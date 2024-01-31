F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 lansmanları artık eski günlerdeki gibi yapılmıyor. O lüks ve ihtişamı, ışıltılı gösterileri ve ünlü konukları artık göremiyoruz.

Günümüzde bunların yerini, sezon öncesi testler başlarken garajın dışında gerçekleşen kısa bir fotoğraf çekimi veya şanslıysak, sürücülerin yeni renklerle boyanmış geçen sezondan kalma araçlarının toz tabakasını utangaç şekilde kaldırdıkları, çevrimiçi bir tanıtım aldı.

Tarihin en unutulmaz beş araç tanıtımıyla, Formula 1 takımlarının yeni araçlarını dünyaya tanıtmak uğruna büyük çabalar gösterdiği zamanlara dönelim.

1997 ve 2007'de her şeyini ortaya koyan McLaren

Soğuk, ticari bir yönetici imajı çizen Ron Dennis, konu yeni araçlarını tanıtmaya gelince, şüphesiz, McLaren’a sonsuz bir özgürlük tanıdı.

1997 sezonu, yeni isim sponsoru West'in tanıtılmasıyla Marlboro McLaren döneminde gözle görülür bir kopuş olduğuna işaretti. Bu nedenle, Alexandra Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı gösterişli bir tanıtım partisi için hazırlıklara başlandı.

Dennis hiçbir masraftan kaçınmadı ve McLaren bu geceye Jamiroquai ve Spice Girls'ü davet etti. O zamanlar Spice Girls gezegendeki en popüler müzik grubuydu. Sahnenin kenarından garip bir şekilde onları izleyen Mika Hakkinen ve David Coulthard’ın aksine grup sahnede çılgınca dans edip eğlenmeye devam etti. Tabii o zamanlar Geri Horner daha Red Bull’un bir parçası değildi!

Fotoğraf: Sutton Images Spice Girls play at the McLaren Mercedes MP4/12 Launch

Yaklaşık 10 yıl sonra McLaren bir adım daha ileri gidecekti. Takımın Vodafone ile yeni bir isim sponsorluğuna ulaşması ve iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'yu yeni başlayan Lewis Hamilton'ın yanında liderlik etmesi için görevlendirmesi, Dennis'e başka bir gösterişli lansman düzenlemek için yeterli bahaneyi sağladı.

100.000 seyirci, Hamilton ve Alonso'nun MP4/22'leri ışıklandırılmış yollarda sürerek Cirque du Soleil performansı ve devasa bir havai fişek gösterisi eşliğinde donutlar yapmasıyla İspanya'daki Valencia sokaklarına dizildi ve gece ünlü kemancı Vanessa-Mae'nin performansıyla sona erdi.

Fotoğraf: McLaren McLaren Mercedes MP4-22

Benetton çeşitli olaylara damgasını vurdu

McLaren gibi, Enstone ekibi de tanıtımlarında gösteriş ve abartıdan kaçınmadı. Bu renkli ekip, aynı derecede renkli İtalyan işadamı Flavio Briatore tarafından yönetiliyordu ve Briatore 1990'lar boyunca birkaç dramatik araç tanıtımını yönetti.

Michael Schumacher'in ayrılmasından sonra şampiyonluğunu koruyamayacak olan B196'nın 1996'da bir Roma amfitiyatrosunda tanıtıldığı etkinlik, en akılda kalanlardan biri oldu.

2001 yılında B201, Venedik'teki San Marco Meydanı'nda seyirciler, sponsorlar ve medya için muhteşem bir sahne oluşturacak şekilde tanıtıldı.

Ancak Benetton'un lansmanları arasında muhtemelen en etkileyici olanı 2000 yılında gerçekleşti. B200, Barselona şehrinin merkezindeki Montjuic Park'ta bulunan Sihirli Çeşme'ye bakan bir platform üzerinde tanıtıldı. Bu, arabanın, üzerine kendi heykelinin yerleştirildiği zeminin altından yukarı doğru dönmesiyle gerçekleşti.

Fotoğraf: Motorsport Images Benetton B200

Vijay Mallya F1'e şık bir giriş yaptı

Vijay Mallya'nın Force India'sının Formula 1'e gelişi, muhtemelen günümüz F1 sporunun en abartılı lansmanlarından birine sahne oldu.

Yeni VJM01'i Mumbai'ye getiren araç, Gateway of India'nın önünde sergilendi.

Tanıtım etkinliği gündüz başlayıp geceye kadar sürerken, Mallya'nın yatında devam eden parti sabahın erken saatlerine kadar uzamıştı.

Fotoğraf: Sahara Force India F1 launch ceremony

Jordan büyük oynamaya karar verdi

Eddie Jordan tam bir şovmen olduğundan, onun sahipliğindeki takımın 1990'lardaki çöküş günlerinin en gösterişli araç tanıtımlarından bazılarına tanık olması beklenebilirdi.

Ancak öyle olmadı - İrlandalı zeki girişimci bu tür anlamsız şeylere parasını harcamadı.

Bununla birlikte, Jordan ekibinin dahil olduğu en özenli lansmanlardan biri, 2002 yılında aracın Brüksel Havaalanı'nda bir Airbus Jet'in arkasında göründüğü zamandı.

İsim sponsoru DHL sayesinde otomobil jetten indirilerek yanıp sönen ışıklar ve duman bulutu eşliğinde basına ve küçük bir topluluğa tanıtıldı.

Fotoğraf: Sutton Images Giancarlo Fisichella, Eddie Jordan, Jordan Team Boss, Toru Ogawa, Honda R&D of Formula One, Takuma Sato, Jordan Honda EJ12

BAR'dan cesur bir tercih geldi

British American Racing spora giriş yaparken hiç çekingen davranmadı. Tyrrell'in küllerinden doğarak bugünkü Mercedes'e dönüşecek olan takım, iki aracını iki farklı renge boyayarak ana şirket British American Tobacco'nun gelişini haber etmişti.

İki markasını tanıtma fırsatını yakalayan BAT, Jacques Villeneuve'ün aracını Lucky Strike renklerine boyarken, Ricardo Zonta'nın aracını da 1995 şampiyonu Colin McRae'nin Subaru'su tarafından Dünya Ralli Şampiyonası'nda ünlenen 555 renklerine boyadı.

BAR, erken başarı elde etmeyi bekledikleri konusunda övünerek başlarda çok da arkadaş edinemedi ve ayrıca FIA'nın öfkesine maruz kaldı - yönetim kurulu, takımın arabalarını aynı görünümle yürütmesi gerektiği kararına vardı.

Tartışma BAR için bol miktarda köşe yazısı ile sonuçlanırken, araçlar Avustralya'daki sezon açılışında tek tip bir görünümle piste çıktı. Araçların ortasında bir fermuar vardı ve iki taraf da BAT'ın ilk etapta istediği renklere boyanmıştı. Zahmetli ama dahiyane bir çözüm.

Fotoğraf: Sutton Images Jacques Villeneuve, Craig Pollock, Riccardo Zonta, BAR

Yıllar boyunca dikkat çeken başka F1 lansmanları arasına başka neler eklenebilir?

Sauber'in 2004'te Sugababes ile yaptığı lansman ya da Arrows'un 1978'de Silverstone'da FA1'i pistteki yoğun kar yağışı ile aynı renkte tanıtması gibi dahil edebileceğimiz pek çok başka lansman var.

Sizce Formula 1'in en görkemli araba tanıtıma etkinlikleri arasında başka neler olabilir?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın!

İçerik: RacingNews365

Çeviri: Melis Aslı Öktür