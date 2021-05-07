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Formula 1 Haberler

F1, Türkiye GP'de destek yarışı düzenlemeyecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in paylaştığı son takvime göre Türkiye'de herhangi bir destek serisi düzenlenmeyecek gibi görünüyor.

F1, Türkiye GP'de destek yarışı düzenlemeyecek

Türkiye, Kanada Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından Formula 1 takvimine dahil oldu ve yarışın 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Normalde Kanada GP için herhangi bir destek yarışı planlanmamıştı ve Türkiye'nin takvime dönüşüyle de programlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre Türkiye'de tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine F1'in destek serilerinden birisi gerçekleşmeyecek.

Ayrıca gururumuz Ayhancan Güven'in mücadele ettiği Porsche Supercup da mevcut takvime göre Türkiye'de düzenlenmeyecek.

Bu hafta sonu Formula 3'ün ilk yarışı gerçekleştirilecek ve F1'in diğer destek serisi W Series ise Fransa GP hafta sonunda başlayacak.

F2, F3 ve W Series takvimi:

Tarih Yarış Formula 2 Formula 3 W Series
26-28 / 03 Bahreyn Grand Prix 1 - -
16-18 / 04 Emilia Romagna Grand Prix - - -
30-02 / 05 Portekiz Grand Prix - - -
07-09 / 05 İspanya Grand Prix - 1 -
20-23 / 05 Monako Grand Prix 2 - -
04-06 / 06 Azerbaycan Grand Prix 3 - -
11-13 / 06 Türkiye Grand Prix - - -
25-27 / 06 Fransa Grand Prix - 2 1
02-04 / 07 Avusturya Grand Prix - 3 2
16-18 / 07 İngiltere Grand Prix 4 - 3
30-01 / 08 Macaristan Grand Prix - 4 4
27-29 / 08 Belçika Grand Prix - 5 5
03-05 / 09 Hollanda Grand Prix - 6 6
10-12 / 09 İtalya Grand Prix 5 - -
24-26 / 09 Rusya Grand Prix 6 - -
01-03 / 10 Singapur Grand Prix - - -
08-10 / 10 Japonya Grand Prix - - -
22-24 / 10 ABD Grand Prix - 7 7
29-31 / 10 Mexico City Grand Prix - - 8
05-07 / 11 Brezilya Grand Prix - - -
19-21 / 11 Avustralya Grand Prix - - -
03-05 / 12 Suudi Arabistan Grand Prix 7 - -
10-12 / 12 Abu Dabi Grand Prix 8 - -
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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