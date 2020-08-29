F1 tarihinde bugün: Schumacher son şampiyonluğunu alıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1947
1976 Dünya Şampiyonu James Hunt, Belmont, 73 sene önce bugün dünyaya geldi. Hunt, Lord Hesketh'in finansmanı sayesinde 1973'te Formula 1'de yarışmaya başladı. Hunt, daha sonra Emerson Fittipaldi'nin ayrılma kararı aldığı Mclaren'e transfer oldu ve burada altı galibiyet aldı. 1976 yılında Niki Lauda ile tarihi bir şampiyonluk savaşına girdi ve kazandı.
James Hunt, Hesketh Ford 308
Fotoğraf: David Phipps
James Hunt, Hesketh Ford 308
Fotoğraf: David Phipps
James Hunt, Hesketh Ford 308
Fotoğraf: Ercole Colombo
James Hunt, Hesketh Ford 308, Emerson Fittipaldi, McLaren M23, Clay Regazzoni, Ferrari 312T
Fotoğraf: LAT Images
James Hunt, McLaren M23-Ford
Fotoğraf: LAT Images
James Hunt, Hesketh Ford 308
Fotoğraf: Ercole Colombo
1976
Şampiyonluk savaşı veren Hunt, Zandvoort'ta düzenlenen Hollanda Grand Prix'sini kazandı.
Niki Lauda, Nürburgring'deki korkunç kazasının ardından tedavi sürecine devam etti.
Hunt o yarışta Clay Regazzoni ve Mario Andretti'nin önünde zafere ulaştı. Bu da şampiyonluk için önemli bir adımdı.
James Hunt, McLaren Ford
Fotoğraf: Ford Motor Company
Patrick Depailler, Tyrrell P34-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Vittorio Brambilla, March 761 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1982
Keke Rosberg, İsviçre Grand Prix'sini kazanmayı başardı. Bu galibiyet onun o yılki ilk ve tek galibiyetiydi. Ama sonunda şampiyon olmayı başardı.
Rosberg yarışa sekizinci sıradan başladı ve Fransız sürücü Alain Prost'u arkasında bırakarak zafere ulaştı. Niki Lauda o yarışta üçüncü oldu.
Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Nigel Mansell, Lotus 91-Ford, Britanya medyasi ile; Nigel Roebuck, Murray Walker, John Blunsden, Mau
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Brabham BT50 BMW
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1999
David Coulthard, takım arkadaşı Mika Hakkinen ile ilk virajda temas yaşamasına rağmen Belçika Grand Prix'sini kazandı. Hakkinen pole pozisyonunu kazandı ancak ikili ilk virajda temas yaşadılar.
Hakkinen'in ikinci sıraya geriledi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Fakat bu sonuç, şampiyonada Eddie Irvine'ı bir puan geride bırakıp, şampiyonada liderliğe çıkmasını sağladı.
David Coulthard, McLaren MP4-14 Mercedes, Mika Häkkinen, McLaren MP4-14 Mercedes
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Ricardo Zonta, BAR 01-Supertec, ve Jacques Villeneuve, BAR 01-Supertec
Fotoğraf: LAT Images
2004
Kimi Raikkonen, Belçika Grand Prix'sinde, McLaren'e o sezonki ilk galibiyetini getirdi. Ancak bu zafer, Alman sürücü Michael Schumacher'in 7. dünya şampiyonluğunu kazanmasını engellemeye yetmedi.
Schumacher o yarışı takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun hemen önünde ikinci sırada tamamlamıştı.
Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Ferrari takım elemanları
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F2004, Jean Todt ve Ross Brawn ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F2004, takım ile 7. Dünya Şampiyonluğunu kutluyor
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Seven Dünya Şampiyonasıs for Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2. finish ve seventh Dünya Şampiyonası for Michael Schumacher
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
2010
Mark Webber'in pole pozisyonundan başladığı 2010 Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot, o yarışı Webber'in 1.5 saniye önünde tamamlamayı başardı. Robert Kubica ise podyumu tamamladı.
Podyum: Mark Webber, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, McLaren, Phil Prew, McLaren Yarış Mühendisi ve Robert Kubica, Renault
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, 2. Mark Webber, 3. Robert Kubica
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Michael Schumacher, Mercedes GP
Fotoğraf: XPB Images
Restart: Lewis Hamilton, McLaren Mercedes leads
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren MP4/25
Fotoğraf: Sutton Images
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