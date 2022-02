F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?

Geçen yıl çeşitli kazalar nedeniyle 12 vites kutusu hasar gördü. Sürücü eğer, kazayı yarış içerisinde yaptıysa nispeten şanslıydı ve bir sonraki hafta sonu serbest şekilde yeni vites kutusuna geçebilirdi.

Fakat antrenman ve sıralama turlarında kaza yapıp, vites kutusuna hasar verdiklerinde pek de şanslı değillerdi ve yeni vites kutusuna geçtikleri takdirde 5 sıra grid cezası aldılar.

Kurallara göre kaza yaşanmadığı sürece bir pilotun, her bir vites kutusunu en az altı yarış kullanması gerekiyordu.

RacingNews365'e göre kurallarda değişikliğe gidiliyor. Artık Formula 1 takımlarının, tüm yıl boyunca kullanabilecekleri üç vites kutusu olacak.

Bu açıdan, güç ünitesi tarafından kullanılana benzer bir sisteme geçilmiş olunacak. Sürücüler, yıl içerisinde dördüncü bir vites kutusuna geçerlerse, o zaman ceza alacaklar.

Ceza yine beş sıra olacak. Dördüncü, beşinci veya altıncı vites kutusu fark etmeksizin sürücü hep beş sıra cezası alacak.

Yani bir sürücü, sıralama turlarında kaza yaparsa, cezaya maruz kalmadan yarış için başka bir vites kutusu kullanabilecek. Bu, özellikle sezon başında iyi bir haber olacak.

Geçen yıl Monako'da Charles Leclerc kaza yapmış ve Ferrari ceza almamak adına vites kutusunu değiştirmemişti.

RacingNews365'e göre üreticiler, 2025 yılına kadar vites kutularına sadece bir güncelleme getirebilecekler ve o da bu yıl olacak. Yani 2022 sezonu başladığında, tüm üreticilerin vites kutusu tasarımı 2025'e kadar onaylanmış olacak ve değiştirilemeyecek.

Yine de olası bir dayanıklılık problemi yaşanırsa, FIA'nın bir istisna tanıyabileceği tahmin ediliyor.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, climbs out of his car after crashing out at the end of FP2

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images