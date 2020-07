F1 tarihinde bugün: Vettel, Ferrari ile Macaristan'da kazanıyor

26 Temmuz 1925

İtalyan yarış pilotu Antonio Ascari, Paris yakınlarındaki Autodrome de Montlhery'de Fransız Grand Prix'sine lider giderken ne yazık ki hayatını kaybetti. İtalyan sürücü ardında , 1952 ve 1953'te F1 dünya şampiyonluğuna ulaşan yedi yaşındaki oğlu Alberto'yu bıraktı. Ürkütücü bir şekilde, Alberto, 26 numaralı araçla 36 yaşında, ayın 26'sında babasıyla aynı koşullar altında hayatını kaybetti.

Her ikisi de 13 Grand Prix kazandı ve her ikisi de kazalardan dört gün sonra öldü ve her ikisi de arkalarında bir eş ve iki çocuk bıraktı.

26 Temmuz 1987

Nelson Piquet, Stefan Johansson ve Ayrton Senna'nın önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı.

Nigel Mansell, yarışa şampiyonadaki rakipleri Senna, Prost ve Piquet'in önünde ilk sıradan başladı ve yavaş bir başlangıçtan sonra ikinci turda Senna'yı geride bıraktı.

Ancak yarış, ne yazık ki Mansell için kötü geçti. Çünkü motor arızası yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Zafer Prost'a gidecek gibi görünüyordu ancak o da alternatör arızasıyla yolda kaldı.

Podyum: 1. Nelson Piquet, Williams, 2. Stefan Johansson, McLaren, 3. Ayrton Senna, Team Lotus

26 Temmuz 1992

Hockenheim'ı genç yıldız Michael Schumacher'ı izlemek isteyen Alman taraftarlar akın etmişti. Ancak 1992 Almanya Grand Prix'sinin galibi Schumi değil Nigel Mansell oldu.

Mansell baskın bir performansla zafere ulaşırken, Ayrton Senna ikinci ve Schumacher üçüncü oldu.

Alman pilot, Riccardo Patrese'nin Williams ile attığı spinden de faydalandı.

Nigel Mansell, Williams FW14B

26 Temmuz 1998

Mika Hakkinen, takım arkadaşı David Coulthard ve Ferrari sürücüleri Michael Schumacher ve Eddie Irvine'ın önünde Avusturya Grand Prix'sini kazandı.

Sıralama turlarında yağmur, Giancarlo Fisichella'nın, Jean Alesi'nin önünde pole pozisyonu almasıyla sıra dışı bir grid dizilimine yol açtı.

Hem Hakkinen hem de Schumacher başlangıçta ön sıradaki araçları geçmişti ancak günün sürüşünü , yarışa 14. sıradan başlayıp 16. turda yedinciliğe kadar yükselen David Coulthard çıkarıyordu.

Önündeki araçları geçmesi ve hatta önündekilerin pite girmesi, Coulthard'ın yolunu açtı ve yarışı Schumi'nin önünde ikinci sırada bitirmesine yardımcı oldu .

Yarışı ise Finlandiyalı sürücü Mika Hakkinen kazanmıştı.

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, Mclaren, 3. Michael Schumacher Ferrari



26 Temmuz 2009

Lewis Hamilton, zorlu geçen 2009 sezonundaki ilk galibiyetini Macaristan Grand Prix'sinde aldı. Bu kariyerinin 10. zaferiydi. O yarışta podyumu Kimi Raikkonen ve Mark Webber tamamladı.

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, 3. Mark Webber

26 Temmuz 2015

Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'in ilk iki sıradan başladığı yarışta startla birlikte Ferrari pilotları ilk iki sıraya yükseldi.

Lewis Hamilton ilk turda pist dışına taşarak onunculuğa düştü.

ERS arızası yaşadıktan sonra Raikkonen, ikinci götürdüğü yarışa erken veda ederken, Vettel galibiyete uzandı.

Daniil Kvyat ikinci ve Daniel Ricciardo üçüncü oldu.