Prime'a abone ol
Önceki / Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor"
Formula 1 Haberler

F1 ve FIA, 11. takım konusunda hâlâ anlaşmazlık içerisinde

Liberty Media ve Formula 1, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in hevesine rağmen 11. takımın gelişine pek sıcak bakmıyorlar.

Adam Cooper
Ekleyen:
Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Danny Sullivan, FIA Steward

Ben Sulayem, Concorde Anlaşması 12 takımlık bir gride izin vermesinden ötürü, spora giriş süreci başlatmanın FIA'nın görevlerinden birisi olduğunu söylemiş ve bunu yaparak kuralları yerin getirdiklerini dile getirmişti.

FIA şu noktada spora girmek isteyen tarafların yaptığı başvuruları inceliyor ve yakında nihai karar verilecek.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, spora girmek isteyen 11. takımın "değer getirmesi" gerektiği konusunda her zaman ısrarcı oldu; bu görüş padoktaki mevcut takım patronlar ve Liberty Media CEO'su Greg Maffei tarafından da destekleniyor.

Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede Maffei, "Stefano'nun görüşüyle aramda çok az fark olduğunu düşünüyorum."

"10 harika takımımız var ve onların yaptıklarından büyük heyecan duyuyoruz."

"Daha fazla takım ekleme adına bir süreç oluştu ancak çıta çok yüksek. 11. takımın ne gibi bir değer katacağı belli değil. Diğer takımlar arasında da 11. takım konusunda büyük bir belirsizlik var."

"FIA ile beraber tüm bu konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Her konuda fikirde miyiz? Hayır fakat tartışıyoruz ve umarım bazı şeyleri çözebiliriz." dedi.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Photo by: Red Bull Content Pool

Domenicali, 11. takım konusunda FIA ile eninde sonunda bir anlaşmaya varılacağında düşünüyor.

Eski Ferrari patronu, "FIA süreci başlattı, bunu yapmaya hakları var. Şimdi nihai sonucu bekliyoruz."

"Fakat her zaman olduğu gibi bu konuda da birlikte bir anlaşmaya varacağız, çünkü Maffei'in de söylediği gibi, takımların ve işin değeri çok ama çok kuvvetli."

"Konu hakkında karar çok çok yakında gelecek, Eylül ayı içinde verilecek diyebilirim." dedi.

Domenicali ayrıca 2026 yılında başlayacak olan bir sonraki Concorde Anlaşması ile ilgili görüşmelerin de devam ettiğini belirtti.

"Görüşmelerin ilerlediğini söyleyebilirim çünkü sporun ivmesi gerçekten harika."

"Elbette acelemiz yok. Ancak hem takımlar hem de FIA ile yapılan görüşmelerin pozitif bir sonuca doğru ilerlediğini söyleyebilirim."

paylaşım
yorumlar

Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Ricciardo: "Dönüşümün yaz arasından önce gerçekleşmesi iyi oldu"

Ricciardo: "Dönüşümün yaz arasından önce gerçekleşmesi iyi oldu"

Formula 1
Belçika GP

Ricciardo: "Dönüşümün yaz arasından önce gerçekleşmesi iyi oldu" Ricciardo: "Dönüşümün yaz arasından önce gerçekleşmesi iyi oldu"

F1'in geliri, Imola GP iptalinden etkilendi

F1'in geliri, Imola GP iptalinden etkilendi

Formula 1

F1'in geliri, Imola GP iptalinden etkilendi F1'in geliri, Imola GP iptalinden etkilendi

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen" Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

F1 Formula 1

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli" Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

F1 Formula 1

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim" Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir" Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol