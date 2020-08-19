F1 tarihinde bugün: Schumacher dördüncü kez şampiyon oldu

1973

Ronnie Peterson, Jackie Stewart ve Carlos Pace'in önünde Avusturya GP'de galibiyete uzanmayı başardı.

Bu, Emerson Fittipaldi'nin şampiyonluk umutlarının sona erdiği anlamına geliyordu.

Şampiyona lideri Stewart ile arayı kapatması için iyi bir sonuca ihtiyaç duyan Fittipaldi, beşinci tura kadar iyi bir konumdaydı.

Ancak Lotus'unda yaşadığı sorunun ardından yarış dışı kaldı.

Slider Liste Ronnie Peterson, Lotus 72D Ford 1 / 1 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1984

Niki Lauda, Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaştı ve taraftarlarını mutlu etti.

Sıralama turlarında dördüncü olan Lauda, kötü startın ardından bir sıra geriledi. Ancak kısa süre sonra, dokuzuncu turda üçüncülüğe çıktı.

Alain Prost'un spini ona ikinciliği getirdi ve sonrasında Nelson Piquet'yi de geçerek liderliği aldı.

Slider Liste Nelson Piquet, Niki Lauda, Michael Alboreto 1 / 6 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye Niki Lauda McLaren MP4/1 2 / 6 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye Ayrton Senna 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, Toleman TG184 4 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Eddie Lawson, 2. Freddie Spencer, 3. Randy Mamola 5 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images René Arnoux, Ferrari 126 C 6 / 6 Fotoğraf: Ercole Colombo

1987

Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg dünyaya geldi. A

lman pilot, F1'de 11 sezon mücadele etti ve bu süreçte 178 GP'ye katılmasına rağmen hiç podyuma çıkamadı.

Kariyerinin en iyi sonucu dördüncülüktü.

Ayrıca bir pole pozisyonu, iki en hızlı tur ve 517 puan da aldı. Kariyeri boyunca 43 tur da lider gitti.

Slider Liste Nico Hulkenberg, Racing Point 1 / 6 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media 2 / 6 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media 3 / 6 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media 4 / 6 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 5 / 6 Fotoğraf: FIA Pool Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20 6 / 6 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2001

Michael Schumacher, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koydu ve Rubens Barrichello'nun önünde zafere ulaştı.

Zafer, Schumacher'in dördüncü şampiyonluğu anlamına geliyordu.

Bu, Alain Prost'un dört şampiyonluğunu yakaladığını da işaret ediyordu. Ferrari 1-2 olarak 11. takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Mika Hakkinen ise kariyerinin 25. en hızlı turunu attı.