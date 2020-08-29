Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Yarış:
08 Saat
:
33 Dakika
:
06 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Schumacher son şampiyonluğunu alıyor

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: Schumacher son şampiyonluğunu alıyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1947

1976 Dünya Şampiyonu James Hunt, Belmont, 73 sene önce bugün dünyaya geldi. Hunt, Lord Hesketh'in finansmanı sayesinde 1973'te Formula 1'de yarışmaya başladı. Hunt, daha sonra Emerson Fittipaldi'nin ayrılma kararı aldığı Mclaren'e transfer oldu ve burada altı galibiyet aldı. 1976 yılında Niki Lauda ile tarihi bir şampiyonluk savaşına girdi ve kazandı.

Slider
Liste

James Hunt, Hesketh Ford 308

James Hunt, Hesketh Ford 308
1/6

Fotoğraf: David Phipps

James Hunt, Hesketh Ford 308

James Hunt, Hesketh Ford 308
2/6

Fotoğraf: David Phipps

James Hunt, Hesketh Ford 308

James Hunt, Hesketh Ford 308
3/6

Fotoğraf: Ercole Colombo

James Hunt, Hesketh Ford 308, Emerson Fittipaldi, McLaren M23, Clay Regazzoni, Ferrari 312T

James Hunt, Hesketh Ford 308, Emerson Fittipaldi, McLaren M23, Clay Regazzoni, Ferrari 312T
4/6

Fotoğraf: LAT Images

James Hunt, McLaren M23-Ford

James Hunt, McLaren M23-Ford
5/6

Fotoğraf: LAT Images

James Hunt, Hesketh Ford 308

James Hunt, Hesketh Ford 308
6/6

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

1976

Şampiyonluk savaşı veren Hunt, Zandvoort'ta düzenlenen Hollanda Grand Prix'sini kazandı.

Niki Lauda, Nürburgring'deki korkunç kazasının ardından tedavi sürecine devam etti.

Hunt o yarışta Clay Regazzoni ve Mario Andretti'nin önünde zafere ulaştı. Bu da şampiyonluk için önemli bir adımdı.

Slider
Liste

James Hunt, McLaren Ford

James Hunt, McLaren Ford
1/3

Fotoğraf: Ford Motor Company

Patrick Depailler, Tyrrell P34-Ford

Patrick Depailler, Tyrrell P34-Ford
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Vittorio Brambilla, March 761 Ford

Vittorio Brambilla, March 761 Ford
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1982

Keke Rosberg, İsviçre Grand Prix'sini kazanmayı başardı. Bu galibiyet onun o yılki ilk ve tek galibiyetiydi. Ama sonunda şampiyon olmayı başardı.

Rosberg yarışa sekizinci sıradan başladı ve Fransız sürücü Alain Prost'u arkasında bırakarak zafere ulaştı. Niki Lauda o yarışta üçüncü oldu.

Slider
Liste

Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
1/4

Fotoğraf: Williams F1

Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
2/4

Fotoğraf: Williams F1

Nigel Mansell, Lotus 91-Ford, Britanya medyasi ile; Nigel Roebuck, Murray Walker, John Blunsden, Mau

Nigel Mansell, Lotus 91-Ford, Britanya medyasi ile; Nigel Roebuck, Murray Walker, John Blunsden, Mau
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Brabham BT50 BMW

Riccardo Patrese, Brabham BT50 BMW
4/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1999

David Coulthard, takım arkadaşı Mika Hakkinen ile ilk virajda temas yaşamasına rağmen Belçika Grand Prix'sini kazandı. Hakkinen pole pozisyonunu kazandı ancak ikili ilk virajda temas yaşadılar.

Hakkinen'in ikinci sıraya geriledi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Fakat bu sonuç, şampiyonada Eddie Irvine'ı bir puan geride bırakıp, şampiyonada liderliğe çıkmasını sağladı.

Slider
Liste

David Coulthard, McLaren MP4-14 Mercedes, Mika Häkkinen, McLaren MP4-14 Mercedes

David Coulthard, McLaren MP4-14 Mercedes, Mika Häkkinen, McLaren MP4-14 Mercedes
1/3

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
2/3

Fotoğraf: Ercole Colombo

Ricardo Zonta, BAR 01-Supertec, ve Jacques Villeneuve, BAR 01-Supertec

Ricardo Zonta, BAR 01-Supertec, ve Jacques Villeneuve, BAR 01-Supertec
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

2004

Kimi Raikkonen, Belçika Grand Prix'sinde, McLaren'e o sezonki ilk galibiyetini getirdi. Ancak bu zafer, Alman sürücü Michael Schumacher'in 7. dünya şampiyonluğunu kazanmasını engellemeye yetmedi.

Schumacher o yarışı takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun hemen önünde ikinci sırada tamamlamıştı.

Slider
Liste

Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları

Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları
1/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları

Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları
2/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası

Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası
3/10

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F2004, Jean Todt ve Ross Brawn ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor

Michael Schumacher, Ferrari F2004, Jean Todt ve Ross Brawn ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor
5/10

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F2004, takım ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor

Michael Schumacher, Ferrari F2004, takım ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor
6/10

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
7/10

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
8/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Seven Dünya Şampiyonasıs for Michael Schumacher

Seven Dünya Şampiyonasıs for Michael Schumacher
9/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

2. finish ve seventh Dünya Şampiyonası for Michael Schumacher

2. finish ve seventh Dünya Şampiyonası for Michael Schumacher
10/10

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

 

2010

Mark Webber'in pole pozisyonundan başladığı 2010 Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot, o yarışı Webber'in 1.5 saniye önünde tamamlamayı başardı. Robert Kubica ise podyumu tamamladı.

Slider
Liste

Podyum: Mark Webber, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, McLaren, Phil Prew, McLaren Yarış Mühendisi ve Robert Kubica, Renault

Podyum: Mark Webber, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, McLaren, Phil Prew, McLaren Yarış Mühendisi ve Robert Kubica, Renault
1/6

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, 2. Mark Webber, 3. Robert Kubica

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, 2. Mark Webber, 3. Robert Kubica
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Michael Schumacher, Mercedes GP

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Michael Schumacher, Mercedes GP
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Restart: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes leads

Restart: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes leads
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren MP4/25

Lewis Hamilton, McLaren MP4/25
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları

Önceki haber

Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları

Sonraki haber

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

Vettel: "Aracın hızı 14. sıraya denk geliyor"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Aracın hızı 14. sıraya denk geliyor"

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

2
Formula 1

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

3
Formula 1

Vettel: "Aracın hızı 14. sıraya denk geliyor"

4
Formula 1

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak

5
Formula 1

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor
F1

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.