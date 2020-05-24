F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

Şov ve spor dünyasındaki isimlerin yanında, F1 gridindeki isimlerin de katıldığı F1 Sanal Grand Prix, sanal Monaco Grand Prix pistinde yapıldı. Russell, Albon, Leclerc, Giovinazzi, Norris ve Latifi gibi serinin düzenli isimlerinin yanında Ocon ve Bottas, serideki ilk yarışlarına çıktılar.

Sıralama turları ıslak zeminde yapıldı ve pole pozisyonunu kazanan isim, Haas yedek pilotu olan Pietro Fittipaldi oldu. İkinci sırada başlayan isim Russell, üçüncü sırayı alan isim ise David Schumacher oldu.

Start ile beraber ise George Russell liderliği alırken pole pozisyonunun sahibi olan Fittipaldi, ilk turun ardından dördüncülüğe kadar geriledi. Arkada ise Casino bulvarının girişinde büyük bir kaza yaşandı, ancak tüm pilotlar yola devam ettiler.

Dokuzuncu tura gelindiğinde ise, ikinci sırada yola devam eden Arthur Leclerc, Ferrari'si ile pit stopunu yaptı. Bir sonraki tur ise abisi Charles Leclerc pitlere geldi ve Russell'ı önde yalnız bıraktılar.

Yarışa 7. sırada dönen Arthur ve 10. sırada dönen Charles, trafiğin içinde kaldılar ve Russell'ın bu sırada arayı açmasına izin verdiler. 18. turda ise Lando Norris'i geçmeye çalıştıkları sırada Norris, Arthur ile bir temas yaşadı ve ikili gerilere düşerken Charles Leclerc üçüncülüğü almayı başardı.

Ters lastik ile yarışa başlayan Russell, orta hamur lastikleri ile beraber 28. tura kadar ilerledi ve daha sonrasında yumuşak lastikler için pite geldi. Bu sırada ikinci olarak ilerleyen Charles Leclerc ile arası 14 saniyenin üzerinde idi.

Son iki turda ise Mercedes için süren Esteban Gutierrez, yaptığı iki pit stop stratejisi ile beraber arayı kapadı ve ikinci olan Charles Leclerc'in arkasına kadar geldi. Tünel bölümünün çıkışında ise ikili temas etti ve Leclerc spin attı.

Her iki pilot birden yola devam etmeyi başardı ve George Russell, Gutierrez'in 39 saniye önünde yarışı kazanan isim oldu. Charles Leclerc ise podyumun son basamağına çıkan isim oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Arthur Leclerc, Pietro Fittipaldi, Lando Norris, Nicholas Latifi, Louis Deletraz ve David Schumacher oldu.

Yarışa ilk defa katılan Valtteri Bottas 11. sırada yarışı tamamlarken bir diğer F1 Sanal Grand Prix çaylağı isim olan Esteban Ocon ise yarışı tamamlayamadı.

Valtteri Bottas katıldığı ilk yarış sonrasında şunları söyledi: "Çok ilginç bir sıralama seansı oldu. Yağmur altında bir seans geçirdik. Yarışın ilk turunda ise temas yaşadım ve gerilere düştüm. Bu oyunu ilk defa oynuyorum ve bu yarışa bir daha katılabilecek miyim bilmiyorum. Çok yoğun bir programa sahibim ve boşluk bulabileceğimden emin değilim."

Mercedes'teki takım arkadaşı olan Lewis Hamilton'ın yarışa katılıp katılmayacağı sorusuna ise Bottas "Pek emin değilim. Ona bu soruyu sormadım." yanıtını verdi.

Bottas aynı zamanda simülatörünü son dakika aldığını ve sisteminin ilk defa bugün itibariyle tam anlamıyla çalıştığını söyledi.

Formula 1 Sanal Grand Prix'nin bir sonraki yarışı ise 7 Haziran Pazar günü, sanal Bakü Sokak Pisti'nde yapılacak.