F1 tarihinin en zengin 10 pilotu belli oldu

Formula 1'de başarıya ulaşmak için pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekir ve bu faktörlerden birisi de hiç şüphesiz pilottur.

Formula 1'in önde gelen sürücüleri, takımlardan ve reklam anlaşmalarından çok iyi paralar kazanırlar.

Dönemlerinin en iyi sürücüleri, diğerlerine kıyasla milyonlarca doları cebine koyarken, kişisel anlaşmalarla bu rakam daha da artar.

GQ gazetecileri kamuya açık bilgilere dayanarak tüm zamanların en zengin 10 sürücüsünün listesini hazırladı.

Bu listenin başında Michael Schumacher var; 2013 yılında kayak kazası geçiren Schumacher'in mal varlığı 604 milyon dolar.

Fakat bu ücretleri hesaplarken nelere bakıldığı ve hangi kalemlerin sayıldığı bilinmiyor.

Tüm zamanların en zengin 10 pilotu: