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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor

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F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1979

Gilles Villeneuve, Hollanda Grand Prix'sinde lastik patlamasına rağmen yarışı bırakmadı ve pite kadar gelerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Villeneuve, Tarzan virajında Alan Jones'u cesur bir atakla geçti ve liderdi. Ancak 47. turda spin attı ve ikinciliğe düştü.

Villeneuve yarışa döndü ama iki tur sonra da bu kez sol arka lastiği patladı. Pist dışına savruldu ve araç durdu.

Fakat pes etmedi ve pite geldi. Araca pite getirdiğinde lastik değiştirip yarışa geri dönmeyi umuyordu. Ama süspansiyonu çoktan kırılmıştı. Bu yüzden de yarış dışı kaldı.

Jones o yarışı Villeneuve'ün takım arkadaşı Jody Scheckter'in önünde kazandı.

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Gilles Villeneuve üç tekerlek üzerinde tam gaz

Gilles Villeneuve üç tekerlek üzerinde tam gaz
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Fotoğraf: David Phipps

Gilles Villeneuve, Alan Jones'u Zandvoort'da Tarzan virajında dışarıdan geçiyor

Gilles Villeneuve, Alan Jones'u Zandvoort'da Tarzan virajında dışarıdan geçiyor
2/5

Fotoğraf: David Phipps

Start: Alan Jones, Williams lider

Start: Alan Jones, Williams lider
3/5

Fotoğraf: Williams

Jochen Mass, Arrows A2 Ford

Jochen Mass, Arrows A2 Ford
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Alan Jones, Williams, ikinci Jody Scheckter, Ferrari, üçüncü Jacques Laffite, Ligier

Podyum: Yarış galibi Alan Jones, Williams, ikinci Jody Scheckter, Ferrari, üçüncü Jacques Laffite, Ligier
5/5

Fotoğraf: Williams F1

 

1984

Alain Prost, Hollanda Grand Prix'sinde Niki Lauda ile verdiği şampiyonluk mücadelesi için son derece değerli bir galibiyet aldı.

Nelson Piquet başlangıçta liderdi ancak yakıt basıncının düşmesiyle yarış dışı kaldı ve liderlik Prost'a geçti.

Niki Lauda o yarışı ikinci bitirdi. Buna karşılık yarım puan farkla liderliğini devam ettirdi.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Nigel Mansell

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Nigel Mansell
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Francois Hesnault, Ligier JS23 Renault

Francois Hesnault, Ligier JS23 Renault
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4/2

Alain Prost, McLaren MP4/2
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Keke Rosberg, Williams FW09B

Keke Rosberg, Williams FW09B
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1990

Ayrton Senna, Belçika'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi. Startın ardından Senna yerini okudu ve arka bölüm oldukça yakındı ve ilk turda Aguri Suzuki ile Paolo Barilla'nın yarış dışı kaldığı büyük bir kaza yaşandı.

Sonrasında yarış durduruldu ve pist temizlendikten sonra yarış tekrar başladı.

Senna baştan sona üstün götürdüğü yarışı kazanırken, Alain Prost ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

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Ayrton Senna, McLaren MP4/5B

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Ferrari 641

Alain Prost, Ferrari 641
3/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Bertrand Gachot, Coloni Ford

Bertrand Gachot, Coloni Ford
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1996

F1 tarihinin en ikonik sponsorluk anlaşmalarından birisi olan Pilip Morris&McLaren ortaklığının sona ereceği açıklandı. Böylelikle McLaren&Marlboro ortaklığı sona erdi ve McLaren&West ortaklığı başladı.

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Mika Häkkinen, McLaren MP4-11 Mercedes

Mika Häkkinen, McLaren MP4-11 Mercedes
1/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mika Hakkinen, McLaren

Mika Hakkinen, McLaren
2/5

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, McLaren MP4/11B Mercedes

David Coulthard, McLaren MP4/11B Mercedes
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren

Mika Hakkinen, McLaren
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/11B

Mika Hakkinen, McLaren MP4/11B
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2007

Türkiye GP gerçekleşti. Ferrari pilotu Felipe Massa, yarışı rahat şekilde ilk sırada tamamlayıp, Türkiye'deki ikinci zaferini aldı. Kimi Raikkonen de Ferrari'ye dubleyi getirdi.

McLaren pilotu Fernando Alonso üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Lewis Hamilton lastik patlatarak önemli puanlar kaybetti. Hamilton o noktaya kadar Fernando Alonso'nun önünde rahat şekilde üçüncüydü. Sonrasında yüksek hızda sol ön lastiği patladı.

Beşinci sıraya geriledi ve iki puan kaybetti.

O yıl şampiyonluğu iki puan farkla Kimi Raikkonen'e kaybetti.

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Podyum: Felipe Massa

Podyum: Felipe Massa
1/14

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Stefano Domenicali, Scuderia Ferrari, Direktör, 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa

Podyum: Stefano Domenicali, Scuderia Ferrari, Direktör, 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa
2/14

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa ve 3. Fernando Alonso

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Yarış galibi Felipe Massa ve 3. Fernando Alonso
3/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
4/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
5/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
6/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
7/14

Fotoğraf: XPB Images

Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22

Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22
8/14

Fotoğraf: XPB Images

Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis

Start, 3.Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, 2. Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 3. Lewis
9/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
10/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
11/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa

Yarış galibi Felipe Massa
12/14

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa

Yarış galibi Felipe Massa
13/14

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen

Pole: Kazanan Felipe Massa kutlama yapıyor ve Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen
14/14

Fotoğraf: XPB Images

 

2018

Lewis Hamilton'ın pole pozisyonundan başladığı 2018 Belçika Grand Prix'sini Sebastian Vettel kazanmayı başardı.

O yarışta podyumu Lewis Hamilton ve Max Verstappen tamamladı.

İlk turda Nico Hulkenberg, Fernando Alonso ve Charles Leclerc'in karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Ancak üç pilot da kazadan yarasız kurtuldu.

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Podyum: Yarış galibi Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
1/17

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
2/17

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
3/17

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
4/17

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
5/17

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, Parc Ferme
6/17

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Podyum: Sebastian Vettel, Ferrari ve David Sanchez, Ferrari Aero Şefi

Podyum: Sebastian Vettel, Ferrari ve David Sanchez, Ferrari Aero Şefi
7/17

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme ve Ferrari SF71H direksiyonu

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme ve Ferrari SF71H direksiyonu
8/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H çizgiyi geçiyor

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H çizgiyi geçiyor
9/17

Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari pit board

Sebastian Vettel, Ferrari pit board
10/17

Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
11/17

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme

Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
12/17

Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari SF71H çizgiyi geçiyor

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari SF71H çizgiyi geçiyor
13/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
14/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
15/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Ferrari, parc ferme
16/17

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, David Sanchez, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, David Sanchez, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Ferrari
17/17

Fotoğraf: Rubio / Motorsport Images

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