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F1 teknik şefi, 2026 motor düzenlemeleri hakkında: "Ne yaptığımızı biliyoruz"

F1 teknik şefi Pat Symonds, 2026 motor düzenlemeleri hakkında ne yapmaları gerektiğini gayet iyi bildiklerini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, the remainder of the field at the start

Geçtiğimiz Ağustos ayında Formula 1, Audi, Ford ve hatta Honda'nın da katılımıyla 2026 motor yönetmeliğini imzalayarak motor ve batarya gücü arasında yarı yarıya bir paylaşımı kabul etti.

Ancak son zamanlarda Red Bull takım patronu özellikle Christian Horner bu durumdan hoşnut olmadı.

Red Bull'un 2026 güç ünitelerinin tasarımında oldukça ilerlediğini açıklayan Horner, pilotların tur sırasında bataryalarını şarj etmeleri gerekeceği için düzlükte tam gaz gidemeyecekleri 'Frankenstein' teknolojisinden korktuğunu söyledi.

Horner, "F1'de tekerlek tekerleğe yarış olması gerekiyor. Bu mücadeleyi kaybetmeyi ve pilotların düzlüklerde bataryalarını yenilemek için vites küçültmesini göze alamayız."  dedi.

Mercedes ve Renault Horner'ın endişelerini reddederken, Ferrari bu konuda ince ayarlar yapılması gerektiği konusunda hemfikir.

F1'in baş teknik sorumlusu Symonds ise bununla alay etti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Takımlar, bütçelerinin büyük bir kısmını alarm zilleri satın almak için harcıyor." 

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"2022'de de aynısını yaşadık, işe yaramayacaktı. Biz bunları daha önce yaşadık ve ne yaptığımızı biliyoruz."

"Bana göre 2026 aracı 2022'den daha büyük bir değişiklik değil. Aslında biraz daha az aerodinamik olduğunu iddia edebilirim. Evet, içinde daha fazla aktif bileşen var ama aktif aerodinamiğin sihirli bir yanı yok. Bu konuda kendime oldukça güveniyorum."

Red Bull ve Ferrari'nin endişeleri kısmen F1'in 2026 şasi düzenlemelerine henüz karar vermemiş olmasından kaynaklanıyor, ancak Symonds FIA aerodinamik başkanı Jason Somerville'in bunun üzerinde çalıştığını söylüyor.

Symonds, "Etkileyici sürtünme hedefleri var ama Jason ve adamları bu konuda çalışıyorlar."

"Yani evet, bence bunu yapabiliriz."

"Motor için bir dizi yönetmelik çıkarmamız ve bazı enerji yönetimi rakamları koymamız gerekiyordu."

"Çok gelişmemişlerdi, işe yaramayacaklarını ve geliştirilmeleri gerektiğini biliyorduk. O zamandan beri geçen dokuz ay içinde geldiğimiz nokta dönüşümsel nitelikte."

"2026 model bir aracın simülasyondaki performans profili şu anda 2023'ten çok da farklı görünmüyor."

Pat Symonds, Williams Technical Director, Mike O'Driscoll, Williams Group CEO and Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport

Pat Symonds, Williams Technical Director, Mike O'Driscoll, Williams Group CEO and Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport

Fotoğraf: Sutton Images

"Yani düzlüğün ortasında en yüksek hıza ulaşmakla ilgili tüm bu şeyler artık o şekilde değil."

"Bu araçların artık düzlüğün sonunda en yüksek hıza ulaşmadığını unutmamalısınız; dolayısıyla düzlükte vites düşürmekle ilgili tüm bu şeyler doğru değil."

Symonds, yeni nesil araçların hava koridoru etkisini kaybedeceği endişelerine gelince, F1'in DRS trenlerine ilişkin şikayetlerle bunu dengelemeye çalıştığını söylüyor.

"2026'da yapmaya çalıştığımız şey, DRS treninden kurtulmak," 

"Şu anda dört aerodinamik durumu olan bir araçtan bahsediyoruz. Sonunda dört aerodinamik duruma sahip olacağımızı sanmıyorum, iki ya da muhtemelen üç aerodinamik duruma sahip olacağız."

"Ancak bunun bir kısmı teknik düzenlemelerle olurken, bir kısmı da sportif düzenlemelerle olacak."

"2026 araçlarıyla ilgili olan şey, şu anda sahip olduğunuz bu devasa enerji miktarlarına sahip olmamanızdır."

"Aracı tasarladığımızda, ön aks geri kazanımına sahip olma fikri vardı ancak üreticiler bundan vazgeçti, bu da hayatımızı gerçekten zorlaştırdı; ama imkansız hale getirmedi."

"Bence şimdi sportif düzenlemelere bakmalı ve enerjiyi nasıl geri kazandığınız ve enerjiyi nasıl kullandığınız konusunda çok dikkatli olmalıyız. Yani bu sadece teknik değil, aynı zamanda sportif bir egzersiz de olacak."

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F1, bu hafta sonu yeni sıralama formatını ilk kez test edecek

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