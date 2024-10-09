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Formula 1

Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli

Yoğun yağmur ve sis nedeniyle, bugün Mugello’da yapılması planlanan 2025 ve 2026 sezonlarına ait lastik prototip testi iptal edildi.

Redazione
Redazione
Test Pirelli al Mugello

Pirelli'nin Formula 1'in 2025 ve 2026 sezonları için geliştirdiği lastiklerin testleri, zorlu hava koşullarıyla karşılaşmaya devam ediyor.

Geçen hafta Magny-Cours'da yapılan testlerde her iki gün de olumsuz hava şartları nedeniyle aksaklıklar yaşanmıştı; bugün de Mugello Pisti'nde başlayan testler yağmurun etkisi altında kaldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yağan yağmur ve pist çevresindeki yoğun sis, helikopterlerin havalanmasını engelledi; bu da araçların neredeyse tüm gün pistte tur atmasını imkânsız hale getirdi.

Test Pirelli al Mugello

Test Pirelli al Mugello

Foto di: Pirelli

Bugünkü program ikiye ayrılmıştı. Red Bull, Visa CashApp RB pilotu Liam Lawson ile 2025 lastik hamurlarının son halini test ediyordu.

McLaren ise Lando Norris ile 2026 sezonu için geliştirilen yeni lastik prototiplerini test ediyordu. Bu yeni prototipler, mevcut 18 inç jant çapını korurken, hem ön hem de arka akslarda daha dar ve dış çapı daha küçük lastikler olarak tasarlandı.

Hava şartları uygun olursa, testler yarın devam edecek. Bugün piste çıkan Red Bull ve McLaren, aynı pilotlarla çalışmalarını sürdürecek; ayrıca Ferrari de Charles Leclerc ile 2025 sezonu lastik testlerine katılacak.

Test Pirelli al Mugello

Test Pirelli al Mugello

Foto di: Pirelli

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