F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Geçtiğimiz sene Formula 1 takvimine geri dönen Türkiye GP, bu sene de takvime girmeyi başardı.

2021 Türkiye Grand Prix’si 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Intercity İstanbul Park, yarış hafta sonu için piste giriş koşullarını ve COVID-19 önlemlerini açıkladı.

Intercity İstanbul Park’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Vatandaşları için:

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli “PCR Zorunluluğu” konulu genelgesi uyarınca; kişilerin etkinliğe katılabilmesi için, HES Kodu taramasında aşağıda bildirilen 3 koşuldan en az 1’ini karşılaması gerekmektedir;

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir COVID-19 aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı

- COVID-19 hastalığı geçirildikten sonra en fazla 180 gün geçmiş olmalı

- Son 48 saat içerisinde alınmış negatif sonuçlu COVID-19 PCR testi olmalı

Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü telefonuna indirerek “HES Kod Ayarları” bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur.

Yabancılar Uyruklular için:

Yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye giriş formu (register.health.gov.tr) doldurduklarında edindikleri HES kodu, etkinliğe girişte geçerlidir. Tesis girişinde yapılacak HES KODU taramasında “RİSKSİZDİR” ibaresi görüldüğü sürece, kişi etkinlik alanına girebilir; ek olarak negatif PCR raporu, aşı kartı ya da COVID geçmişi ile ilgili belge göstermesine gerek yoktur.