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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor

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F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 14:45

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1966

1966 Almanya GP sıralama turlarında jim Clark damga vurdu ve John Surtees'in 1.5 aniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Clark, kaza yaparak yarışa veda etti. Jack Brabham 15 turluk yarışı 2 saat 27 dakikada tamamladı ve 44.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Surtees ikinci olurken, Jochen Rindt üçüncü oldu.

Öte yandan yarışta Jacky Ickx ve John Taylor kaza yaptılar. Kazanın etkisiyle Taylor'un aracı alev aldı ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Bir ay sonra da yaralarından ötürü hayatını kaybetti.

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Pole: Jim Clark, Lotus, John Surtees, Cooper, Jackie Stewart, BRM, ve Ludovico Scarfiotti, Ferrari

Pole: Jim Clark, Lotus, John Surtees, Cooper, Jackie Stewart, BRM, ve Ludovico Scarfiotti, Ferrari
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Dan Gurney, Eagle-Climax T1G, Bruennchen'deki kazanın ardından

Dan Gurney, Eagle-Climax T1G, Bruennchen'deki kazanın ardından
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1983

Rene Arnoux, o yılki ikinci galibiyetini Hockenheim'da gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde aldı.

Arnoux, 1983 sezonunu üçüncü olarak bitirdi. Böylece kariyerinin en iyi şampiyona sonucunu almayı başardı.

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Podyum: 1. Rene Arnoux, 2. Andrea de Cesaris, 3 . Riccardo Patrese

Podyum: 1. Rene Arnoux, 2. Andrea de Cesaris, 3 . Riccardo Patrese
1/4

Fotoğraf: LAT Images

René Arnoux, Ferrari

René Arnoux, Ferrari
2/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

René Arnoux, Ferrari

René Arnoux, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Nelson Piquet, Brabham BMW BT52

Nelson Piquet, Brabham BMW BT52
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1988

Ayrton Senna ve Alain Prost, Macaristan'daki yarışta baskın bir performans sergiledikleri sezonda dublelerine bir yenisini eklediler.

Macaristan Grand Prix'sinde McLaren-Honda ortaklığının 7. dublesiydi. Senna ise F1'deki 12. galibiyetini aldı.

McLaren, o sezon 199 puanla markalar şampiyonluğunu kazandı. Ferrari ise sadece 65 puan kazanmayı başardı.

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Ayrton Senna

Ayrton Senna
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Mauricio Gugelmin, March 881

Mauricio Gugelmin, March 881
3/7

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Honda
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

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