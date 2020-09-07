Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek

paylaşım
yorumlar
F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1, Pazar günü Monza'da yapılan İtalya Grand Prix'sindeki beklenmedik olaylardan sonra ters gridli sıralama yarışı planını yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın ceza alıp gridin gerilerine düşmesinden sonra sürpriz bir galibiyet aldı. 

Gasly ile podyuma çıkan diğer isimler ise McLaren pilotu Carlos Sainz ve Racing Point pilotu Lance Stroll oldu ve böylece 2013 Macaristan GP'sinden beri ilk defa podyumda Mercedes, Red Bull veya Ferrari'nin olmadığı bir podyum oldu.

Hamilton, gridin 30 saniye gerisinde döndüğü yarışta yedinciliğe kadar geri yükselmeyi başardı, ancak galibiyeti alması mümkün olmadı. 

Bu heyecanlı yarış ve sürpriz liderler, F1'in gelecekte ters gridli sıralama yarışı yapma tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı.

Bu fikrin 2020'deki bazı yarışlarda sıralamaya alternatif olarak kullanılması planlanıyordu, ancak sadece Mercedes'in vetosu ile beraber bu fikir rafa kalktı. 

Yarış sonrasında yazdığı köşe yazısında F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, 2020'de sıralamalar yerine ters gridli sıralama yarışının yapılabileceği pistlerden birinin Monza olduğunu açıkladı.

Brawn, Pazar günü yapılan yarışın, karışık bir gridin yaratabileceği heyecanı ortaya koyduğunu ve bu örneğin, elde olan planın gelecekte yeniden tartışılması için iyi bir örnek olduğunu söyledi.

"Bu sene formatı denemek istediğimizde testi yapacağımız pist adaylarından bir tanesi de Monza'ydı." diyen Brawn ekledi: "Ne yazık ki planı uygulayamadık, ancak FIA ile gelecek aylarda konsept üzerinde çalışmak istiyoruz ve sonrasında gelecek sene için takımlarla konuşmak istiyoruz."

"Bize göre dün yapılan yarış, karışık bir grid dizilişinin ne kadar heyecanlı olabileceğini gösterdi, ve gelecek senenin araçlarının bu senekilerle aynı olacak olmasıyla beraber - taraftarlarımızın bu hafta sonu Monza'da gördüğümüz dramatik yarışlar gibi yarışları izlemesini isteriz."

"Tabii ki de ters gridli sıralama yarışı ile beraber takımlar araçlarını farklı şekilde ayarlayacaklar. An itibariyle Mercedes araçlarını, en hızlı turu atıp en önde yarışı kontrol etme üzerine ayarlıyor."

"Eğer geçiş yapmaları gerektiğini bilirlerse, daha farklı bir yaklaşım elde edebilirler."

"Şovu geliştirmek için yeni formatlara göz atmaya devam edeceğiz, ancak bunu yaparken Formula 1'in DNA'sını da koruyacağız."

Anlaşılana göre 2021 için görüşülen yarış formatlarının birkaç hafta içerisinde F1, FIA ve takımlar arasında görüşülmesi planlanıyor, ters gridli sıralama yarışına da burada göz atılacaktır.

Ancak 2020 için yapılan görüşmelerin aksine, ki burada anonimlik gerekiyordu, 2021 için yapılan yeni Concorde Anlaşması'nın yarattığı yönetim yapısında, değişikliğin yürürlüğe girmesi için "süper çoğunluk" sağlanması gerekiyor.

Süper çoğunluk ise 28 oy ile sağlanıyor. Hem FIA hem de F1'in 10 oy, 10 takımın ise takım başına bir oy hakkı bulunmakta.

Bu da bu fikrin 2021 için, iki takımın birden veto vermesine rağmen, yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.

 

İtalya GP: Pilot performans puanları

Önceki haber

İtalya GP: Pilot performans puanları

Sonraki haber

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Son Haberler

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek

İtalya GP: Pilot performans puanları
F1 Formula 1 / En iyiler listesi

İtalya GP: Pilot performans puanları

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"

3s
2
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı

3
Formula 1

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

28dk
4
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

5
Formula 1

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

1s

Son Haberler

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
F1

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
F1

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek
F1

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek

İtalya GP: Pilot performans puanları
F1

İtalya GP: Pilot performans puanları

Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"
F1

Marko: "Gasly'i Red Bull'a geri getirmeyi düşünmüyoruz"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.