F1 TV Pro'da % 25 indirim yapıldı

Bildiğiniz üzere Formula 1, normal televizyon yayınlarının dışında yarışları kendi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayınladığı bir hizmete sahip.

F1 TV Pro adı verilen bu sistemde tüm seanslar canlı olarak yayınlanılırken F1'in sunmuş olduğu diğer tüm hizmetlere sınırsız erişim sağlanıyor.

Sezon içerisindeki yarışlara ek olarak bu sene kış testleri de hem canlı olarak yayınlanacak, hem de canlı dereceler takip edilebilecek.

Türkiye'de de sunulan bu hizmet, senelik 64.99 Euro olarak fiyatlandırılmıştı. "EARLYBIRD25" adı verilen bu indirim kodu, yıllık ücretin 48.74 Euro'ya inmesini sağlıyor.

Bu indirim kodu 28 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

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