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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alman Auto Motor und Sport'a göre Formula 1, Azerbaycan ve Türkiye'nin yerlerini değiştirmeye çalışıyor.

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

Normal takvimde yer almayan Türkiye, Kanada Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından takvime dahil olmuştu ve yarışın 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak COVID-19'la ilgili mevcut durum ve İngiltere'nin bundan ötürü Türkiye'yi "kırmızı listeye" alması, işleri epey karıştırıyor.

Şu anda pek çok takım, Türkiye GP sonrası İngiltere'ye dönebilmek için 10 gün karantinada kalmak zorunda kalacak ve hiçbir takım buna sıcak bakmıyor.

Bu yüzden Formula 1, 13 Haziran'daki Türkiye GP ile ilgili alternatif çözümler arıyor.

Fakat İngiliz hükümeti, bu konuda oldukça katı bir tutuma sahip ve kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlere herhangi bir ayrıcalık tanımayacak ve Formula 1'e de herhangi bir ayrıcalık tanımıyorlar.

Bu, Fransa GP'ye kadarki süreci tehlikeye atıyor. Eğer Türkiye GP bu şartlar altında ve mevcut tarihlerinde yapılırsa, takımlar 23 Haziran'a kadar otellerde kalacak, ki bu da Paul Ricard yarışından günler öncesine denk geliyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan bir takım patronu, "Mevcut şartlarda Türkiye'de yarış düzenleyemeyiz." dedi.

Bu yüzden alternatif planlar üzerinde çalışılıyor. Habere göre Azerbaycan ve Türkiye arasında bir tarih takası düşünülüyor. Buna göre Türkiye 6 Haziran'da, Azerbaycan ise 13 Haziran'da yapılacak.

Bu, karantina kurallarının büyük oranda karşılandığı anlamına gelecek ve takımlar Bakü yarışından birkaç gün sonra İngiltere'ye dönebilecek.

Buna her iki ülke hükümetinin de onay vermesi gerekirken, Bakü'deki pist bir hafta daha geç sökülmüş olacak.

Stefan Domenicali, konu hakkında cumartesi günü tüm takım patronlarını bilgilendirdi ve iddiaya göre şimdilik herhangi bir değişiklik fikri ele alınmadı ve herhangi bir alternatif belirlenmedi.

Yine de padokta dolaşan iddialar Mugello ve Hockenheim'ın olası alternatifler olduğu yönünde. 

Bakü

Bakü

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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