F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

F1’de bu tür paneller halihazırda kullanılıyor. Geleneksel bayrakların yanında F1’de ışıklı paneller yer alıyor. Bu panellerde normal bayraklar dışında hava durumu, güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı gibi bilgilere yer veriliyor.

Şu anda bu paneller her yarışa F1 organizasyonu tarafından götürülüyor. Yani halihazırda pistlerde sabit ışıklı paneller bulunmuyor.

Ancak Uluslararası Motor Sporları Federasyonu (FIA) ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) gelecekte bu tarz ışıklı panelleri pistlere zorunlu tutma konusunda anlaşmaya vardılar.

Bu, F1’de özel olarak kullanılan ışık panelli sistemin artık diğer otomobil ve motosiklet yarışlarında da kullanılacağı manasına geliyor.

Bu plan kapsamında, Grade A lisansına sahip olmak isteyen pistlerin 2022’den itibaren ışıklı panellere sahip olması gerekecek. Yani Formula 1 ve MotoGP yarışlarının yapıldığı pistlerde bu sistem zorunlu olacak. Şu ana kadar MotoGP’de ışıklı paneller düzenli olarak kullanılmadı.

2023’te FIA WEC ve Dünya Superbike yarışlarının yapıldığı pistlerde de bu sistem zorunlu tutulacak.

FIA’nın Pist ve Ralli Güvenlik Bölümü Başkanı Stuart Robertson, “Bu, FIA ve FIM’in pist güvenliği konusunda yaptıkları işbirliği yolunda attıkları bir başka önemli adım oldu. Bu sayede, üst düzey pistlerde yarışan tüm şampiyonalar, en son güvenlik teknolojilerine ulaşabilecekler.” dedi.

FIM’den Fanck Vayssie, “FIM ve FIA, güvenlik konusunda çok güçlü bağlara sahipler ve bu işbirliği ile bağı daha fazla güçlendireceğiz.”

“MotoGP, Superbike ve WEC yarışlarının yapıldığı FIM pistlerinde ışıklı panellerin zorunlu hale getirilmesi, üst düzey pistlerde gerçekleştirilen tüm serilerin güvenliğini en üst seviyeye getirmede yardımcı olacak.” dedi.