F1 ve FIA arasında ipler geriliyor

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FIA bu hafta 2023 sezonu takvimini yayınlayarak Formula 1 yönetimini ve takımları şaşırtmışa benziyor.

The Guardian'a konuşan kaynaklar bu hamlenin takımları ve Liberty Media yönetimini şaşırttığını iddia ederken, takım sözcülerinden birisi FIA'nın hamlesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yeni takvimin Cuma günü yayınlanması bekleniyordu, fakat FIA, Dünya Motor sporları Konseyi toplantısının hemen ardından yeni takvimi yayınladı. Bu konuda Formula 1'e herhangi bir bildirimde de bulunmadılar.

Ancak tek sıkıntı bu da değildi: ABD, Mexico City ve Brezilya yarışları için takımlardan onay alınması gerekiyordu. Takımların bu konuda sorun çıkarması beklenmiyordu ancak yine de FIA'nın kendilerine danışmamasına kızdılar.

Takvimin yayınlanması Formula 1 yönetimi için de sürpriz oldu. Çünkü Liberty Media, önce Monako Grand Prix'sinin sözleşmesini duyurmayı, ardından Las Vegas yarışının tarihini açıklamayı planlamıştı.

Bundan kısa bir süre sonra da yeni takvimi yayınlayacaklardı. Ancak FIA'nın duyurusu sonrası alelacele 2023 takvimini duyurmak zorunda kaldılar. Bu da FIA'nın açıklamasından sonra, uzun süre F1'den açıklama gelmemesini açıklıyor.

İtalya Grand Prix'sinden bu yana FIA ve Başkan Mohammed bin Sulayem, grid cezaları ve yarışın güvenlik aracının arkasında bitirilmesi gibi konular nedeniyle eleştiriliyor.

FIA, takımlarla iyi bir çalışma ilişkisi sürdürdüğü konusunda güvence veriyor ancak zaten gergin olan atmosfer daha da ısınmış durumda.