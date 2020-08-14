F1 tarihinde bugün: Shadow ilk zaferini alıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1960
Jack Brabham, şampiyonadaki rakiplerinden Bruce McLaren'ın önünde Portekiz GP'yi kazandı ve şampiyonadaki puan farkını biraz daha açtı.
Genç Britanyalı Jim Clark, üçüncü olarak kariyerinin ilk podyumunu yakalarken, John Surtees de ilk pole pozisyonunu elde etti.
Jack Brabham, Cooper T53-Climax, Dan Gurney, BRM P48, John Surtees, Lotus 18-Climax ve Stirling Moss
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
1977
Shadow takımı, Peter Revson, Jean-Pierre Jarier ve Tom Pryce dahil olmak üzere pek çok yetenekli sürücüye F1'de yarışma fırsatı verdi.
Takım, 1973'te seride yarışmaya başladı ve tek grand prix galibiyetini 1977 Avusturya Grand Prix'de elde etti. Bu galibiyeti Alan Jones kazandı.
Islak zeminde Jones'un kusursuz sürüşü, Shadow'un doğru stratejisi ve şansın da birleşimiyle hem Jones hem de Shadow galibiyete uzandı.
Alan Jones, Shadow DN8
Fotoğraf: Sutton Images
Ian Ashley, Hesketh-Ford 308E
Fotoğraf: LAT Images
Peter Warr, Lotus takım menajeri, Ian Scheckter, Max Mosley, Bernie Ecclestone, James Hunt ve Ken Ty
Fotoğraf: LAT Images
1983
Alain Prost, Avusturya Grand Prix'sinde galibiyete uzandı ve yarışı Ferrari sürücüsü Rene Arnoux'nun gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Nelson Piquet'ye karşı olan puan avantajını artırdı.
Ferrari, yarışta 100. pole pozisyonunu kazanırken, Patrick Tambay ilk kez ilk çizgiden yarışa başladı.
Patrick Tambay, Ferrari 126C3
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. René Arnoux, 3. Nelson Piquet
Fotoğraf: Sutton Images
1988
Formula 1 tarihinin en büyük takımı olan Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Enzo Ferrari
Fotoğraf: David Phipps
1980 Modena, Enzo Ferrari with Gilles Villeneuve
Fotoğraf: Ercole Colombo
Team bosses John Cooper, Cooper Car Co., Raymond Mays, BRM, Colin Chapman, Team Lotus, Lofty England, Aston Martin and Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
John Blunsden ve Enzo Ferrari
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Maranello 1987, Enzo Ferrari alongside his son Piero Ferrari and the FIA President Jean Marie Balestre
Fotoğraf: Ercole Colombo
Maranello 1987, Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone and Jean Marie Balestre on the day of renewal of the Concorde Agreement
Fotoğraf: Ercole Colombo
Modena 1986, Enzo Ferrari, Michele Alboreto, Ferrari with his wife Nadia, during the Mille Miglia veterans parade at the Scaglietti factory
Fotoğraf: Ercole Colombo
1995
Michael Schumacher, Damon Hill ve kariyerinin ilk pole podyumunu alan Jos Verstappen'in önünde Macaristan GP'yi kazanmayı başardı. Mika Hakkinen, Almanya'da karıştığı kazanın ardından bir yarıştan men cezası almıştı. Bunu da Macaristan'da çekti.
Macaristan'da Schumacher fırtınası vardı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı baştan sona üstün götürerek kazandı. Bu zaferin ardından Schumacher'le ikinci sıradaki Damon Hill arasındaki puan farkı 31'e çıktı.
Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Taki Inoue, Arrows FA16 yangın söndürmeye çalışırken tıbbi araç tarafından düşürülüyor
Fotoğraf: LAT Images
Taki Inoue, Arrows FA16 yangın söndürmeye çalışırken tıbbi araç tarafından düşürülüyor
Fotoğraf: LAT Images
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