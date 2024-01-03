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F1 tarihinin en zengin 10 pilotu belli oldu

GQ'ya göre Formula 1'in en zengin pilotu yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Michael Schumacher, Ferrari F310

Formula 1'de başarıya ulaşmak için pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekir ve bu faktörlerden birisi de hiç şüphesiz pilottur.

Formula 1'in önde gelen sürücüleri, takımlardan ve reklam anlaşmalarından çok iyi paralar kazanırlar.

Dönemlerinin en iyi sürücüleri, diğerlerine kıyasla milyonlarca doları cebine koyarken, kişisel anlaşmalarla bu rakam daha da artar.

GQ gazetecileri kamuya açık bilgilere dayanarak tüm zamanların en zengin 10 sürücüsünün listesini hazırladı.

Bu listenin başında Michael Schumacher var; 2013 yılında kayak kazası geçiren Schumacher'in mal varlığı 604 milyon dolar.

Fakat bu ücretleri hesaplarken nelere bakıldığı ve hangi kalemlerin sayıldığı bilinmiyor.

Tüm zamanların en zengin 10 pilotu: 

Pilot Aktif olduğu yıllar Varlık
1. Michael Schumacher 1991 - 2012 604 milyon dolar
2. Lewis Hamilton 2007 - günümüz 285 milyon dolar
3. Fernando Alonso 2001-günümüz 261 milyon dolar
4. Niki Lauda 1971 - 1985 200 milyon dolar
5. Kimi Raikkonen 2001 - 2021 183 milyon dolar
6. Jenson Button 2000 - 2017 150 milyon dolar
7. Sebastian Vettel 2007 - 2022 140 milyon dolar
8. Mario Andretti 1968 - 1982 129 milyon dolar
9. Eddie Irvine 1993 - 2002 119 milyon dolar
10. Alain Prost 1980 - 1993 100 milyon dolar
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