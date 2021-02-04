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Formula 1 / Son dakika

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

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F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, bir süredir değerlendirilen ters gridli sıralama yarışı fikrini tamamen rafa kaldırdıklarını, bunun yerine 2021'de Cumartesi günü bir sprint yarışı (pit stopsuz kısa yarış) planladıklarını söyledi.

Geçen sene F1, belli pistlerde gösteriyi iyileştirmesini umduğu ters gridli sıralama yarışı fikrini uygulamayı değerlendirmişti.

F1 Yönetimi bu planı denemeyi çok istese de tüm takımlar plana destek vermedi. Özellikle Mercedes, böyle bir planı desteklemeyeceğini açıkladı.

Bu sene yeni yönetim yapısıyla ters grid fikrinin yeniden oylanması bekleniyordu ancak Domenicali planın rafa kaldırıldığını ve yeni planlarının olduğunu açıkladı.

Perşembe günü seçilmiş basın organlarının yer aldığı toplantıda Motorsport.com'un sorusu üzerine Domenicali, "Ters grid planı bitti. Size bunu söyleyebilirim."

"Daha çekici ya da ilginç yeni fikirler düşünmemiz önemli ancak geleneksel yarış yaklaşımını kaybetmememiz lazım."

"Sıralamaları her iki günde bir değiştirdiğimiz dönemde bunun elimizi yaktığını öğrendik. Bu yüzden bundan kaçınmalıyız. Sıralama formatının oldukça stabil olduğunu düşünüyorum." dedi.

 

Domenicali ters gridli yarış fikrini rafa kaldırdıklarını açıklasa da, 2021'de Cumartesi günü yarış yapma planını değerlendirdiklerini söyledi.

Domenicali, "Şu anda düşündüğümüz şey, Cumartesi günü sprint yarışı diyebileceğimiz bir yaklaşım. Bunu bu sene test edip edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda takımlarla bu konuyu görüşüyoruz. İlginç olabilecek tek şeyin, bunun olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Domenicali ayrıca, kısıtlı testler nedeniyle kendilerini gösterme şansı bulamayan yeni pilotları daha iyi gösterecek bir format denemeleri gerektiğini söyledi.

Domenicali, "Bir kez daha çaylaklara, gerçek çaylaklara dikkat çekmeliyiz. Günümüzde daha az test fırsatı olduğu için, antrenman seansları harici bir şeyler üretmemiz lazım çünkü bu zaten kurallarda var."

"Belki onlar için iyi etkinlikler düzenleyebilir, çaylaklara odaklanmamız gerektiğini gösterebiliriz. Halihazırda Formula 1'de çok fazla genç sürücü var ancak bu akışı durduramayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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