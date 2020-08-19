F1 tarihinde bugün: Schumacher dördüncü kez şampiyon oldu
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1973
Ronnie Peterson, Jackie Stewart ve Carlos Pace'in önünde Avusturya GP'de galibiyete uzanmayı başardı.
Bu, Emerson Fittipaldi'nin şampiyonluk umutlarının sona erdiği anlamına geliyordu.
Şampiyona lideri Stewart ile arayı kapatması için iyi bir sonuca ihtiyaç duyan Fittipaldi, beşinci tura kadar iyi bir konumdaydı.
Ancak Lotus'unda yaşadığı sorunun ardından yarış dışı kaldı.
Ronnie Peterson, Lotus 72D Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1984
Niki Lauda, Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaştı ve taraftarlarını mutlu etti.
Sıralama turlarında dördüncü olan Lauda, kötü startın ardından bir sıra geriledi. Ancak kısa süre sonra, dokuzuncu turda üçüncülüğe çıktı.
Alain Prost'un spini ona ikinciliği getirdi ve sonrasında Nelson Piquet'yi de geçerek liderliği aldı.
Nelson Piquet, Niki Lauda, Michael Alboreto
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Niki Lauda McLaren MP4/1
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, Toleman TG184
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Eddie Lawson, 2. Freddie Spencer, 3. Randy Mamola
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
René Arnoux, Ferrari 126 C
Fotoğraf: Ercole Colombo
1987
Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg dünyaya geldi. A
lman pilot, F1'de 11 sezon mücadele etti ve bu süreçte 178 GP'ye katılmasına rağmen hiç podyuma çıkamadı.
Kariyerinin en iyi sonucu dördüncülüktü.
Ayrıca bir pole pozisyonu, iki en hızlı tur ve 517 puan da aldı. Kariyeri boyunca 43 tur da lider gitti.
Nico Hulkenberg, Racing Point
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Racing Point
Fotoğraf: FIA Pool
Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
2001
Michael Schumacher, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koydu ve Rubens Barrichello'nun önünde zafere ulaştı.
Zafer, Schumacher'in dördüncü şampiyonluğu anlamına geliyordu.
Bu, Alain Prost'un dört şampiyonluğunu yakaladığını da işaret ediyordu. Ferrari 1-2 olarak 11. takımlar şampiyonluğunu elde etti.
Mika Hakkinen ise kariyerinin 25. en hızlı turunu attı.
Yarış galibi ve 2001 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Rubens Barrichello, Jean Todt ve Michael Schumacher celebrating
Fotoğraf: Brousseau Photo
Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2001
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Ferrari F2001
Fotoğraf: Ercole Colombo
start: Michael Schumacher front, Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Ferrari garajı
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Jean Todt celebrating
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Jean Todt celebrating
Fotoğraf: Ferrari Media Center
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