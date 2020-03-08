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Formula 1 / Son dakika

F1 ve MotoGP yarışları, yeni karantina planları nedeniyle risk altında!

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F1 ve MotoGP yarışları, yeni karantina planları nedeniyle risk altında!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Lewis Duncan
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Mar 2020 06:52

Formula 1 ve MotoGP'nin yeni sezon açılış yarışları, İtalyan hükümetinin, takımların bulunduğu bazı bölgelere katı karantinalar koyacağını açıklamasının ardından yeni bir belirsizlikle karşı karşıya.

Şimdiye kadar 5883 vakanın görüldüğü ve 233 ölümün yaşandığı İtalya'da Coronavirüs hakkındaki endişeler artıyor ve hükümet, salgını kontrol altına alabilmek adına dramatik bir hamleye başvuracağını açıkladı.

Hükümet, cumartesi günü yeni bir karar aldı ve Kuzey İtalya'da Ferrari'nin fabrikasının da bulunduğu Modena da dahil olmak üzere çeşitli bölgelere sert karantina önlemleri alınacağına duyurdu. Bu bölgelere izin giren veya çıkan herkese ceza uygulanacak.

Bölgeler arasında Pirelli'nin bulunduğu Milano, Yamaha fabrika MotoGP takımının yer aldığı Lombardiya ve Valentino Rossi'nin bulunduğu Pesaro e Urbino eyaleti de bulunuyor.

İlginç şekilde Bologna şu anda belirlenen kırmızı alanlara dahil değil, yani Ducati bu durumdan etkilenmiyor. Forli'de yaşayan Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci de şimdilik iyi durumda.

Şu anda, Faenza fabrikası Ravenna'da bulunan AlphaTauri F1 takımı da karardan etkilenmiyor.

"Ciddi çalışmalar" yapmak zorunda olan insanların bu bölgelerden ayrılmasına veya bu bölgeye girmesine izin verilmesi önerildi. Ancak bunun F1 veya MotoGP personelini veya sürücüleri içerip içermeyeceğine dair hiçbir belirti yok.

MotoGP, daha önce Katar'daki açılış yarışını iptal ederken, Tayland yarışını 4 Ekim'e erteledi. İlk yarışın Austin'de olması planlanıyordu ancak bu yarış da Austin'deki acil durum nedeniyle şimdilik şüphe altında.

Tech 3 MotoGP takım patronu Herve Poncharal, önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda Austin yarışının geleceğiyle ilgili karar alınacağını duyurdu.

Formula 1 sezonunun önümüzdeki hafta sonu Avustralya'da başlaması planlanıyor ve ülke yetkilileri, İtalya'dan gelen kişilerin ülkeye geldikleri vakit, burada ekstra kontrollerle karşı karşıya olacağını zaten açıkladı.

Bununla birlikte şimdiye kadar katı bir seyahat yasağı konulmadı. Şimdi, İtalyan hükümetinin kararının, bir tutum değişikliğine yol açıp açmayacağı belli değil.

Motorsport.com, Ferrari'nin alınan bu son kararın ardından durumu yakından takip ettiğini öğrendi.

Bununla birlikte çoğu Ferrari personeli, karantina kısıtlamaları yürürlüğe girmeden önce Melbourne'e gidecek ve bu da sezon açılışının devam edebileceği anlamına gelebilir.

Ross Brawn, eğer bir takım bile yarışa katılamazsa o yarışın yapılmayacağını söylemişti.

MotoGP de herhangi bir sürücü veya takımın seyahat kısıtlamaları nedeniyle hafta sonu yer alamazsa benzer bir duruş sergileyecek.

İtalyan hükümetinin son kararından sonra Pirelli'den de açıklama geldi.

Pirelli sözcüsü, "Aynı rakamda insanımız olacak. Avustralya ve Bahreyn için yaklaşık 20 İtalyan personelimiz olacak ve iner inmek tıbbi kontrollerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Vietnam konusunda hiçbir karar vermedi ve daha fazla karar için bekleyeceğiz." dedi. 

Adam Cooper

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Editör Jonathan Noble

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