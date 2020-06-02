F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini rafa kaldırıyor

Konu geçen Cuma günü takım patronları ile F1 ve FIA ​​patronları arasında düzenlenen çevrimiçi bir toplantıda görüşülmüştü.

Ferrari ve Red Bull da dahil olmak üzere takımların çoğunluğundan net bir destek alınmasına rağmen, Mercedes fikre karşı olduğunu belirtti. Şimdi ise Racing Point'in bu fikri değerlendirmek için daha fazla zaman istediği ortaya çıktı.

Bu noktada 2020 FIA Spor Düzenlemelerinde değişiklik yapılması için oybirliği gerekiyor.

Konu, COVID-19 krizine acil bir yanıt olarak görülmüyor ve bu nedenle diğer acil kural değişikliklerinin aksine takımların %60'nın değil, tümünün destek vermesi gerekiyor.

Cuma günkü toplantıda çeşitli sıralama formatları tartışıldı ve Cumartesi günü takımlara kesin versiyonlar dağıtıldı. Takımlar da simülasyon yapma fırsatı yakaladılar. Ama bazıları zaten fikrin son kez değerlendirildiği Ekim ayında bunu değerlendirme fırsatı yakalamışlardı.

Ancak, fikir daha fazla ilerlememiş gibi görünüyor ve konuyla ilgili daha fazla resmi oylama olmayacak.

Motorsport.com'un Mercedes'ten edindiği bilgilere göre Alman üretici, bu fikre karşı çıkmaya devam ediyor ve mevcut formatın zaten heyecan verici yarışlar sunmaya devam edeceğini düşünüyor. Bu nedenle duruşunda herhangi bir değişiklik yapmayacak.

Takımların hepsi bu fikri desteklemiş olsaydı, konu Çarşamba günkü FIA toplantısında takım yöneticileriyle ayrıntılı olarak tartışılacaktı. Daha sonra da F1 Komisyonu'nun oylaması için ayrıntılı bir teklifte bulunulacaktı.