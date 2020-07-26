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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Vettel, Ferrari ile Macaristan'da kazanıyor

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F1 tarihinde bugün: Vettel, Ferrari ile Macaristan'da kazanıyor
Ekleyen:
, Editör
26 Tem 2020 13:01

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

26 Temmuz 1925

İtalyan yarış pilotu Antonio Ascari, Paris yakınlarındaki Autodrome de Montlhery'de Fransız Grand Prix'sine lider giderken ne yazık ki hayatını kaybetti. İtalyan sürücü ardında , 1952 ve 1953'te F1 dünya şampiyonluğuna ulaşan yedi yaşındaki oğlu Alberto'yu bıraktı. Ürkütücü bir şekilde, Alberto, 26 numaralı araçla 36 yaşında, ayın 26'sında babasıyla aynı koşullar altında hayatını kaybetti.

Her ikisi de 13 Grand Prix kazandı ve her ikisi de kazalardan dört gün sonra öldü ve her ikisi de arkalarında bir eş ve iki çocuk bıraktı.

*sistemde fotoğrafı bulunmuyor.

 

 

26 Temmuz 1987

Nelson Piquet, Stefan Johansson ve Ayrton Senna'nın önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı.

Nigel Mansell, yarışa şampiyonadaki rakipleri Senna, Prost ve Piquet'in önünde ilk sıradan başladı ve yavaş bir başlangıçtan sonra ikinci turda Senna'yı geride bıraktı.

Ancak yarış, ne yazık ki Mansell için kötü geçti. Çünkü motor arızası yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Zafer Prost'a gidecek gibi görünüyordu ancak o da alternatör arızasıyla yolda kaldı.

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Podyum: 1. Nelson Piquet, Williams, 2. Stefan Johansson, McLaren, 3. Ayrton Senna, Team Lotus

Podyum: 1. Nelson Piquet, Williams, 2. Stefan Johansson, McLaren, 3. Ayrton Senna, Team Lotus
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Brabham BT56 BMW

Riccardo Patrese, Brabham BT56 BMW
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Pier carlo Ghinzani, Ligier JS29C Megatron

Pier carlo Ghinzani, Ligier JS29C Megatron
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda, Alain Prost, McLaren TAG Porsche'ye yardım ediyor

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda, Alain Prost, McLaren TAG Porsche'ye yardım ediyor
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

 

26 Temmuz 1992

Hockenheim'ı genç yıldız Michael Schumacher'ı izlemek isteyen Alman taraftarlar akın etmişti. Ancak 1992 Almanya Grand Prix'sinin galibi Schumi değil Nigel Mansell oldu.

Mansell baskın bir performansla zafere ulaşırken, Ayrton Senna ikinci ve Schumacher üçüncü oldu.

Alman pilot, Riccardo Patrese'nin Williams ile attığı spinden de faydalandı.

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Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
1/1

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

26 Temmuz 1998

Mika Hakkinen, takım arkadaşı David Coulthard ve Ferrari sürücüleri Michael Schumacher ve Eddie Irvine'ın önünde Avusturya Grand Prix'sini kazandı.

Sıralama turlarında yağmur, Giancarlo Fisichella'nın, Jean Alesi'nin önünde pole pozisyonu almasıyla sıra dışı bir grid dizilimine yol açtı.

Hem Hakkinen hem de Schumacher başlangıçta ön sıradaki araçları geçmişti ancak günün sürüşünü , yarışa 14. sıradan başlayıp 16. turda yedinciliğe kadar yükselen David Coulthard çıkarıyordu.

Önündeki araçları geçmesi ve hatta önündekilerin pite girmesi, Coulthard'ın yolunu açtı ve  yarışı Schumi'nin önünde ikinci sırada bitirmesine yardımcı oldu .

Yarışı ise Finlandiyalı sürücü Mika Hakkinen kazanmıştı.

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Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, Mclaren, 3. Michael Schumacher Ferr

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, Mclaren, 3. Michael Schumacher Ferr
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Mika Hakkinen-Michael Schumacher mücadelesi

Mika Hakkinen-Michael Schumacher mücadelesi
2/3

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Mika Hakkinen, Mclaren MP4-13

Mika Hakkinen, Mclaren MP4-13
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 


26 Temmuz 2009

Lewis Hamilton, zorlu geçen 2009 sezonundaki ilk galibiyetini Macaristan Grand Prix'sinde aldı. Bu kariyerinin 10. zaferiydi. O yarışta podyumu Kimi Raikkonen ve Mark Webber tamamladı.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, 3. Mark

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, 3. Mark
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor ve champagne

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor ve champagne
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren MP4/24

Lewis Hamilton, McLaren MP4/24
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

Start: Mark Webber, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Start: Mark Webber, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
6/6

Fotoğraf: XPB Images

 

26 Temmuz 2015

Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'in ilk iki sıradan başladığı yarışta startla birlikte Ferrari pilotları ilk iki sıraya yükseldi.

Lewis Hamilton ilk turda pist dışına taşarak onunculuğa düştü.

ERS arızası yaşadıktan sonra Raikkonen, ikinci götürdüğü yarışa erken veda ederken, Vettel galibiyete uzandı.

Daniil Kvyat ikinci ve Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

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Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
1/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
2/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
3/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
4/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
5/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
6/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarışın startı, Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari

Yarışın startı, Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
7/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Ferrari kapalı parkta

Sebastian Vettel, Ferrari kapalı parkta
8/15

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Jules Bianchi'i anıyor

Sebastian Vettel, Jules Bianchi'i anıyor
9/15

Fotoğraf: XPB Images

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari
10/15

Fotoğraf: XPB Images

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari
11/15

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Daniil Kvyat, Red Bull Racing, yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, 3. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Podyum: 2. Daniil Kvyat, Red Bull Racing, yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, 3. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
12/15

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T
13/15

Fotoğraf: Sutton Images

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari
14/15

Fotoğraf: XPB Images

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari

Kazanan Sebastian Vettel, Ferrari
15/15

Fotoğraf: XPB Images

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Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

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