Formula 1 Amerika GP

F1 tartışmalı kural değişikliğinden dönüyor: Yarış mesafeleri sadece bir sezon kısaltılacak

F1, yeni güç ünitesi düzenlemeleri nedeniyle 2027 sezonunda kısalttığı yarış mesafelerini, FIA’nın son kararıyla 2028'den itibaren eski haline getirecek.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 08:45

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Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Formula 1’de güç ünitesi kurallarındaki değişim nedeniyle 2027 sezonu için alınan yarış mesafelerini kısaltma kararı tek bir sezonla sınırlı kalacak. FIA tarafından yayınlanan güncel yönetmelik çerçevesinde, geçici bir önlem olarak 290 kilometreye düşürülen standart Grand Prix mesafesi, 2028 yılı itibarıyla yeniden geleneksel uzunluğu olan 305 kilometreye dönecek.

Güç ünitelerinde içten yanmalı motorla batarya arasındaki güç dağılımına yönelik eleştirilerin ardından FIA ve Formula 1 yönetimi, güç oranlarını yeniden düzenleme kararı aldı. 2026 kurallarında yarı yarıya belirlenen güç dengesi; 2027’de yüzde 58/42, 2028’de ise yüzde 60/40 oranına kaydırılacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

İçten yanmalı motorun daha etkin kullanılacağı yeni sistemde, güç çıkışını artırmak adına izin verilen yakıt akış limiti de yükseltildi. Bu durum, araçların yarış sırasında daha fazla yakıt tüketebilmesine imkan sağlarken, aynı mesafeyi katedebilmek için takımların daha büyük yakıt depolarına ihtiyaç duymasını gündeme getirdi. Şasi mimarisinde büyük değişiklikler gerektiren düzenleme, takımlara fazladan geliştirme maliyeti ve teknik zorluk getirecekti.

FIA, bu teknik sorunları sınırlamak adına 2027 sezonu için yarış mesafesini 305 kilometreden 290 kilometreye indirme kararı almıştı. Böylece ekiplerin yüksek yakıt ihtiyacını karşılamak adına araçlarında hemen radikal değişiklikler yapmasının önüne geçildi. Monako Grand Prix'si ise 260 kilometrelik özel yarış mesafesiyle bu kuralın dışında kalmaya devam edecek.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin (WMSC) son toplantısının ardından yayınlanan 2027 teknik yönetmeliğinde, 2028 sezonuna dair değişiklikler şimdiden yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, içten yanmalı motor oranının yüzde 60'a çıkarılacağı ve yakıt akış limitinin tekrar artırılacağı 2028 yılından itibaren standart yarış mesafesi yeniden 305 kilometreye çıkartılacak.

Böylelikle 2027'de yarış mesafesinin kısaltılmasının kalıcı bir çözüm değil, takımlara şasi ve araç tasarımı konularında zaman kazandırmak amacıyla alınan geçici bir önlem olduğu netleşti.

Yarış mesafesinin 2028'de yeniden uzatılmasıyla takımların fazladan yakıt yükünü araç şasilerine nasıl entegre edeceği ve ne gibi tasarımsal çözümler getirileceği henüz kesinleşmedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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