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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

F1, Türkiye'nin uzun vadeli bir geleceğe sahip olacağı konusunda iyimser!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, Türkiye Grand Prix'sinin geleceği hakkında iyimser olduklarını dile getirdi.

F1, Türkiye'nin uzun vadeli bir geleceğe sahip olacağı konusunda iyimser!

Türkiye, ilk kez 2005 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve arka arkaya yedi yıl boyunca sorunsuz şekilde yarış düzenledi.

2011 yılının ardından takvimden düşen Intercity İstanbul Park pisti, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla beraber kapılarını yeniden F1'e açtı.

Geçen yılki Türkiye GP, tarihin en unutulmaz hafta sonlarından bir tanesiydi ve yarış oldukça heyecanlı geçti.

Buna rağmen mevcut anlaşmalar gereği orijinal 2021 takviminde yer bulamayan Türkiye, bazı yarışların takvimden düşmesiyle beraber tekrar F1'e ev sahipliği yapacak.

Şimdi yarışın uzun vadeli geleceği merak ediliyor ve F1'in şefi Ross Brawn, Motorsport.com'dan Adam Cooper'ın bu konudaki sorusunu yanıtladı.

Brawn, Cooper'ın bu konuda "Türkiye'yle anlaşma tamamlandığı için mutlu musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet, orası güzel bir pist ve oranın takvimde uzun vadeli bir geleceğe sahip olacağı konusunda iyimseriz." şeklinde yanıt verdi ve gelecek için açık kapı bıraktı.

Ayrıca Türkiye, hâlâ İngiltere'nin seyahat konusundaki kırmızı listesinde yer alıyor ve bundan ötürü yarışla ilgili ufak da olsa şüpheler var.

Ancak Brawn bu konuda iyimser olduklarını söyledi.

Brawn, "Türkiye'nin kırmızı listeye alınması konusunda endişeleriniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu listeler sürekli değişiyor ama bu etkinliğin gerçekleşeceği konusunda iyimseriz ve Türkiye'de şu an oldukça düşük sayıda vaka çıkıyor. Yani evet, bu konuda iyimseriz."

Türkiye, başlangıçta Kanada GP'nin yerini alacaktı fakat İngiltere tarafından kırmızı listeye alınınca, yarış ileri bir tarihe ertelendi. Singapur'un takvimden düşmesi de 1-3 Ekim tarihleri için Türkiye'ye kapı açmış oldu.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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