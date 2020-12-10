F1 ve FIA da Mazepin'in videosuna tepki gösterdi

2021 Haas F1 pilotu Mazepin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınladı ve bu videoda, aracın arka koltuğunda yer alan bir kadının göğsüne dokunduğu görülüyordu.

Video hemen sosyal medya hesabından kaldırıldı. Ancak pek çok kişi bu videoyu indirerek sosyal medyadan paylaştılar ve Rus pilota tepki gösterdiler. Bunun üzerine Haas, Mazepin'in davranışlarını kınadı.

Mazepin, tepkiler üzerine bir Formula 1 sürücüsü olarak standartlarını yüksek tutması gerektiğini kabul ederek, son hareketinden dolayı özür diledi.

Perşembe sabahı, FIA ve F1, Haas'ı desteklemek amacıyla ortak bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada, "Haas'ın, Nikita Mazepin'in son dönemdeki uygunsuz davranışlarıyla ilgili cevabını şiddetle destekliyoruz."

"Mazepin, kötü davranışlarından dolayı kamuoyundan özür diledi ve bu konu Haas F1 Takımı tarafından dahili olarak ele alınacak."

"Sporumuzun etik ilkeleri ve kapsayıcı kültürü, FIA ve Formula 1 için son derece önemlidir." dedi.

Haas, çarşamba günü yayınladığı açıklamada Mazepin'in hareketinin "iğrenç" olduğunu belirtmişi. Ancak bu olayı dahili olarak takım içerisinde ele alınacak.

Mazepin, bu yılki F2 şampiyonasında beşinci oldu ve Haas ile 2021 sezonunda F1'e geçmesini sağlayacak süper lisans puanlarını kazandı.

Rus sürücü gelecek yıl Mick Schumacher'in Haas'taki takım arkadaşı olacak.