F1, Vettel’in V10 motorlarına geri dönme önerisini reddetti

Haberi dinle

Sebastian Vettel, Britanya Grand Prix’sinde Nigel Mansell’in eski FW14B’sinde gösteri sürüşü yaptı ve aracı tamamen sürdürülebilir yakıtla kullandı. Bunun ardından eski tip yüksek sesli motorlara geri dönülmesi konusu tekrardan gündeme geldi.

4 kez dünya şampiyonu, F1’in daha basit ve daha heyecan verici olan eski tip motorlara geri dönmek varken turbo hibrit motorlar planını gerçekleştirmesine gerek olup olmadığını sorguladı. Vettel, "Araçları seviyorum. V10'un verdiği hissi seviyorum.” "İleriki zamanlar için, bu üzerinde tartışılması gereken ayrı bir konu. Daha iyi olan yol ne?"

"Daha ucuz olan yol hangisi? Bu [turbo hibrit] motorlar çok pahalı olduğundan, bu noktaya kadar geliştirilmeleri bir servete mâl olur." ifadelerini kullandı.

Vettel'in daha basit ve yüksek sesli motorlara dönme konusundaki yorumları, Red Bull patronu Christian Horner da dahil olmak üzere diğer önemli isimlerden de destek aldı. Öte yandan, F1 şefleri bunu spor için uzun vadeli bir çözüm olarak görmüyor ve tarihi motorlara geri dönmenin üreticiler için kötü olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda F1 yönetici direktörü Ross Brawn, Vettel'in sözleri hakkında şunları söyledi: "[Vettel'in] ne söylediğini anlıyorum." "Otomobil üreticilerinin çoğunun verimli hibrit felsefesini desteklediğini düşünüyorum çünkü burada başka faktörler de var: yakıt tüketimi, yakıt türü, motorlar verimliliği."

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Verimlilik hâlâ büyük bir faktör. Bu nedenle, tamamen sürdürülebilir yakıtlar kullanıyor olsanız bile, yine de verimlilik istersiniz. Bu yüzden hibrit çözümüne bağlı kalıyoruz."

"[Hibrit motorlar] otomobil üreticilere hitap ediyor, onlar buna destek veriyor ve bunu araştırmayı finanse ediyor. Şu anda bir V10'a para yatıracak bir otomobil üreticisi olduğunu sanmıyorum. Aslında bu farklı bir formül. Bu F2, F1 değil." yorumlarını yaptı.

Brawn, yeni nesil hayranların araçlarda yüksek sesli motorlara geri dönülmesini istedikleri konusunda şüphe duyduğunu da söyledi. V8 ve V10 motorlar hakkında Brawn, "[Bu motorların] biraz tuhaf olduklarını düşünen yeni bir demografik var."

"İnsanlar farklı şeylerden hoşlanıyor ve araçlar tur atarken tribünlerde sohbet etme fikrini seven çok sayıda taraftar var. Onlar için [yüksek motor sesi] o kadar önemli değil."

"V12 sesini duymayı sevdiğimiz bir çağdan geldik ama bu aynı zamanda biraz acı vericiydi. Ne kadar gürültülü olduklarını unutuyorsunuz." dedi.