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Formula 1 Haberler

F1, uçak gösterisi yasağı konusunda Monza ve Silverstone'a "muafiyet" tanıyacak

Ekleyen:
, Şef Editör

Silverstone ve Monza gibi geleneksel pistler, askeri uçaklarla yapılan gösterilerle ilgili yasaklardan etkilenmeyecek gibi görünüyor.

F1, uçak gösterisi yasağı konusunda Monza ve Silverstone'a "muafiyet" tanıyacak
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Formula 1, 2022 sezonu itibariyle yarış organizatörlerinin yarış öncesinde askeri uçaklarla gösteri sürüşü yapmasına izin vermeyecek.

Başlangıçta bunun İngiltere ve İtalya gibi, geleneksel olarak her yıl gösteri yapan ülkeleri de kapsadığı ortaya çıkmıştı.

İtalya'da Frecce Tricolori ve İngiltere'de Red Arrows, uzun yıllardır yarış hafta sonunu renklendirecek gösteriler düzenliyorlar.

Her iki yarış organizatörü de, bu durumdan memnun değildi ve yarış öncesinde gösteri yapmaya devam edeceklerini belirtiyorlardı.

Corriere della Sera, Formula 1'in her iki organizatöre de onay verdiğini öğrendi. F1, Frecce Tricolori'nin ulusal bir gurur kaynağı olduğunu ve Grand Prix'de önemli bir yeri olduğunu kabul etti. Bu sebeple hem 24 Nisan'daki Imola he de 11 Eylül'deki Monza'da yine yarış öncesi gösterisi yapacak.

Ayrıca İngiliz Red Arrows da Silverstone yarışı başlamadan önce sahne alacak.

Ticari ve tarihi uçaklara ek olarak Avusturya'da faaliyet gösteren The Flying Bulls için de bir istisna tanınmış durumda.

Fakat avcı uçaklar, avcı-bombardıman uçakları ve helikopterler de dahil olmak üzere askeri uçaklarla yapılan diğer tüm gösteriler yasaklanmış durumda.

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