Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez" Sonraki / Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"
Formula 1 / Haberler

F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1 ve MotoGP padoku, Pazar günü geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden takım patronu ve 125cc dünya şampiyonu Fausto Gresini’yi anacaklar.

F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak

MotoGP patronu Gresini, COVID’le verdiği iki aylık mücadeleden sonra, Şubat ayında hayata gözlerini yumdu.

1985 ve 1987 yıllarında125cc dünya şampiyonu olan Gresini, motor sporlarında çok saygı duyulan bir isimdi.

MotoGP padoğu, Mart ayındaki Katar Grand Prix’sinde Gresini’yi anmak için sessizliğe bürünmüştü.

Gresini, bu hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix’sinin gerçekleşeceği Imola’da doğmuştu. İtalyan isme bir saygı göstergesi olarak, hem F1 padoğu, hem de Portekiz’deki MotoGP padoğu, birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

MotoGP’nin yayınladığı duyuru şöyleydi: ‘’Hem Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell’elmilia Romagna, hem de MotoGP Grande Premıo 888 de Portugal padokları, Pazar günü Imola saatiyle 13:42’de, Portimao saatiyle 12:42’de, önemli İtalyan merhum Gresini adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.’’
Fausto Gresini tribute on the Bike of Aprilia Racing Team Gresini

Fausto Gresini tribute on the Bike of Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini ekibi, 2021’de yarışmaya devam etti ve planları 2022’de MotoGP’de bağımsız bir konuma gelmekti.

F1, bu hafta başında, 99 yaşında vefat eden Edinburg Dükü Prens Phillip’in cenazesi dolayısıyla, Imola’daki antrenman ve sıralama saatlerini değiştirmişti.

MotoGP’nin bu hafta sonu planlarında, kraliyet cenazesi için bir değişiklik yapılmasa da, MotoGP yarışı, saatlerin F1’le çakışmasını önlemek için Moto2 yarışından önce, yerel saatle 13:00’da gerçekleştirilecek.

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

Önceki haber

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

Sonraki haber

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

5s
2
Formula 1

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

20 dk
3
Formula 1

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

9s
4
Formula 1

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

1s
5
Formula 1

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!

3s
Son Haberler
Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"
F1

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

20dk
F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak
F1

F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak

45dk
Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"
F1

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

1s
Verstappen sorunlardan memnun olmasa da "pozitif" kalıyor
F1

Verstappen sorunlardan memnun olmasa da "pozitif" kalıyor

1s
Bottas: “Hâlâ en hızlı araç olduğumuzu düşünmüyoruz”
F1

Bottas: “Hâlâ en hızlı araç olduğumuzu düşünmüyoruz”

1s
Son Videolar
Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
10s

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
23s

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Portekiz 2. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider Portekiz GP
MotoGP / Antrenman raporu

MotoGP Portekiz 2. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.! Portekiz GP
MotoGP / Antrenman raporu

Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.!

Mir: "Tehlikeli Miller'ın yaptığı tarzda şeyler cezalandırılmalı"
MotoGP / Haberler

Mir: "Tehlikeli Miller'ın yaptığı tarzda şeyler cezalandırılmalı"

Çok Okunanlar Bugün

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!

Norris: "Ferrari beklediğimizden biraz daha hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ferrari beklediğimizden biraz daha hızlı"

Horner: "Aston'un F1 aero kurallarının değişmesini beklemesi saflık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Aston'un F1 aero kurallarının değişmesini beklemesi saflık"

Marko: "Kaza, Perez'in hatasıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Kaza, Perez'in hatasıydı"

Son Haberler

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak
F1 Formula 1 / Haberler

F1 ve MotoGP, Pazar günü Fausto Gresini’yi anacak

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

Verstappen sorunlardan memnun olmasa da "pozitif" kalıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen sorunlardan memnun olmasa da "pozitif" kalıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.