Domenicali: "F1, ücretli yayınlara rağmen hiç olmadığı kadar canlı"

Sky'ın Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya'nın haklarını elinde tutmasıyla grand prix'lerin genel yayın kanallarında ücretsiz izlenebildiği günler çok geride kaldı. Bu ülkelerdeki abone olmayan seyirciler sadece birkaç istisnai durumda bir yarışı canlı olarak izleyebilirler.

Almanya'da, F1 bu sezon ilk defa Sky'ın ücretli TV kanalında yayınlandı.

Sonuç olarak, yarışların RTL'de gösterildiği 2020'de ortalama 4,55 milyon olan izlenme rakamları, bu yıl Sky'da sadece 816.000'e düştü.

Formula 1 yayın hakları direktörü Ian Holmes, Sport Bild'e, "Alman marketinde başarı elde ettik ve RTL'nin getirdiği büyük katılımı takdir ediyoruz. Ancak genel olarak izlenme ve gelirler düştü." dedi.

Ian, izlenme rakamlarının bu sezon "beklendiği gibi" olduğunu ancak Formula 1'in "mutlu" olduğunu söyleyerek, "Alman fanları dahil edecek çok fazla dijital ve sosyal yayın var" diye ekledi.

Formula 1 and Motorsport Network launch world’s largest F1 Fan Survey Fotoğraf: Motorsport.com

Inmediaz CEO'su Stefan Kurten ise Formula 1'in canlı yayınları sadece paralı kanallardan izlenebilir yaparsa kendini "mahvedebileceğini" düşünüyor.

Kurten, "Formula 1 gibi bir yarış serisi sadece paralı TV'de yer alarak kendini mahvedebilir."

"İzleyici sayısını sadece büyük fanlar olacak şekilde düşürüyorlar. Bu yüzden sadece motor sporları çılgınları için bir gösteri haline geliyorlar."

“Artan seyirci kaybıyla daha yüksek hak gelirleri için ödeme yapıyorlar. Orta vadede bu da sponsorlar arasında huzursuzluğa neden oluyor." dedi.

Ancak diğer platformlar söz konusu olduğunda, en azından Almanya'da TV sayıları düşse de, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika GP'leri için grand prix hafta sonlarına katılması beklenen taraftarların sayısı kadar, izlenme rakamları da artıyor.

F1 başkanı Stefano Domenicali, Gazzetta dello Sport'a, "İlgi büyük ölçüde artıyor."

"Türkiye'de 80.000 seyircimiz vardı, Austin'de 120.000 olacak ve Meksika'da biletler tükendi."

"Formula 1 [ücretli yayınlara rağmen] hiç olmadığı kadar canlı." dedi.

Bu sırada Formula 1, bölgedeki Fox Sports kanallarının kapandığı haberlerinin ardından 2022 sezonunun sonuna kadar Asya'daki birden fazla yayın ortağıyla anlaşmaya vardı.

Türkiye Grand Prix'sinin ardından, Hong Kong'da PCCW, Singapur'da Singtel, Tayland'da TrueVisions, Filipinler'de Tap DMV, Malezya ve Brunei'de Astro, Endonezya'da Emtek Group, Vietnam'da VSTV ve Myanmar'da Canal+ ile anlaşmalar yapıldı.

Formula 1 yayın hakları başkanı Michaella Snoeck, "Asya'da Fox Sports kanallarının kapatılmasının ardından, F1 aksiyonunu oradaki hayranlarımıza getirmeye devam edebilmek için bu yeni ortaklıklara girmekten çok memnunuz." dedi.