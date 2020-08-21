F1 tarihinde bugün: Türkiye'deki ilk yarışı Raikkonen kazanıyor

1988

Geleceğin F1 pilotu Johnny Herbert'in kariyeri, Brands Hatch'teki bir F3000 yarışında geçirdiği büyük kazanın ardından tehlikeye girdi. Kazanın ardından Herbert'in ayakları büyük hasar aldı ve ayaklarından birisini kaybetmediği için şanslıydı.

İyileşme azmi doktorları şaşkına çevirdi ve düzgün şekilde yürümekte zorlanmasına rağmen, 1989 Brezilya'da Benetton'la çıktığı ilk F1 yarışında dördüncü oldu.

Slider Liste Johnny Herbert, Benetton 1 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Johnny Herbert, Benetton B188 2 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Johnny Herbert, Benetton B188 3 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Johnny Herbert, Benetton B188 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Johnny Herbert, Benetton B188 5 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Johnny Herbert, Benetton B188 6 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Johnny Herbert, Benetton B188 Ford 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

2005

Tarihteki ilk Türkiye Formula 1 yarışı düzenlendi.

Yeni pisti seyirciler doldurmuştu ve Kimi Raikkonen, galibiyet için takım arkadaşı Juan Pablo Montoya ve Renault sürücüleriyle savaştı.

Raikkonen heyecan verici yarışta galibiyete uzanan taraf oldu ve Türkyie'deki ilk yarışı kazandı.

McLaren duble yapacak gibiydi. Ancak Montoya'nın bitime iki tur kala yaptığı hata, ikinciliği Alonso'ya getirdi.

Slider Liste Podyum: Kimi Raikkonen 1 / 16 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya 2 / 16 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 3 / 16 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen Giancarlo Fisichella'yı geçerken Fernando Alonso aksiyonu seyrediyor 4 / 16 Fotoğraf: XPB Images Start: Giancarlo Fisichella lierliği Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'dan geri alıyor 5 / 16 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 6 / 16 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması 7 / 16 Fotoğraf: DaimlerChrysler Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen 8 / 16 Fotoğraf: DaimlerChrysler Podyum: Şampanya zamanı Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya 9 / 16 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Kimi Raikkonen'in kutlaması 10 / 16 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 11 / 16 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 12 / 16 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 13 / 16 Fotoğraf: DaimlerChrysler Podyum: Kazanan Kimi Raikkonen ile Fernando Alonso ve Juan Pablo Montoya 14 / 16 Fotoğraf: DaimlerChrysler Start: Giancarlo Fisichella liderliği Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'den geri alıyor 15 / 16 Fotoğraf: LAT Images Start: Giancarlo Fisichella Kimi Raikkonen'i geçiyor 16 / 16 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2007

BMW Sauber, devam eden spekülasyonlara son noktayı koydu ve 2008'de Nick Heidfeld ve Robert Kubica ikilisiyle yarışacağını açıkladı.

Takımın motor sporları direktörü Mario Theissen, "Hem Nick hem de Robert, bu sezon güçlü bir performans sergiledi." demiş ve pilotların takımın gelişiminde büyük role sahip olduğunu belirtmişti.