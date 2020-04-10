F1 TV, bir ay boyunca ücretsiz olacak!
Formula 1 yönetimi, F1 TV'nin bir ay boyunca ücretsiz olarak seyredilebileceğini açıkladı.
Formula 1'in resmi yarış platformu olan F1 TV, hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok gelişti ve şu anda pek çok taraftar tarafından kullanılıyor.
F1 TV'de F1'le ilgili tüm antrenman seanslarını, sezon öncesi testlerini, sıralama turlarını ve yarışları seyredebilmek mümkün.
Ayrıca Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışları da canlı olarak veriliyor.
Formula 1 tarihinden pek çok yarışın tekrarının bulunduğu bu platformda, geçen yılki yarışların tekrarları, araç üstü görüntüler ve yarış özetleri de yer alıyor.
Formula 1, koronavirüs nedeniyle yarışların yapılamadığı şu günlerde, taraftarları mutlu edebilmek adına F1 TV'yi 30 gün süreyle ücretsiz hale getirdi.
Tek yapmanız gereken bu linke tıklamak ve e-mail adresinizi girmek. Sonrasında gelen kodla da kayıt olmak.
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1 TV, bir ay boyunca ücretsiz olacak!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
02:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
06:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
03:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
06:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
|
06:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
|
3 Eyl - 6 EylBiletler