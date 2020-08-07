F1 tarihinde bugün: Senna kazanıyor, McLaren yedinci dublesini yapıyor

1966

1966 Almanya GP sıralama turlarında jim Clark damga vurdu ve John Surtees'in 1.5 aniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Clark, kaza yaparak yarışa veda etti. Jack Brabham 15 turluk yarışı 2 saat 27 dakikada tamamladı ve 44.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Surtees ikinci olurken, Jochen Rindt üçüncü oldu.

Öte yandan yarışta Jacky Ickx ve John Taylor kaza yaptılar. Kazanın etkisiyle Taylor'un aracı alev aldı ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Bir ay sonra da yaralarından ötürü hayatını kaybetti.

Slider Liste Pole: Jim Clark, Lotus, John Surtees, Cooper, Jackie Stewart, BRM, ve Ludovico Scarfiotti, Ferrari 1 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Dan Gurney, Eagle-Climax T1G, Bruennchen'deki kazanın ardından 2 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1983

Rene Arnoux, o yılki ikinci galibiyetini Hockenheim'da gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinde aldı.

Arnoux, 1983 sezonunu üçüncü olarak bitirdi. Böylece kariyerinin en iyi şampiyona sonucunu almayı başardı.

Slider Liste Podyum: 1. Rene Arnoux, 2. Andrea de Cesaris, 3 . Riccardo Patrese 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images René Arnoux, Ferrari 2 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo René Arnoux, Ferrari 3 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo Nelson Piquet, Brabham BMW BT52 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1988

Ayrton Senna ve Alain Prost, Macaristan'daki yarışta baskın bir performans sergiledikleri sezonda dublelerine bir yenisini eklediler.

Macaristan Grand Prix'sinde McLaren-Honda ortaklığının 7. dublesiydi. Senna ise F1'deki 12. galibiyetini aldı.

McLaren, o sezon 199 puanla markalar şampiyonluğunu kazandı. Ferrari ise sadece 65 puan kazanmayı başardı.