F1 TV, bir ay boyunca ücretsiz olacak!

Formula 1'in resmi yarış platformu olan F1 TV, hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok gelişti ve şu anda pek çok taraftar tarafından kullanılıyor.

F1 TV'de F1'le ilgili tüm antrenman seanslarını, sezon öncesi testlerini, sıralama turlarını ve yarışları seyredebilmek mümkün.

Ayrıca Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışları da canlı olarak veriliyor.

Formula 1 tarihinden pek çok yarışın tekrarının bulunduğu bu platformda, geçen yılki yarışların tekrarları, araç üstü görüntüler ve yarış özetleri de yer alıyor.

Formula 1, koronavirüs nedeniyle yarışların yapılamadığı şu günlerde, taraftarları mutlu edebilmek adına F1 TV'yi 30 gün süreyle ücretsiz hale getirdi.

Tek yapmanız gereken bu linke tıklamak ve e-mail adresinizi girmek. Sonrasında gelen kodla da kayıt olmak.

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