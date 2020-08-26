F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1979
Gilles Villeneuve, Hollanda Grand Prix'sinde lastik patlamasına rağmen yarışı bırakmadı ve pite kadar gelerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Villeneuve, Tarzan virajında Alan Jones'u cesur bir atakla geçti ve liderdi. Ancak 47. turda spin attı ve ikinciliğe düştü.
Villeneuve yarışa döndü ama iki tur sonra da bu kez sol arka lastiği patladı. Pist dışına savruldu ve araç durdu.
Fakat pes etmedi ve pite geldi. Araca pite getirdiğinde lastik değiştirip yarışa geri dönmeyi umuyordu. Ama süspansiyonu çoktan kırılmıştı. Bu yüzden de yarış dışı kaldı.
Jones o yarışı Villeneuve'ün takım arkadaşı Jody Scheckter'in önünde kazandı.
Gilles Villeneuve üç tekerlek üzerinde tam gaz
Fotoğraf: David Phipps
Gilles Villeneuve, Alan Jones'u Zandvoort'da Tarzan virajında dışarıdan geçiyor
Fotoğraf: David Phipps
Start: Alan Jones, Williams lider
Fotoğraf: Williams
Jochen Mass, Arrows A2 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Alan Jones, Williams, ikinci Jody Scheckter, Ferrari, üçüncü Jacques Laffite, Ligier
Fotoğraf: Williams F1
1984
Alain Prost, Hollanda Grand Prix'sinde Niki Lauda ile verdiği şampiyonluk mücadelesi için son derece değerli bir galibiyet aldı.
Nelson Piquet başlangıçta liderdi ancak yakıt basıncının düşmesiyle yarış dışı kaldı ve liderlik Prost'a geçti.
Niki Lauda o yarışı ikinci bitirdi. Buna karşılık yarım puan farkla liderliğini devam ettirdi.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Nigel Mansell
Fotoğraf: Sutton Images
Francois Hesnault, Ligier JS23 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren MP4/2
Fotoğraf: Sutton Images
Keke Rosberg, Williams FW09B
Fotoğraf: Sutton Images
1990
Ayrton Senna, Belçika'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi. Startın ardından Senna yerini okudu ve arka bölüm oldukça yakındı ve ilk turda Aguri Suzuki ile Paolo Barilla'nın yarış dışı kaldığı büyük bir kaza yaşandı.
Sonrasında yarış durduruldu ve pist temizlendikten sonra yarış tekrar başladı.
Senna baştan sona üstün götürdüğü yarışı kazanırken, Alain Prost ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.
Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Ferrari 641
Fotoğraf: Ercole Colombo
Bertrand Gachot, Coloni Ford
Fotoğraf: Sutton Images
1996
F1 tarihinin en ikonik sponsorluk anlaşmalarından birisi olan Pilip Morris&McLaren ortaklığının sona ereceği açıklandı. Böylelikle McLaren&Marlboro ortaklığı sona erdi ve McLaren&West ortaklığı başladı.
Mika Häkkinen, McLaren MP4-11 Mercedes
Fotoğraf: Ercole Colombo
Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, McLaren MP4/11B Mercedes
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/11B
Fotoğraf: LAT Images
2007
Türkiye GP gerçekleşti. Ferrari pilotu Felipe Massa, yarışı rahat şekilde ilk sırada tamamlayıp, Türkiye'deki ikinci zaferini aldı. Kimi Raikkonen de Ferrari'ye dubleyi getirdi.
McLaren pilotu Fernando Alonso üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Lewis Hamilton lastik patlatarak önemli puanlar kaybetti. Hamilton o noktaya kadar Fernando Alonso'nun önünde rahat şekilde üçüncüydü. Sonrasında yüksek hızda sol ön lastiği patladı.
Beşinci sıraya geriledi ve iki puan kaybetti.
O yıl şampiyonluğu iki puan farkla Kimi Raikkonen'e kaybetti.
Podyum: Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Stefano Domenicali, Scuderia Ferrari, Direktör, 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa ve 3. Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
Fotoğraf: XPB Images
Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22
Fotoğraf: XPB Images
Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
2018
Lewis Hamilton'ın pole pozisyonundan başladığı 2018 Belçika Grand Prix'sini Sebastian Vettel kazanmayı başardı.
O yarışta podyumu Lewis Hamilton ve Max Verstappen tamamladı.
İlk turda Nico Hulkenberg, Fernando Alonso ve Charles Leclerc'in karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Ancak üç pilot da kazadan yarasız kurtuldu.
Podyum: Yarış galibi Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Podyum: Sebastian Vettel, Ferrari ve David Sanchez, Ferrari Aero Şefi
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme ve Ferrari SF71H direksiyonu
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H çizgiyi geçiyor
Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari pit board
Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari SF71H çizgiyi geçiyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, David Sanchez, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images
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