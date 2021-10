F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek

Bu konudaki görüşmeler, Belçika GP’nin güvenlik aracı arkasında birkaç tur atıldıktan sonra sonuçlandırılmasının ardından gerçekleştirildi.

TV yayın programlarının, FIA’nın F1 seanslarının başlangıç saatlerini değiştirme olanağını kısıtlayıp kısıtlamadığı sorulduğunda Masi, “Bu, TV yayın programlarına bağlı değil. Bu, önümüzdeki haftalarda görüşeceğimiz bir konu.”

“Spa’dan sonra FIA, F1 ve 10 takım arasında yapılması gereken çokça stratejik görüşme olduğunu ve bunun strateji grubu toplantısındaki tartışmalardan biri olacağını belirttik.”

“Bu görüşmeler proaktif bir şekilde gerçekleştirilecek, yani bu konuya göz atacağız ve hangi sonuçlara ulaşacağımızı göreceğiz.” dedi.

Ancak Masi, F3 şampiyonunu belirleyen yarışın planlanandan bir gün önce gerçekleştirilmesini sağlayan Rusya GP programı değişikliğini çok da önemsemedi.

Sochi hafta sonunda planlanan üç F3 yarışının ilki, cumartesi günkü etkinliklerin yoğun yağış tehdidi altında olduğunun anlaşılmasının ardından, cuma öğleden sonraya ertelenmişti.

O yarışta ikinci olan Dennis Hauger, 2021 F3 şampiyonluğunu ilan etmişti.

Yağmur sebebiyle F1’in 3. antrenman seansı iptal edilmiş ve F2 ile F3, üç yarış yerine iki yarış yapabilmişti.

Masi, F3 seansının saatinin değiştirilmesinin Spa’daki olaylara karşı bir tepki olduğunu reddetti.

Masi, “Hayır, böyle değildi. Cumartesi günü ne olduğuna bakalım. Günün erken saatlerine bakarsanız, o sıralarda uygun olabilecek bir pencere gördüler, bu yüzden F2 araçlarını pit alanına getirdik.”

“Açıkçası, sonra bu ihtimal azaldı ve bu senaryolarda her zaman olduğu gibi her seans için ayrı ayrı hareket ettik.”

“F3’ün cuma gününe alınmasıyla ilgili olarak, şartlar önceki gibi görünüyordu.”

“Muhtemelen bu senaryodaki ölçüyü aşma faktörü, şampiyonadaki son ayak olmasıydı. Ve bunu programa sığdırabilme imkanımız vardı, bu yüzden tüm bu faktörleri hesaba katmalısınız. Spa’daki olaylar kesinlikle Sochi’yi etkilemedi.” dedi.

Rain lashes down in the pit lane as the red light is displayed at the exit

Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images