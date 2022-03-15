F1, tartışmalı güvenlik aracı kuralını değiştirdi

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Eski F1 yarış direktörü Michael Masi, geçen sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde, güvenlik aracı arkasında sadece belli isimlerin turlarını geri almasına izin vermişti.

Yarışın bitimine bir tur kalmıştı ve Masi, sadece şampiyonluk için çekişen Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yer alan pilotların turlarını geri almasına izin verdi.

Normalde eğer güvenlik aracı girmişse ve tur yiyen pilotlara turlarını geri alma izni veriliyorsa, o zaman tur yiyen tüm sürücüler turlarını geri alırdı.

Fakat Masi, kuralı inisiyatif alarak yorumladı. Sonuç olarak Verstappen, yeni tura Hamilton'ın hemen arkasında başladı ve İngiliz pilotu geçerek şampiyon oldu.

Mercedes bu karardan hiç memnun değildi ve kararı protesto dahil etti. Aylar süren tartışmaların ardından güvenlik aracı kuralı değişti.

FIA, bir daha böyle bir olay yaşanmaması adına kurala kesinlik getirdi. Artık güvenlik aracı arkasında pilotlara turlarını geri alma izni veriliyorsa, tur yiyen tüm araçların turlarını geri alması zorunlu olacak.

Önceki kuralda "herhangi bir aracın" turunu geri alabileceği yazıyordu ve kesinlik yoktu. Bu sebeple yarış direktörü inisiyatif alabiliyordu.

Fakat şimdi bu kısım "tüm araçlar" şeklinde değiştirildi. Böylelikle herkesin turlarını geri alması gerektiği net şekilde belirtildi.

Bu yüzden yarış direktörü artık inisiyatif alamayacak ve tüm araçlar turlarını geri almak zorunda kalacak.