F1 ve FIA, 11. takım konusunda hâlâ anlaşmazlık içerisinde
Liberty Media ve Formula 1, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in hevesine rağmen 11. takımın gelişine pek sıcak bakmıyorlar.
Ben Sulayem, Concorde Anlaşması 12 takımlık bir gride izin vermesinden ötürü, spora giriş süreci başlatmanın FIA'nın görevlerinden birisi olduğunu söylemiş ve bunu yaparak kuralları yerin getirdiklerini dile getirmişti.
FIA şu noktada spora girmek isteyen tarafların yaptığı başvuruları inceliyor ve yakında nihai karar verilecek.
F1 CEO'su Stefano Domenicali, spora girmek isteyen 11. takımın "değer getirmesi" gerektiği konusunda her zaman ısrarcı oldu; bu görüş padoktaki mevcut takım patronlar ve Liberty Media CEO'su Greg Maffei tarafından da destekleniyor.
Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede Maffei, "Stefano'nun görüşüyle aramda çok az fark olduğunu düşünüyorum."
"10 harika takımımız var ve onların yaptıklarından büyük heyecan duyuyoruz."
"Daha fazla takım ekleme adına bir süreç oluştu ancak çıta çok yüksek. 11. takımın ne gibi bir değer katacağı belli değil. Diğer takımlar arasında da 11. takım konusunda büyük bir belirsizlik var."
"FIA ile beraber tüm bu konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Her konuda fikirde miyiz? Hayır fakat tartışıyoruz ve umarım bazı şeyleri çözebiliriz." dedi.
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Kevin Magnussen, Haas VF-23
Photo by: Red Bull Content Pool
Domenicali, 11. takım konusunda FIA ile eninde sonunda bir anlaşmaya varılacağında düşünüyor.
Eski Ferrari patronu, "FIA süreci başlattı, bunu yapmaya hakları var. Şimdi nihai sonucu bekliyoruz."
"Fakat her zaman olduğu gibi bu konuda da birlikte bir anlaşmaya varacağız, çünkü Maffei'in de söylediği gibi, takımların ve işin değeri çok ama çok kuvvetli."
"Konu hakkında karar çok çok yakında gelecek, Eylül ayı içinde verilecek diyebilirim." dedi.
Domenicali ayrıca 2026 yılında başlayacak olan bir sonraki Concorde Anlaşması ile ilgili görüşmelerin de devam ettiğini belirtti.
"Görüşmelerin ilerlediğini söyleyebilirim çünkü sporun ivmesi gerçekten harika."
"Elbette acelemiz yok. Ancak hem takımlar hem de FIA ile yapılan görüşmelerin pozitif bir sonuca doğru ilerlediğini söyleyebilirim."
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