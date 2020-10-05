F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

Uzun bir süre sonra Türkiye’ye dönecek olan Formula 1, ülkemizde büyük bir heyecan uyandırmıştı.

Başta, seyircili olarak gerçekleştirileceği açıklanan yarış için biletler hızla satılmıştı.

Ancak bugün yapılan açıklamayla beraber T.C. İstanbul Valiliği, yarışın seyircisiz gerçekleştirileceğini duyurdu.

T.C. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;

İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”