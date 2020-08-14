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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Shadow ilk zaferini alıyor

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F1 tarihinde bugün: Shadow ilk zaferini alıyor
Ekleyen:
, Editör
14 Ağu 2020 15:51

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1960

Jack Brabham, şampiyonadaki rakiplerinden Bruce McLaren'ın önünde Portekiz GP'yi kazandı ve şampiyonadaki puan farkını biraz daha açtı.

Genç Britanyalı Jim Clark, üçüncü olarak kariyerinin ilk podyumunu yakalarken, John Surtees de ilk pole pozisyonunu elde etti.

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Jack Brabham, Cooper T53-Climax, Dan Gurney, BRM P48, John Surtees, Lotus 18-Climax ve Stirling Moss

Jack Brabham, Cooper T53-Climax, Dan Gurney, BRM P48, John Surtees, Lotus 18-Climax ve Stirling Moss
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Ferrari Dino 246

Phil Hill, Ferrari Dino 246
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1977

Shadow takımı, Peter Revson, Jean-Pierre Jarier ve Tom Pryce dahil olmak üzere pek çok yetenekli sürücüye F1'de yarışma fırsatı verdi.

Takım, 1973'te seride yarışmaya başladı ve tek grand prix galibiyetini 1977 Avusturya Grand Prix'de elde etti. Bu galibiyeti Alan Jones kazandı.

Islak zeminde Jones'un kusursuz sürüşü, Shadow'un doğru stratejisi ve şansın da birleşimiyle hem Jones hem de Shadow galibiyete uzandı.

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Alan Jones, Shadow DN8

Alan Jones, Shadow DN8
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Ian Ashley, Hesketh-Ford 308E

Ian Ashley, Hesketh-Ford 308E
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Peter Warr, Lotus takım menajeri, Ian Scheckter, Max Mosley, Bernie Ecclestone, James Hunt ve Ken Ty

Peter Warr, Lotus takım menajeri, Ian Scheckter, Max Mosley, Bernie Ecclestone, James Hunt ve Ken Ty
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1983

Alain Prost, Avusturya Grand Prix'sinde galibiyete uzandı ve yarışı Ferrari sürücüsü Rene Arnoux'nun gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Nelson Piquet'ye karşı olan puan avantajını artırdı.

Ferrari, yarışta 100. pole pozisyonunu kazanırken, Patrick Tambay ilk kez ilk çizgiden yarışa başladı.

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Patrick Tambay, Ferrari 126C3

Patrick Tambay, Ferrari 126C3
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. René Arnoux, 3. Nelson Piquet

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. René Arnoux, 3. Nelson Piquet
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

1988

Formula 1 tarihinin en büyük takımı olan Ferrari'nin kurucusu  Enzo Ferrari, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Enzo Ferrari

Enzo Ferrari
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Fotoğraf: David Phipps

1980 Modena, Enzo Ferrari with Gilles Villeneuve

1980 Modena, Enzo Ferrari with Gilles Villeneuve
2/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Team bosses John Cooper, Cooper Car Co., Raymond Mays, BRM, Colin Chapman, Team Lotus, Lofty England, Aston Martin and Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari

Team bosses John Cooper, Cooper Car Co., Raymond Mays, BRM, Colin Chapman, Team Lotus, Lofty England, Aston Martin and Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari
3/7

Fotoğraf: LAT Images

John Blunsden ve Enzo Ferrari

John Blunsden ve Enzo Ferrari
4/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Maranello 1987, Enzo Ferrari alongside his son Piero Ferrari and the FIA President Jean Marie Balestre

Maranello 1987, Enzo Ferrari alongside his son Piero Ferrari and the FIA President Jean Marie Balestre
5/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Maranello 1987, Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone and Jean Marie Balestre on the day of renewal of the Concorde Agreement

Maranello 1987, Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone and Jean Marie Balestre on the day of renewal of the Concorde Agreement
6/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Modena 1986, Enzo Ferrari, Michele Alboreto, Ferrari with his wife Nadia, during the Mille Miglia veterans parade at the Scaglietti factory

Modena 1986, Enzo Ferrari, Michele Alboreto, Ferrari with his wife Nadia, during the Mille Miglia veterans parade at the Scaglietti factory
7/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

1995

Michael Schumacher, Damon Hill ve kariyerinin ilk pole podyumunu alan Jos Verstappen'in önünde Macaristan GP'yi kazanmayı başardı. Mika Hakkinen, Almanya'da karıştığı kazanın ardından bir yarıştan men cezası almıştı. Bunu da Macaristan'da çekti.

Macaristan'da Schumacher fırtınası vardı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı baştan sona üstün götürerek kazandı. Bu zaferin ardından Schumacher'le ikinci sıradaki Damon Hill arasındaki puan farkı 31'e çıktı.

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Michael Schumacher, Benetton

Michael Schumacher, Benetton
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot

Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill, Williams Renault

Damon Hill, Williams Renault
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Taki Inoue, Arrows FA16 yangın söndürmeye çalışırken tıbbi araç tarafından düşürülüyor

Taki Inoue, Arrows FA16 yangın söndürmeye çalışırken tıbbi araç tarafından düşürülüyor
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Taki Inoue, Arrows FA16 yangın söndürmeye çalışırken tıbbi araç tarafından düşürülüyor

Taki Inoue, Arrows FA16 yangın söndürmeye çalışırken tıbbi araç tarafından düşürülüyor
5/5

Fotoğraf: LAT Images

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