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Formula 1 Emilia Romagna GP

F1, tüm yarış hafta sonlarına "çok sevilen" Sprint yarışını eklemeyi planlıyor

F1 CEO'su Stefano Domenicali, tüm yarış hafta sonlarında sprint etkinlikleri düzenlemek istediklerini açıkladı.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, VCARB 01, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, and the rest of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 bir süredir sprint formatını deniyor ve bu yıl bu formatta bazı yeni çözümler denendi.

Bu değişiklikler sonra F1, gelen tepkilerin çok iyi olduğunu düşünüyor ve MotoGP gibi her hafta sonu sprint yarışı düzenleyebileceklerine inanıyor.

Bu konuda Motorsport.com'a konuşan Stefano Domenicali, şöyle dedi: "Rakamlar bize insanların sprint hafta sonlarını çok sevdiğini söylüyor."

"Formula 1'i uzun süredir takip eden ve bu formattan pek hoşlanmayan daha gelenekçi bir kesim de var ancak çekicilik açısından 'sprint' yarışların doğru rota olduğuna şüphe yok."

"Bu yıl formatta yapılan değişikliğin  gelenekçi insanların taleplerini karşıladığına inanıyorum."

"Kendi adıma, geri bildirimleri değerlendirmek için sezon sonuna kadar bekleyeceğim fakat geri adım atacağımızı sanmıyorum."

"MotoGP tüm hafta sonlarına sprint formatını getirerek radikal bir adım attı, biz ise bu adımı kademeli olarak atmak istiyoruz."

"Yine de herhangi bir resmi sıralama seansının olmadığı bir Cuma gününün, sıralama seansının olduğu sprint Cuma günlerine kıyasla cazibesinin bir kısmını kaybettiğine inanıyorum."

"Dediğim gibi, önceki yıllarda ortaya çıkan bazı kritik noktaları düzelttik bu sezonun sonunda bu yönü daha da kararlı şekilde takip edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz."

"Ayrıca böyle bir seçimin, MotoGP'nin sahip olmadığı bütçe sınırı açısından nasıl bir etki yaratacağını da değerlendireceğiz."

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, Giovanni Infantino, Swiss football administrator and the president of FIFA, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Greg Maffei, CEO, Liberty Media, Piero Ferrari, Vice Chairman, Ferrari

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, Giovanni Infantino, Swiss football administrator and the president of FIFA, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Greg Maffei, CEO, Liberty Media, Piero Ferrari, Vice Chairman, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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