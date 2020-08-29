F1 tarihinde bugün: Schumacher son şampiyonluğunu alıyor

1947

1976 Dünya Şampiyonu James Hunt, Belmont, 73 sene önce bugün dünyaya geldi. Hunt, Lord Hesketh'in finansmanı sayesinde 1973'te Formula 1'de yarışmaya başladı. Hunt, daha sonra Emerson Fittipaldi'nin ayrılma kararı aldığı Mclaren'e transfer oldu ve burada altı galibiyet aldı. 1976 yılında Niki Lauda ile tarihi bir şampiyonluk savaşına girdi ve kazandı.

Slider Liste James Hunt, Hesketh Ford 308 1 / 6 Fotoğraf: David Phipps James Hunt, Hesketh Ford 308 2 / 6 Fotoğraf: David Phipps James Hunt, Hesketh Ford 308 3 / 6 Fotoğraf: Ercole Colombo James Hunt, Hesketh Ford 308, Emerson Fittipaldi, McLaren M23, Clay Regazzoni, Ferrari 312T 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images James Hunt, McLaren M23-Ford 5 / 6 Fotoğraf: LAT Images James Hunt, Hesketh Ford 308 6 / 6 Fotoğraf: Ercole Colombo

1976

Şampiyonluk savaşı veren Hunt, Zandvoort'ta düzenlenen Hollanda Grand Prix'sini kazandı.

Niki Lauda, Nürburgring'deki korkunç kazasının ardından tedavi sürecine devam etti.

Hunt o yarışta Clay Regazzoni ve Mario Andretti'nin önünde zafere ulaştı. Bu da şampiyonluk için önemli bir adımdı.

Slider Liste James Hunt, McLaren Ford 1 / 3 Fotoğraf: Ford Motor Company Patrick Depailler, Tyrrell P34-Ford 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Vittorio Brambilla, March 761 Ford 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1982

Keke Rosberg, İsviçre Grand Prix'sini kazanmayı başardı. Bu galibiyet onun o yılki ilk ve tek galibiyetiydi. Ama sonunda şampiyon olmayı başardı.

Rosberg yarışa sekizinci sıradan başladı ve Fransız sürücü Alain Prost'u arkasında bırakarak zafere ulaştı. Niki Lauda o yarışta üçüncü oldu.

Slider Liste Keke Rosberg, Williams 1 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Keke Rosberg, Williams 2 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Nigel Mansell, Lotus 91-Ford, Britanya medyasi ile; Nigel Roebuck, Murray Walker, John Blunsden, Mau 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Brabham BT50 BMW 4 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1999

David Coulthard, takım arkadaşı Mika Hakkinen ile ilk virajda temas yaşamasına rağmen Belçika Grand Prix'sini kazandı. Hakkinen pole pozisyonunu kazandı ancak ikili ilk virajda temas yaşadılar.

Hakkinen'in ikinci sıraya geriledi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Fakat bu sonuç, şampiyonada Eddie Irvine'ı bir puan geride bırakıp, şampiyonada liderliğe çıkmasını sağladı.

Slider Liste David Coulthard, McLaren MP4-14 Mercedes, Mika Häkkinen, McLaren MP4-14 Mercedes 1 / 3 Fotoğraf: Ercole Colombo Michael Schumacher, Ferrari 2 / 3 Fotoğraf: Ercole Colombo Ricardo Zonta, BAR 01-Supertec, ve Jacques Villeneuve, BAR 01-Supertec 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2004

Kimi Raikkonen, Belçika Grand Prix'sinde, McLaren'e o sezonki ilk galibiyetini getirdi. Ancak bu zafer, Alman sürücü Michael Schumacher'in 7. dünya şampiyonluğunu kazanmasını engellemeye yetmedi.

Schumacher o yarışı takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun hemen önünde ikinci sırada tamamlamıştı.

Slider Liste Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları 1 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları 2 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası 3 / 10 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Michael Schumacher, Ferrari 4 / 10 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F2004, Jean Todt ve Ross Brawn ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor 5 / 10 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F2004, takım ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor 6 / 10 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 7 / 10 Fotoğraf: Brousseau Photo Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 8 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center Seven Dünya Şampiyonasıs for Michael Schumacher 9 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center 2. finish ve seventh Dünya Şampiyonası for Michael Schumacher 10 / 10 Fotoğraf: Bridgestone Corporation

2010

Mark Webber'in pole pozisyonundan başladığı 2010 Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot, o yarışı Webber'in 1.5 saniye önünde tamamlamayı başardı. Robert Kubica ise podyumu tamamladı.