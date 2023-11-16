Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

F1, Vegas GP aksiyonu hafta sonunda Sphere'de üç rengin kullanımını yasakladı

Formula 1 ve FIA, sürücülerin dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla Las Vegas Grand Prix'si sırasında MSG Sphere'de sarı, kırmızı ve mavi renklerin yasaklanması konusunda anlaştı.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
1000013510

Las Vegas Sphere F1 etkinliği boyunca faaliyet gösterecek fakat sürücülerin dikkatini dağıtmamak için her türlü çaba gösterilecek.

Yanlış yorumlanabilecek herhangi bir şeye yol açmaması adına FIA ve sürücüler kırmızı, sarı ve mavi renklerin gösterilmemesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Daha önce de bildirildiği üzere, F1 organizasyonu Sphere'i ve çevresindeki araziyi etkinlik süresince kiraladı ve İrlandalı rock grubu U2 de şehrin en yeni mekânında 1 Aralık'a kadar devam edecek olan konserlerine ara vermek zorunda kaldı.

F1 müzakerelerin başından beri, Sphere'i pistin arka planının bir parçası yapma konusunda istekliydi.

Exosphere olarak bilinen yapının dış yüzeyi dünyanın en büyük LED ekranıyla kaplı ve günün her saati çalışıyor.

General views of the Las Vegas sphere

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

General views of the Las Vegas sphere

F1, yaptığı yatırımı telafi edebilmek amacıyla sponsor paketlerinin bir parçası olarak Sphere üzerinde reklam alanları sattı.

Sphere, araçların kokpitlerinden ciddi şekilde görünüyor ve sürücülerin dikkatinin dağılması ihtimali var.

Ancak Sphere'in sahipleri, pist aksiyonu sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için FIA ve F1 ile birlikte çalıştılar.

MSG Entertainment'ın önemli etkinliklerinden sorumlu olan Joel Fisher, herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü çabanın gösterildiğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte "Her şey güvenli; FIA'nın gerekliliklerine uyacağız."

"Gece buraya geldiler ve farklı renkleri test ettiler. Haliyle neyi göstermememiz gerektiğini biliyoruz. Tüm bunları yapacak bir şovmenimiz var." dedi.

Nelerin sergileneceği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bazı canlı görüntüler olacak, kasklar olacak, sürücü kartları olacak, reklamlar olacak, bu tür şeyler olacak. Başka sürprizler de yapacağız."

Atmosphere Las Vegas boulevard

Photo by: Erik Junius

Atmosphere Las Vegas boulevard

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak
Sonraki haber Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Formula 1
Las Vegas GP

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir" Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

MGP MotoGP
Katar GP

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil" Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol