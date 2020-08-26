F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor

1979

Gilles Villeneuve, Hollanda Grand Prix'sinde lastik patlamasına rağmen yarışı bırakmadı ve pite kadar gelerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Villeneuve, Tarzan virajında Alan Jones'u cesur bir atakla geçti ve liderdi. Ancak 47. turda spin attı ve ikinciliğe düştü.

Villeneuve yarışa döndü ama iki tur sonra da bu kez sol arka lastiği patladı. Pist dışına savruldu ve araç durdu.

Fakat pes etmedi ve pite geldi. Araca pite getirdiğinde lastik değiştirip yarışa geri dönmeyi umuyordu. Ama süspansiyonu çoktan kırılmıştı. Bu yüzden de yarış dışı kaldı.

Jones o yarışı Villeneuve'ün takım arkadaşı Jody Scheckter'in önünde kazandı.

Slider Liste Gilles Villeneuve üç tekerlek üzerinde tam gaz 1 / 5 Fotoğraf: David Phipps Gilles Villeneuve, Alan Jones'u Zandvoort'da Tarzan virajında dışarıdan geçiyor 2 / 5 Fotoğraf: David Phipps Start: Alan Jones, Williams lider 3 / 5 Fotoğraf: Williams Jochen Mass, Arrows A2 Ford 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Alan Jones, Williams, ikinci Jody Scheckter, Ferrari, üçüncü Jacques Laffite, Ligier 5 / 5 Fotoğraf: Williams F1

1984

Alain Prost, Hollanda Grand Prix'sinde Niki Lauda ile verdiği şampiyonluk mücadelesi için son derece değerli bir galibiyet aldı.

Nelson Piquet başlangıçta liderdi ancak yakıt basıncının düşmesiyle yarış dışı kaldı ve liderlik Prost'a geçti.

Niki Lauda o yarışı ikinci bitirdi. Buna karşılık yarım puan farkla liderliğini devam ettirdi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Nigel Mansell 1 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Francois Hesnault, Ligier JS23 Renault 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/2 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Keke Rosberg, Williams FW09B 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1990

Ayrton Senna, Belçika'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi. Startın ardından Senna yerini okudu ve arka bölüm oldukça yakındı ve ilk turda Aguri Suzuki ile Paolo Barilla'nın yarış dışı kaldığı büyük bir kaza yaşandı.

Sonrasında yarış durduruldu ve pist temizlendikten sonra yarış tekrar başladı.

Senna baştan sona üstün götürdüğü yarışı kazanırken, Alain Prost ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

Slider Liste Ayrton Senna, McLaren MP4/5B 1 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5B 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Ferrari 641 3 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo Bertrand Gachot, Coloni Ford 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1996

F1 tarihinin en ikonik sponsorluk anlaşmalarından birisi olan Pilip Morris&McLaren ortaklığının sona ereceği açıklandı. Böylelikle McLaren&Marlboro ortaklığı sona erdi ve McLaren&West ortaklığı başladı.

Slider Liste Mika Häkkinen, McLaren MP4-11 Mercedes 1 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo Mika Hakkinen, McLaren 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images David Coulthard, McLaren MP4/11B Mercedes 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/11B 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2007

Türkiye GP gerçekleşti. Ferrari pilotu Felipe Massa, yarışı rahat şekilde ilk sırada tamamlayıp, Türkiye'deki ikinci zaferini aldı. Kimi Raikkonen de Ferrari'ye dubleyi getirdi.

McLaren pilotu Fernando Alonso üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Lewis Hamilton lastik patlatarak önemli puanlar kaybetti. Hamilton o noktaya kadar Fernando Alonso'nun önünde rahat şekilde üçüncüydü. Sonrasında yüksek hızda sol ön lastiği patladı.

Beşinci sıraya geriledi ve iki puan kaybetti.

O yıl şampiyonluğu iki puan farkla Kimi Raikkonen'e kaybetti.

Slider Liste Podyum: Felipe Massa 1 / 14 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Stefano Domenicali, Scuderia Ferrari, Direktör, 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa 2 / 14 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa ve 3. Fernando Alonso 3 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 4 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele 5 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele 6 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele 7 / 14 Fotoğraf: XPB Images Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 8 / 14 Fotoğraf: XPB Images Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis 9 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 10 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 11 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa 12 / 14 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Felipe Massa 13 / 14 Fotoğraf: XPB Images Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen 14 / 14 Fotoğraf: XPB Images

2018

Lewis Hamilton'ın pole pozisyonundan başladığı 2018 Belçika Grand Prix'sini Sebastian Vettel kazanmayı başardı.

O yarışta podyumu Lewis Hamilton ve Max Verstappen tamamladı.

İlk turda Nico Hulkenberg, Fernando Alonso ve Charles Leclerc'in karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Ancak üç pilot da kazadan yarasız kurtuldu.