F1 tarihinin en zengin 10 pilotu belli oldu
GQ'ya göre Formula 1'in en zengin pilotu yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher.
Formula 1'de başarıya ulaşmak için pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekir ve bu faktörlerden birisi de hiç şüphesiz pilottur.
Formula 1'in önde gelen sürücüleri, takımlardan ve reklam anlaşmalarından çok iyi paralar kazanırlar.
Dönemlerinin en iyi sürücüleri, diğerlerine kıyasla milyonlarca doları cebine koyarken, kişisel anlaşmalarla bu rakam daha da artar.
GQ gazetecileri kamuya açık bilgilere dayanarak tüm zamanların en zengin 10 sürücüsünün listesini hazırladı.
Bu listenin başında Michael Schumacher var; 2013 yılında kayak kazası geçiren Schumacher'in mal varlığı 604 milyon dolar.
Fakat bu ücretleri hesaplarken nelere bakıldığı ve hangi kalemlerin sayıldığı bilinmiyor.
Tüm zamanların en zengin 10 pilotu:
|Pilot
|Aktif olduğu yıllar
|Varlık
|1. Michael Schumacher
|1991 - 2012
|604 milyon dolar
|2. Lewis Hamilton
|2007 - günümüz
|285 milyon dolar
|3. Fernando Alonso
|2001-günümüz
|261 milyon dolar
|4. Niki Lauda
|1971 - 1985
|200 milyon dolar
|5. Kimi Raikkonen
|2001 - 2021
|183 milyon dolar
|6. Jenson Button
|2000 - 2017
|150 milyon dolar
|7. Sebastian Vettel
|2007 - 2022
|140 milyon dolar
|8. Mario Andretti
|1968 - 1982
|129 milyon dolar
|9. Eddie Irvine
|1993 - 2002
|119 milyon dolar
|10. Alain Prost
|1980 - 1993
|100 milyon dolar
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