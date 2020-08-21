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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Türkiye'deki ilk yarışı Raikkonen kazanıyor

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F1 tarihinde bugün: Türkiye'deki ilk yarışı Raikkonen kazanıyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1988

Geleceğin F1 pilotu Johnny Herbert'in kariyeri, Brands Hatch'teki bir F3000 yarışında geçirdiği büyük kazanın ardından tehlikeye girdi. Kazanın ardından Herbert'in ayakları büyük hasar aldı ve ayaklarından birisini kaybetmediği için şanslıydı.

İyileşme azmi doktorları şaşkına çevirdi ve düzgün şekilde yürümekte zorlanmasına rağmen, 1989 Brezilya'da Benetton'la çıktığı ilk F1 yarışında dördüncü oldu.

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Johnny Herbert, Benetton

Johnny Herbert, Benetton
1/7

Fotoğraf: Sutton Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
2/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
3/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
5/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Johnny Herbert, Benetton B188

Johnny Herbert, Benetton B188
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

2005

Tarihteki ilk Türkiye Formula 1 yarışı düzenlendi.

Yeni pisti seyirciler doldurmuştu ve Kimi Raikkonen, galibiyet için takım arkadaşı Juan Pablo Montoya ve Renault sürücüleriyle savaştı.

Raikkonen heyecan verici yarışta galibiyete uzanan taraf oldu ve Türkyie'deki ilk yarışı kazandı.

McLaren duble yapacak gibiydi. Ancak Montoya'nın bitime iki tur kala yaptığı hata, ikinciliği Alonso'ya getirdi.

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Podyum: Kimi Raikkonen

Podyum: Kimi Raikkonen
1/16

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya

Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya
2/16

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
3/16

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen Giancarlo Fisichella'yı geçerken Fernando Alonso aksiyonu seyrediyor

Kimi Raikkonen Giancarlo Fisichella'yı geçerken Fernando Alonso aksiyonu seyrediyor
4/16

Fotoğraf: XPB Images

Start: Giancarlo Fisichella lierliği Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'dan geri alıyor

Start: Giancarlo Fisichella lierliği Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'dan geri alıyor
5/16

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
6/16

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması

Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması
7/16

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen

Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen
8/16

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Podyum: Şampanya zamanı Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya

Podyum: Şampanya zamanı Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya
9/16

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması

Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması
10/16

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
11/16

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
12/16

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
13/16

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya

Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya
14/16

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Start: Giancarlo Fisichella liderliği Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'den geri alıyor

Start: Giancarlo Fisichella liderliği Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'den geri alıyor
15/16

Fotoğraf: LAT Images

Start: Giancarlo Fisichella Kimi Raikkonen'i geçiyor

Start: Giancarlo Fisichella Kimi Raikkonen'i geçiyor
16/16

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2007

BMW Sauber, devam eden spekülasyonlara son noktayı koydu ve 2008'de Nick Heidfeld ve Robert Kubica ikilisiyle yarışacağını açıkladı.

Takımın motor sporları direktörü Mario Theissen, "Hem Nick hem de Robert, bu sezon güçlü bir performans sergiledi." demiş ve pilotların takımın gelişiminde büyük role sahip olduğunu belirtmişti.

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Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, Dr. Mario Theissen, BMW Saube

Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, Dr. Mario Theissen, BMW Saube
1/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica ve Nick Heidfeld

Robert Kubica ve Nick Heidfeld
2/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team

Robert Kubica ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
3/13

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team , Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team , Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
4/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team , Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team , Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
5/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07 ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F3.07

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07 ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F3.07
6/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, Dr. Mario Theissen ve Nick Heidfeld

Robert Kubica, Dr. Mario Theissen ve Nick Heidfeld
7/13

Fotoğraf: BMW AG

Sebastian Vettel, Nick Heidfeld, Robert Kubica ve Timo Glock

Sebastian Vettel, Nick Heidfeld, Robert Kubica ve Timo Glock
8/13

Fotoğraf: BMW AG

Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Nick Heidfeld

Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Nick Heidfeld
9/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07 ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F3.07

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F3.07 ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F3.07
10/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica ve Nick Heidfeld

Robert Kubica ve Nick Heidfeld
11/13

Fotoğraf: BMW AG

Robert Kubica ve Nick Heidfeld

Robert Kubica ve Nick Heidfeld
12/13

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team ve Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team
13/13

Fotoğraf: XPB Images

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