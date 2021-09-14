F1, Verstappen-Hamilton kazasının 360 derecelik yeni görüntülerini yayınladı

Hamilton, geçen hafta sonu Monza'da gerçekleştirilen yarışın 26. turunda, Max Verstappen'le temas yaşamış ve ardından Hollandalı pilotun aracı, Verstappen'in halosuna isabet etmişti. Ayrıca tekerleğin bir kısmı, Hamilton'ın başına da çarptı. Neyse ki Hamilton, olaydan sadece boyun ağrılarıyla kurtuldu.

Yarıştan sonra oraya çıkan fotoğraflarda, Verstappen'in tekerleğinin Hamilton'ın kaskının üst kısmına çarptığını gösteriyordu. Fakat F1'in yayınladığı yeni 360 derecelik görüntüde, tam olarak neler olduğuna dair bir fikir ortaya çıkmış oldu.

Tüm F1 araçlarının burnunda bulunan 360 derecelik kamera görüntüsünde, Verstappen'in aracının Hamilton'ın sol arka kısmından havalandığı ve ardından aracın üzerine çıktığı görülüyor.

İkili sürüklendikçe Verstappen'in aracı öne doğru kaymaya başlıyor ve aracın tabanı, Hamilton'ın halosunun üzerinden kayıp gidiyor. Ardından sağ arka tekerlek, Halo'nun üzerinde giderken Hamilton'ın kaskının üst kısmına da çarpıyor.

Tüm bunlar olurken, Hamilton'ın başının öne ve aşağı doğru hareket ettiği görülebiliyor.

İtalya Grand Prix'sinin ardından konuşan Hamilton, kazada ne kadar şanslı olduğunu açıkça belirmiş ve eğer Halo olmasaydı, belki de şu an hayatta olmayabileceğini dile getirmişti.

Kazadan sonra çekilen fotoğraflarda Verstappen'in tekerleğiyle yaşanan temas sonrası, kaskın üzerindeki spoiler kısmının kırıldığı görülüyordu.

Öte yandan Verstappen'in aracındaki kamera görüntülerinde ise, Verstappen'in tıpkı Hamilton gibi, araçtan inmeden önce aracı tekrar piste çıkarmaya çalıştığı görülebiliyor.

Görüntüyü yukarıdan veya buradan izleyebilirsiniz.