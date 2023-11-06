F1 ve Pirelli, eleştirilerin ardından 2025 için tamamen yeni bir lastik üzerinde çalışıyor

Brezilya'daki Formula 1 hafta sonu boyunca Pirelli lastiklerine yönelik eleştiriler hiç de hafif değildi.

Son şampiyon Max Verstappen, İtalyan ekibin lastiklerini oldukça eleştirdi ve lastik yönetimi nedeniyle tek bir tur bile tam gaz gidemediğini söyledi.

Pirelli şefi Mario Isola da eleştirileri duydu ve bazı adımlar geleceğini açıkladı. İtalyan mühendis, önümüzdeki haftalarda sorunlara neyin sebep olduğuna dair çok sayıda analiz yapılacağının sözünü de verdi.

Isola, Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına şöyle dedi: "Lastik aşınmasını pist aksiyonuna nasıl uyarlayacağımızı anlamak istiyoruz."

"Bu yapabileceğimiz bir şey. Farklı aşınma seviyesine sahip lastikelr tasarlamamız gerekiyor, bu gelecek için bir seçenek haline gelmeli." dedi.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Pirelli, Formula 1 organizasyonunu ve takımları, yeni lastiğin gelişim sürecine dahil etmek istiyor.

Lastikleri bağımsız olarak geliştirmeme kararı, Pirelli'nin pistteki trafiğin etkisini simüle edebilecek simülatörlere sahip olmaması nedeniyle alındı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press

Yeni bir hamurun test tezgahından çıkması halinde, 2024 yılında kullanılması mümkün değil. Çünkü İtalyan lastik üreticisi gelecek yıl kullanılacak lastikleri halihazırda üretmeye başlamış durumda.

Bu da Pirelli'nin yeni lastikler için hedef olarak 2025 yılını belirlemesi anlamına geliyor.

Pirelli, yeni lastikler sayesinde en iyi stratejinin artık tek pit stop olmasını istemiyor ve farklı stratejilere yönelmelerini umuyor.

Bu nedenle, neredeyse hiç aşınmayan bir lastik hedeflemiyorlar.

Isola, "Lastik aşınması yoksa çift pit stop yapmaya gerek olmaz. Ayrıca Pistteki hamlelerin çoğunun aşınmadan kaynaklandığına inanıyorum."

"Aşınma azalırsa, pistte araç treni görme riski ortaya çıkar. Sonuçta, bir sürücü zorlayabilirse, herkes zorlayabilir. Lastik herkes için aynı." dedi.

Fakat yüksek lastik aşınması konusunda bir şeyler yapılması gerektiğinin de farkında.

"Sürücülerin yüksek lastik aşınması konusundaki şikayetlerini anlıyorum çünkü daha fazla zorlamak istiyorlar."