F1 tarihinde bugün: Türkiye'deki ilk yarışı Raikkonen kazanıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1988
Geleceğin F1 pilotu Johnny Herbert'in kariyeri, Brands Hatch'teki bir F3000 yarışında geçirdiği büyük kazanın ardından tehlikeye girdi. Kazanın ardından Herbert'in ayakları büyük hasar aldı ve ayaklarından birisini kaybetmediği için şanslıydı.
İyileşme azmi doktorları şaşkına çevirdi ve düzgün şekilde yürümekte zorlanmasına rağmen, 1989 Brezilya'da Benetton'la çıktığı ilk F1 yarışında dördüncü oldu.
Johnny Herbert, Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Johnny Herbert, Benetton B188
Fotoğraf: Sutton Images
Johnny Herbert, Benetton B188 Ford
Fotoğraf: LAT Images
2005
Tarihteki ilk Türkiye Formula 1 yarışı düzenlendi.
Yeni pisti seyirciler doldurmuştu ve Kimi Raikkonen, galibiyet için takım arkadaşı Juan Pablo Montoya ve Renault sürücüleriyle savaştı.
Raikkonen heyecan verici yarışta galibiyete uzanan taraf oldu ve Türkyie'deki ilk yarışı kazandı.
McLaren duble yapacak gibiydi. Ancak Montoya'nın bitime iki tur kala yaptığı hata, ikinciliği Alonso'ya getirdi.
Podyum: Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen Giancarlo Fisichella'yı geçerken Fernando Alonso aksiyonu seyrediyor
Fotoğraf: XPB Images
Start: Giancarlo Fisichella lierliği Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'dan geri alıyor
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Podyum: Şampanya zamanı Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Start: Giancarlo Fisichella liderliği Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'den geri alıyor
Fotoğraf: LAT Images
Start: Giancarlo Fisichella Kimi Raikkonen'i geçiyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2007
BMW Sauber, devam eden spekülasyonlara son noktayı koydu ve 2008'de Nick Heidfeld ve Robert Kubica ikilisiyle yarışacağını açıkladı.
Takımın motor sporları direktörü Mario Theissen, "Hem Nick hem de Robert, bu sezon güçlü bir performans sergiledi." demiş ve pilotların takımın gelişiminde büyük role sahip olduğunu belirtmişti.
Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, Dr. Mario Theissen, BMW Saube
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica ve Nick Heidfeld
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team , Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team , Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07 ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F3.07
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, Dr. Mario Theissen ve Nick Heidfeld
Fotoğraf: BMW AG
Sebastian Vettel, Nick Heidfeld, Robert Kubica ve Timo Glock
Fotoğraf: BMW AG
Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Nick Heidfeld
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07 ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F3.07
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica ve Nick Heidfeld
Fotoğraf: BMW AG
Robert Kubica ve Nick Heidfeld
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
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