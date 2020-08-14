F1 tarihinde bugün: Shadow ilk zaferini alıyor

1960

Jack Brabham, şampiyonadaki rakiplerinden Bruce McLaren'ın önünde Portekiz GP'yi kazandı ve şampiyonadaki puan farkını biraz daha açtı.

Genç Britanyalı Jim Clark, üçüncü olarak kariyerinin ilk podyumunu yakalarken, John Surtees de ilk pole pozisyonunu elde etti.

Slider Liste Jack Brabham, Cooper T53-Climax, Dan Gurney, BRM P48, John Surtees, Lotus 18-Climax ve Stirling Moss 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Ferrari Dino 246 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1977

Shadow takımı, Peter Revson, Jean-Pierre Jarier ve Tom Pryce dahil olmak üzere pek çok yetenekli sürücüye F1'de yarışma fırsatı verdi.

Takım, 1973'te seride yarışmaya başladı ve tek grand prix galibiyetini 1977 Avusturya Grand Prix'de elde etti. Bu galibiyeti Alan Jones kazandı.

Islak zeminde Jones'un kusursuz sürüşü, Shadow'un doğru stratejisi ve şansın da birleşimiyle hem Jones hem de Shadow galibiyete uzandı.

Slider Liste Alan Jones, Shadow DN8 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Ian Ashley, Hesketh-Ford 308E 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Peter Warr, Lotus takım menajeri, Ian Scheckter, Max Mosley, Bernie Ecclestone, James Hunt ve Ken Ty 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1983

Alain Prost, Avusturya Grand Prix'sinde galibiyete uzandı ve yarışı Ferrari sürücüsü Rene Arnoux'nun gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Nelson Piquet'ye karşı olan puan avantajını artırdı.

Ferrari, yarışta 100. pole pozisyonunu kazanırken, Patrick Tambay ilk kez ilk çizgiden yarışa başladı.

Slider Liste Patrick Tambay, Ferrari 126C3 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. René Arnoux, 3. Nelson Piquet 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1988

Formula 1 tarihinin en büyük takımı olan Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Slider Liste Enzo Ferrari 1 / 7 Fotoğraf: David Phipps 1980 Modena, Enzo Ferrari with Gilles Villeneuve 2 / 7 Fotoğraf: Ercole Colombo Team bosses John Cooper, Cooper Car Co., Raymond Mays, BRM, Colin Chapman, Team Lotus, Lofty England, Aston Martin and Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images John Blunsden ve Enzo Ferrari 4 / 7 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Maranello 1987, Enzo Ferrari alongside his son Piero Ferrari and the FIA President Jean Marie Balestre 5 / 7 Fotoğraf: Ercole Colombo Maranello 1987, Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone and Jean Marie Balestre on the day of renewal of the Concorde Agreement 6 / 7 Fotoğraf: Ercole Colombo Modena 1986, Enzo Ferrari, Michele Alboreto, Ferrari with his wife Nadia, during the Mille Miglia veterans parade at the Scaglietti factory 7 / 7 Fotoğraf: Ercole Colombo

1995

Michael Schumacher, Damon Hill ve kariyerinin ilk pole podyumunu alan Jos Verstappen'in önünde Macaristan GP'yi kazanmayı başardı. Mika Hakkinen, Almanya'da karıştığı kazanın ardından bir yarıştan men cezası almıştı. Bunu da Macaristan'da çekti.

Macaristan'da Schumacher fırtınası vardı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı baştan sona üstün götürerek kazandı. Bu zaferin ardından Schumacher'le ikinci sıradaki Damon Hill arasındaki puan farkı 31'e çıktı.