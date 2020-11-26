Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
19 Saat
:
45 Dakika
:
07 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

paylaşım
yorumlar
F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak
Ekleyen:

Yeni güvenlik çalışmaları kapsamında Formula 1 ve MotoGP pistlerinde 2022’den itibaren yüksek teknoloji ürünü ışıklı uyarı panelleri kullanılacak.  

F1’de bu tür paneller halihazırda kullanılıyor. Geleneksel bayrakların yanında F1’de ışıklı paneller yer alıyor. Bu panellerde normal bayraklar dışında hava durumu, güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı gibi bilgilere yer veriliyor. 

Şu anda bu paneller her yarışa F1 organizasyonu tarafından götürülüyor. Yani halihazırda pistlerde sabit ışıklı paneller bulunmuyor. 

Ancak Uluslararası Motor Sporları Federasyonu (FIA) ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) gelecekte bu tarz ışıklı panelleri pistlere zorunlu tutma konusunda anlaşmaya vardılar. 

Bu, F1’de özel olarak kullanılan ışık panelli sistemin artık diğer otomobil ve motosiklet yarışlarında da kullanılacağı manasına geliyor. 

Bu plan kapsamında, Grade A lisansına sahip olmak isteyen pistlerin 2022’den itibaren ışıklı panellere sahip olması gerekecek. Yani Formula 1 ve MotoGP yarışlarının yapıldığı pistlerde bu sistem zorunlu olacak. Şu ana kadar MotoGP’de ışıklı paneller düzenli olarak kullanılmadı. 

2023’te FIA WEC ve Dünya Superbike yarışlarının yapıldığı pistlerde de bu sistem zorunlu tutulacak. 

FIA’nın Pist ve Ralli Güvenlik Bölümü Başkanı Stuart Robertson, “Bu, FIA ve FIM’in pist güvenliği konusunda yaptıkları işbirliği yolunda attıkları bir başka önemli adım oldu. Bu sayede, üst düzey pistlerde yarışan tüm şampiyonalar, en son güvenlik teknolojilerine ulaşabilecekler.” dedi. 

FIM’den Fanck Vayssie, “FIM ve FIA, güvenlik konusunda çok güçlü bağlara sahipler ve bu işbirliği ile bağı daha fazla güçlendireceğiz.” 

“MotoGP, Superbike ve WEC yarışlarının yapıldığı FIM pistlerinde ışıklı panellerin zorunlu hale getirilmesi, üst düzey pistlerde gerçekleştirilen tüm serilerin güvenliğini en üst seviyeye getirmede yardımcı olacak.” dedi. 

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Önceki haber

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Son Haberler

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
F1 Formula 1 / Son dakika

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

5s
2
Formula 1

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

1s
3
Formula 1

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

1s
4
Formula 1

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

3s
5
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

1g

Son Haberler

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak
F1

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi
F1

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
F1

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
F1

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

Bahreyn GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Bahreyn GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Videolar

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.