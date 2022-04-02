F1: "Üç yarış yapmak, ABD pazarındaki değerimizi azaltmayacak"

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F1, bu haftanın başlarında 2023 yılında Las Vegas'a geri döneceğini ve ikonik Strip'i de kapsayan 3.8 millik cadde pistinde yeni bir grand prix düzenleneceğini açıkladı.

Las Vegas ile, Cumartesi günü düzenlenecek gece yarışına ev sahipliği yapmak üzere üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Bu, Miami ve Austin ile birlikte ABD'deki üçüncü yarış olacak.

Yani, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer her ülkeden daha fazla yarış yapılacak ve üç yarış da farklı zaman dilimlerinde olacak. Las Vegas GP akşam 10'da başlayacak ve böylece, prime time (televizyonun en çok izlendiği zaman) saatleri yakalanacak. Bu da Avrupa için yarışın Pazar sabahı erken saatlerde olacağı anlamına geliyor.

Domenicali, Amerikan pazarında değer kaybedeceklerinden korkmadıklarını ve her yarışın farklı izleyiciler çekeceğini söyledi.

Domenicali, "Değer kaybedilmeyecek, bu herkes için bir katma değer çünkü demografi ve lokasyon açısından farklı hedeflere hitap ediyoruz."

"Bu ülkede büyümemizin güzelliği, spordan etkilenmeye başlayan çok fazla genç insana ulaşmamız."

"Sürücülerimiz çok genç. Sosyal medya platformlarında paylaşım yaparak sporumuzu tanıtma olasılıkları var."

"Onlar aracılığıyla, sporu doğru yönde ve doğru fikirlerle geliştirmek için harika bir iletişimimiz olacak." dedi.

Miami track drone overview Photo by: Miami GP

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, üç ABD yarışının sadece birbirini desteklemekle kalmayıp, uluslararası takipçileri de çekeceğini söyledi.

Maffei, "Formula 1'in özel yanlarından biri de, global doğası."

"Miami'ye gelen seyirciler global olacak, Austin'e gelen seyirciler zaten global."

"Las Vegas'a gelen seyircilerin de global olacaklarına kesinlikle eminim, sadece ABD seyircisi olmayacaktır." dedi.

F1, geçtiğimiz yıl Austin'de gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sinde 400.000 seyirci olduğunu açıkladı ve daha önce izleyiciye ulaşmakta zorluk çekilen Amerikan pazarında büyüme gösterdiklerini kanıtladı.

Miami Grand Prix'si bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek ve Austin, Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için 10 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Domenicali, ABD'deki büyüme hakkında şunları söyledi: "Üç yıl önce, insanlarla dolu bir grand prix düzenlemek zordu. Bu yıl ise iki etkinliğinde tamamen dolu olduğu bir durumdayız."

"Bu, ABD'nin Formula 1 için temsil ettiklerinin büyüklüğünü gösteriyor. Bunun, gerçekten bu ülkeye ait olması gereken bir şey olduğunu hissediyoruz. Bu çok büyük bir fırsat."

"Birkaç yıl öncesine bakarsanız, gelecek yıl ABD'de üç yarış olmasının çılgınca bir şey olduğunu söylersiniz."

"Bunun, F1 için en önemli pazarlardan biri olmasına odaklandık. Elbette Avrupa'da doğduğumuzu unutmayacağız ve biz dünya çapında bir sporuz."

"Bizim boyutumuz bu ve böyle kalacağız."