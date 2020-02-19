F1 TV Pro'da % 25 indirim yapıldı
paylaşım
yorumlar
Formula 1 yönetimi (FOM), 2020 Formula 1 kış testleri öncesinde kısa süreliğine F1 TV Pro hizmetinde % 25 indirim uygulanacağını açıkladı.
Bildiğiniz üzere Formula 1, normal televizyon yayınlarının dışında yarışları kendi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayınladığı bir hizmete sahip.
F1 TV Pro adı verilen bu sistemde tüm seanslar canlı olarak yayınlanılırken F1'in sunmuş olduğu diğer tüm hizmetlere sınırsız erişim sağlanıyor.
Sezon içerisindeki yarışlara ek olarak bu sene kış testleri de hem canlı olarak yayınlanacak, hem de canlı dereceler takip edilebilecek.
Türkiye'de de sunulan bu hizmet, senelik 64.99 Euro olarak fiyatlandırılmıştı. "EARLYBIRD25" adı verilen bu indirim kodu, yıllık ücretin 48.74 Euro'ya inmesini sağlıyor.
Bu indirim kodu 28 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.
İlgili haber:
Alakalı video
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
F1 TV Pro'da % 25 indirim yapıldı
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
22 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
Slayt Şov