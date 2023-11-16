F1, Vegas GP aksiyonu hafta sonunda Sphere'de üç rengin kullanımını yasakladı

Las Vegas Sphere F1 etkinliği boyunca faaliyet gösterecek fakat sürücülerin dikkatini dağıtmamak için her türlü çaba gösterilecek.

Yanlış yorumlanabilecek herhangi bir şeye yol açmaması adına FIA ve sürücüler kırmızı, sarı ve mavi renklerin gösterilmemesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Daha önce de bildirildiği üzere, F1 organizasyonu Sphere'i ve çevresindeki araziyi etkinlik süresince kiraladı ve İrlandalı rock grubu U2 de şehrin en yeni mekânında 1 Aralık'a kadar devam edecek olan konserlerine ara vermek zorunda kaldı.

F1 müzakerelerin başından beri, Sphere'i pistin arka planının bir parçası yapma konusunda istekliydi.

Exosphere olarak bilinen yapının dış yüzeyi dünyanın en büyük LED ekranıyla kaplı ve günün her saati çalışıyor.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images General views of the Las Vegas sphere

F1, yaptığı yatırımı telafi edebilmek amacıyla sponsor paketlerinin bir parçası olarak Sphere üzerinde reklam alanları sattı.

Sphere, araçların kokpitlerinden ciddi şekilde görünüyor ve sürücülerin dikkatinin dağılması ihtimali var.

Ancak Sphere'in sahipleri, pist aksiyonu sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için FIA ve F1 ile birlikte çalıştılar.

MSG Entertainment'ın önemli etkinliklerinden sorumlu olan Joel Fisher, herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü çabanın gösterildiğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte "Her şey güvenli; FIA'nın gerekliliklerine uyacağız."

"Gece buraya geldiler ve farklı renkleri test ettiler. Haliyle neyi göstermememiz gerektiğini biliyoruz. Tüm bunları yapacak bir şovmenimiz var." dedi.

Nelerin sergileneceği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bazı canlı görüntüler olacak, kasklar olacak, sürücü kartları olacak, reklamlar olacak, bu tür şeyler olacak. Başka sürprizler de yapacağız."