Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, Britanya GP sonucunu etkileyen şeylerden birisinin "fazla muhafazakar" davranmaları olduğunu söylüyor.
Ferrari pilotları, Britanya GP'ye büyük umutlarla gelseler de hafta sonunu dokuzuncu ve onuncu sıralarda tamamladılar.
Hafta sonu boyunca tempo olarak geride görünen İtalyan ekip, yarışta Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston Martin (Alonso) ve Williams (Albon) gibi takımların ardında kaldı.
Ferrari patronu Frederic Vasseur, hafta sonunun ardından, lastik aşınmasına yönelik seçtikleri ayarlarda "fazla muhafazakar" davrandıklarını ve bunun da tempo eksikliğine yol açtığını söyledi.
Sky İtalya'ya konuşan Vasseur, "Bizim için ilk sorunlar Cuma günü ortaya çıktı."
"Charles ile yarış simülasyonu yapamadık ve sadece yumuşak lastikleri denedik. Cuma günü yaşadığımız lastik aşınmasından ötürü biraz korktuk, bu yüzden orta ve sert lastikleri tercih etmeye karar verdik."
"Hatta bu hamurlarla bile pek fazla zorlamadık, oldukça muhafazakârdık. Oysa beklediğimizden çok daha yavaş bir aşınma vardı."
"Çok şey kaybettik; bence Charles, Güvenlik Aracından önce çok daha iyi bir performans gösterebilirdi. Güvenlik aracında şansımız yaver gitmedi ve birkaç pozisyon kaybettik. Ancak bizim için asıl sorun hızımızın fazla muhafazakâr olmasıydı."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
"Bence elimizdeki paketle çok daha iyi bir yarış çıkarabilirdik. Charles ile konuştum ve o da herhangi bir aşınma olmadığını söyledi. Bugün biraz daha muhafazakâr olmaya karar verdik ve bu doğru seçim değildi."
"Charles ile sert lastikleri taktığımızda, belirlediğimiz hedefe ulaşmak kolaydı ama bu iyi bir hedef değildi. Güvenlik Aracı olmasaydı birkaç sıra daha yukarıda olabilirdik ama beklediğimiz sonuç bu değildi."
"Cumartesi günü her şeyi bir araya getirebilseydik ön sıralarda yer alabilirdik. Bugün gördüğümüz şey muhtemelen sezonun başlangıcında gördüklerimizin bir sonucuydu çünkü lastik aşınmasından korktuk ve çok muhafazakâr davrandık."
"Şimdi Budapeşte'ye gideceğiz, iki farklı pist ve farklı hava koşulları var. Daha sonra Spa olacak. Bu da çok farklı pistlere gideceğimiz ve paketin pistlere adaptasyonunun çok önemli olacağı anlamına geliyor. Aracı geliştirmeye devam edeceğiz, yakında yeni parçalar getireceğiz fakat ikinci sıradan onuncu sıraya o kadar yakın bir mücadele var ki küçük bir hata bile büyük servete mal oluyor."
"Her şey tur başına 0.1 ya da 0.2 saniye meselesi. Silverstone kağıt üzerinde bizim için en iyi pist değildi ve sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde yararlanamadık. Önümüzdeki hafta daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.
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