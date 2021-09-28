Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Haberler

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Intercity İstanbul Park, 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için giriş koşullarını ve COVID-19 protokollerini açıkladı.

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Geçtiğimiz sene Formula 1 takvimine geri dönen Türkiye GP, bu sene de takvime girmeyi başardı.

2021 Türkiye Grand Prix’si 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Intercity İstanbul Park, yarış hafta sonu için piste giriş koşullarını ve COVID-19 önlemlerini açıkladı.

Intercity İstanbul Park’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 

Türk Vatandaşları için:

 

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli “PCR Zorunluluğu” konulu genelgesi uyarınca; kişilerin etkinliğe katılabilmesi için, HES Kodu taramasında aşağıda bildirilen 3 koşuldan en az 1’ini karşılaması gerekmektedir;

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir COVID-19 aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı

- COVID-19 hastalığı geçirildikten sonra en fazla 180 gün geçmiş olmalı

- Son 48 saat içerisinde alınmış negatif sonuçlu COVID-19 PCR testi olmalı

Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü telefonuna indirerek “HES Kod Ayarları” bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur.

 

Yabancılar Uyruklular için:

 

Yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye giriş formu (register.health.gov.tr) doldurduklarında edindikleri HES kodu, etkinliğe girişte geçerlidir. Tesis girişinde yapılacak HES KODU taramasında “RİSKSİZDİR” ibaresi görüldüğü sürece, kişi etkinlik alanına girebilir; ek olarak negatif PCR raporu, aşı kartı ya da COVID geçmişi ile ilgili belge göstermesine gerek yoktur.

paylaşım
yorumlar
Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Önceki haber

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

1 s
2
Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

1 s
3
Formula 1

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

16 s
4
World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

16 s
5
Formula 1

Leclerc: "Bir tur içinde her şeyi kaybettik"

21 s
Son Haberler
F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
F1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

1 s
Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
F1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

1 s
Gasly: “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık”
F1

Gasly: “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık”

3 s
Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır
F1

Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır

4 s
Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik"
F1

Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik"

4 s
Son Videolar
F1'deki en başarılı 10 sürücü 01:23
Formula 1
16 s

F1'deki en başarılı 10 sürücü

Norris: 00:46
Formula 1
22 s

Norris: "Yanlış lastik kararıyla galibiyeti kaçırdığım için yıkıldım"

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı! 01:06
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı!

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu 01:02
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu

2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
25 Eyl 2021

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Çok Okunanlar Bugün

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
World Superbike World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Leclerc: "Bir tur içinde her şeyi kaybettik"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bir tur içinde her şeyi kaybettik"

Red Bull: “Verstappen’in podyumu, bir galibiyet gibi”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “Verstappen’in podyumu, bir galibiyet gibi”

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor
World Superbike World Superbike

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor

Son Haberler

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Gasly: “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “İşleri idare etme şeklimiz tartışmaya açık”

Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır
Formula 1 Formula 1

Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.