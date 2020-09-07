F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın ceza alıp gridin gerilerine düşmesinden sonra sürpriz bir galibiyet aldı.

Gasly ile podyuma çıkan diğer isimler ise McLaren pilotu Carlos Sainz ve Racing Point pilotu Lance Stroll oldu ve böylece 2013 Macaristan GP'sinden beri ilk defa podyumda Mercedes, Red Bull veya Ferrari'nin olmadığı bir podyum oldu.

Hamilton, gridin 30 saniye gerisinde döndüğü yarışta yedinciliğe kadar geri yükselmeyi başardı, ancak galibiyeti alması mümkün olmadı.

Bu heyecanlı yarış ve sürpriz liderler, F1'in gelecekte ters gridli sıralama yarışı yapma tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı.

Bu fikrin 2020'deki bazı yarışlarda sıralamaya alternatif olarak kullanılması planlanıyordu, ancak sadece Mercedes'in vetosu ile beraber bu fikir rafa kalktı.

Yarış sonrasında yazdığı köşe yazısında F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, 2020'de sıralamalar yerine ters gridli sıralama yarışının yapılabileceği pistlerden birinin Monza olduğunu açıkladı.

Brawn, Pazar günü yapılan yarışın, karışık bir gridin yaratabileceği heyecanı ortaya koyduğunu ve bu örneğin, elde olan planın gelecekte yeniden tartışılması için iyi bir örnek olduğunu söyledi.

"Bu sene formatı denemek istediğimizde testi yapacağımız pist adaylarından bir tanesi de Monza'ydı." diyen Brawn ekledi: "Ne yazık ki planı uygulayamadık, ancak FIA ile gelecek aylarda konsept üzerinde çalışmak istiyoruz ve sonrasında gelecek sene için takımlarla konuşmak istiyoruz."

"Bize göre dün yapılan yarış, karışık bir grid dizilişinin ne kadar heyecanlı olabileceğini gösterdi, ve gelecek senenin araçlarının bu senekilerle aynı olacak olmasıyla beraber - taraftarlarımızın bu hafta sonu Monza'da gördüğümüz dramatik yarışlar gibi yarışları izlemesini isteriz."

"Tabii ki de ters gridli sıralama yarışı ile beraber takımlar araçlarını farklı şekilde ayarlayacaklar. An itibariyle Mercedes araçlarını, en hızlı turu atıp en önde yarışı kontrol etme üzerine ayarlıyor."

"Eğer geçiş yapmaları gerektiğini bilirlerse, daha farklı bir yaklaşım elde edebilirler."

"Şovu geliştirmek için yeni formatlara göz atmaya devam edeceğiz, ancak bunu yaparken Formula 1'in DNA'sını da koruyacağız."

Anlaşılana göre 2021 için görüşülen yarış formatlarının birkaç hafta içerisinde F1, FIA ve takımlar arasında görüşülmesi planlanıyor, ters gridli sıralama yarışına da burada göz atılacaktır.

Ancak 2020 için yapılan görüşmelerin aksine, ki burada anonimlik gerekiyordu, 2021 için yapılan yeni Concorde Anlaşması'nın yarattığı yönetim yapısında, değişikliğin yürürlüğe girmesi için "süper çoğunluk" sağlanması gerekiyor.

Süper çoğunluk ise 28 oy ile sağlanıyor. Hem FIA hem de F1'in 10 oy, 10 takımın ise takım başına bir oy hakkı bulunmakta.

Bu da bu fikrin 2021 için, iki takımın birden veto vermesine rağmen, yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.