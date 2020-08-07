F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1966
1966 Almanya GP sıralama turlarında jim Clark damga vurdu ve John Surtees'in 1.5 aniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Clark, kaza yaparak yarışa veda etti. Jack Brabham 15 turluk yarışı 2 saat 27 dakikada tamamladı ve 44.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Surtees ikinci olurken, Jochen Rindt üçüncü oldu.
Öte yandan yarışta Jacky Ickx ve John Taylor kaza yaptılar. Kazanın etkisiyle Taylor'un aracı alev aldı ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Bir ay sonra da yaralarından ötürü hayatını kaybetti.
Pole: Jim Clark, Lotus, John Surtees, Cooper, Jackie Stewart, BRM, ve Ludovico Scarfiotti, Ferrari
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Dan Gurney, Eagle-Climax T1G, Bruennchen'deki kazanın ardından
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1983
Rene Arnoux, o yılki ikinci galibiyetini Hockenheim'da gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde aldı.
Arnoux, 1983 sezonunu üçüncü olarak bitirdi. Böylece kariyerinin en iyi şampiyona sonucunu almayı başardı.
Podyum: 1. Rene Arnoux, 2. Andrea de Cesaris, 3 . Riccardo Patrese
Fotoğraf: LAT Images
René Arnoux, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
René Arnoux, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Nelson Piquet, Brabham BMW BT52
Fotoğraf: Sutton Images
1988
Ayrton Senna ve Alain Prost, Macaristan'daki yarışta baskın bir performans sergiledikleri sezonda dublelerine bir yenisini eklediler.
Macaristan Grand Prix'sinde McLaren-Honda ortaklığının 7. dublesiydi. Senna ise F1'deki 12. galibiyetini aldı.
McLaren, o sezon 199 puanla markalar şampiyonluğunu kazandı. Ferrari ise sadece 65 puan kazanmayı başardı.
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Mauricio Gugelmin, March 881
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
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