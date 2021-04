F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak

MotoGP patronu Gresini, COVID’le verdiği iki aylık mücadeleden sonra, Şubat ayında hayata gözlerini yumdu.

1985 ve 1987 yıllarında125cc dünya şampiyonu olan Gresini, motor sporlarında çok saygı duyulan bir isimdi.

MotoGP padoğu, Mart ayındaki Katar Grand Prix’sinde Gresini’yi anmak için sessizliğe bürünmüştü.

Gresini, bu hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix’sinin gerçekleşeceği Imola’da doğmuştu. İtalyan isme bir saygı göstergesi olarak, hem F1 padoğu, hem de Portekiz’deki MotoGP padoğu, birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

MotoGP’nin yayınladığı duyuru şöyleydi: ‘’Hem Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell’elmilia Romagna, hem de MotoGP Grande Premıo 888 de Portugal padokları, Pazar günü Imola saatiyle 13:42’de, Portimao saatiyle 12:42’de, önemli İtalyan merhum Gresini adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.’’

Fausto Gresini tribute on the Bike of Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images