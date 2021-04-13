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Formula 1 / Son dakika

F1 teknik direktörü James, gelecek ay görevinden ayrılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1'de 25 yıllık bir kariyerin ardından en son teknik direktör rolünü üstlenmiş olan Andrew James, önümüzdeki ay görevini bırakacak.

F1 teknik direktörü James, gelecek ay görevinden ayrılacak

James, F1'i dünya çapında tanınmış bir spor haline getirmeye yardımcı olan teknik sistemler ve de süreçlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında önemli bir rol oynadı. Ayrıca çalışmalarının arasında, teknoloji yayın merkezinin kurulması da yer alıyor.

James; sporun, teknolojinin en üst seviyesinde kalmasını sağlaması ve görev yaptığı 25 yıl boyunca hiçbir hata yapmamasının yanı sıra, birçok zorluğun üstesinden gelinmesine de yardımcı oldu.

Böyle bir zorluk, James'in bir kasırga tehdidi nedeniyle F1'in medya ve teknoloji merkezinin yerini değiştirmesine öncülük etmek zorunda kaldığı 2019 Japon Grand Prix'sinde başına geldi. Eğer başarısız olsaydı, Grand Prix'nin tamamen iptal edilmesi gerekecekti.

James'in en son çalışmalarından biri, Grand Prix hafta sonlarında uzaktan çalışmaya geçiş oldu. Bu değişiklik COVID-19 salgını nedeniyle uygulanmaya başlasa da, şimdi uzun vadede kalıcı bir çözüm haline gelecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte, F1'in Biggin Hill'de bulunan medya ve teknoloji merkezinin yeniden yapılandırılmasının ardından James'in gelecek ayın sonunda görevinden ayrılması karşılıklı olarak kabul edildi.

İstifası hakkında konuşan James, F1'de başardığı her şeyden gurur duyduğunu ve sporu iyi bir durumda bıraktığını umduğunu söyledi.

"F1'de geçirdiğim süre boyunca, işin bu kadar muhteşem bir şekilde sunulmasını sağlayan yaratıcı, becerikli, tutkulu, azimli ve özverili, harika bir ekiple çalıştım ve heyecan verici projeler yapma imkanına sahip oldum."

"Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Geçmişteki ve şimdiki tüm çalışanlara destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de bu teşekkürüm, hem organizasyon tarafından belirlenen hem de kendimizin belirlediği hedeflere ulaşmayı başaran doğrudan birlikte çalıştığım ekiplere."

"Şimdi hayatıma devam edeceğim ama umarım bir iz bırakmışımdır ve umarım F1 ve çalışanlar, hayranları heyecanlandıran olağanüstü işler sunmaya devam ederler."

F1 motor sporları genel müdürü Ross Brawn, James'in F1'de yer aldığı süre boyunca gösterdiği çaba ve emek için övgü dolu sözlerde bulundu.

Brawn, "Andrew, 25 yıldan fazla bir süredir organizasyonumuzun bir parçası oldu ve katkısı çok büyük." 

"Onun yeteneği, sadık oluşu ve özverisi olmadan bugün olduğumuz yerde olamazdık. Andrew'a burada geçirdiği zaman için kişisel olarak teşekkür etmek ve gelecekteki planları için ona başarılar dilemek istiyorum." dedi.

James'in bir sonraki adımına karar verip vermediği belli değil ancak F1'deki deneyimi onu birçok takım için bariz bir hedef haline getirecek.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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