F1 TV Pro %25 indirime girdi

Formula 1, normal televizyon yayınlarının dışında yarışları kendi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayınladığı F1TV isimli özel bir uygulamaya sahip.

F1 TV Pro adı verilen bu sistemde tüm seanslar canlı olarak yayınlanırken, F1'in sunmuş olduğu diğer tüm hizmetlere sınırsız erişim sağlanıyor.

Sunulan hizmetler arasında tüm seansların canlı yayını, anlık araç üstü görüntüler ve takım telsizleri yer alıyor. Ayrıca F2, F3 ve Porsche Supercup gibi destek yarışları da yine bu uygulamadan canlı seyredilebiliyor.

Ayrıca hafta sonuna ait tüm seansların tekrarları, anlık zaman tablosu ve bunun gibi pek çok uygulamaya F1 TV Pro sayesinde erişim sağlanabiliyor.

Türkiye'de de sunulan bu hizmet, senelik 64.99 Euro olarak fiyatlandırılmıştı. "F1TV25" adı verilen bu indirim kodu, yıllık ücretin 48.74 Euro'ya inmesini sağlıyor. Bu da anlık kurla 441 lira 43 kuruşa denk geliyor.

Sizlerde teste kadar bu indirimden faydalanabilirsiniz.