'ın anısına görseller kullanılacak.

Pilotlar yarıştan önce araçlarını pitten çıkarıp keşif turu ile gride çıkıp pit yolu kapandıktan sonra ise FW07 ile Williams'ın onuruna bir tur atılacak.