Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Schumacher dördüncü kez şampiyon oldu

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: Schumacher dördüncü kez şampiyon oldu
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1973

Ronnie Peterson, Jackie Stewart ve Carlos Pace'in önünde Avusturya GP'de galibiyete uzanmayı başardı.

Bu, Emerson Fittipaldi'nin şampiyonluk umutlarının sona erdiği anlamına geliyordu.

Şampiyona lideri Stewart ile arayı kapatması için iyi bir sonuca ihtiyaç duyan Fittipaldi, beşinci tura kadar iyi bir konumdaydı.

Ancak Lotus'unda yaşadığı sorunun ardından yarış dışı kaldı.

Slider
Liste

Ronnie Peterson, Lotus 72D Ford

Ronnie Peterson, Lotus 72D Ford
1/1

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1984

Niki Lauda, Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta galibiyete ulaştı ve taraftarlarını mutlu etti.

Sıralama turlarında dördüncü olan Lauda, kötü startın ardından bir sıra geriledi. Ancak kısa süre sonra, dokuzuncu turda üçüncülüğe çıktı.

Alain Prost'un spini ona ikinciliği getirdi ve sonrasında Nelson Piquet'yi de geçerek liderliği aldı.

Slider
Liste

Nelson Piquet, Niki Lauda, Michael Alboreto

Nelson Piquet, Niki Lauda, Michael Alboreto
1/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Niki Lauda McLaren MP4/1

Niki Lauda McLaren MP4/1
2/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Ayrton Senna

Ayrton Senna
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, Toleman TG184

Ayrton Senna, Toleman TG184
4/6

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Eddie Lawson, 2. Freddie Spencer, 3. Randy Mamola

Podyum: Yarış galibi Eddie Lawson, 2. Freddie Spencer, 3. Randy Mamola
5/6

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

René Arnoux, Ferrari 126 C

René Arnoux, Ferrari 126 C
6/6

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

1987

Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg dünyaya geldi. A

lman pilot, F1'de 11 sezon mücadele etti ve bu süreçte 178 GP'ye katılmasına rağmen hiç podyuma çıkamadı.

Kariyerinin en iyi sonucu dördüncülüktü.

Ayrıca bir pole pozisyonu, iki en hızlı tur ve 517 puan da aldı. Kariyeri boyunca 43 tur da lider gitti.

Slider
Liste

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point
1/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media
2/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media
3/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media
4/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point
5/6

Fotoğraf: FIA Pool

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20
6/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

2001

Michael Schumacher, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koydu ve Rubens Barrichello'nun önünde zafere ulaştı.

Zafer, Schumacher'in dördüncü şampiyonluğu anlamına geliyordu.

Bu, Alain Prost'un dört şampiyonluğunu yakaladığını da işaret ediyordu. Ferrari 1-2 olarak 11. takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Mika Hakkinen ise kariyerinin 25. en hızlı turunu attı.

Slider
Liste

Yarış galibi ve 2001 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher

Yarış galibi ve 2001 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
1/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Rubens Barrichello, Jean Todt ve Michael Schumacher celebrating

Rubens Barrichello, Jean Todt ve Michael Schumacher celebrating
2/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2001

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2001
3/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001
4/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

start: Michael Schumacher front, Rubens Barrichello

start: Michael Schumacher front, Rubens Barrichello
5/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Ferrari garajı

Ferrari garajı
6/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Jean Todt celebrating

Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Jean Todt celebrating
7/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Jean Todt celebrating

Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Jean Todt celebrating
8/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Durumu iyiye giden Zanardi, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı

Önceki haber

Durumu iyiye giden Zanardi, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı

Sonraki haber

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar Bugün

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"

Horner: "En zorlu görev Bottas ve Albon'un"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "En zorlu görev Bottas ve Albon'un"

Son Haberler

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
F2 FIA F2 / Son dakika

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Pirelli, 2021 F1 prototip lastikleriyle olan çalışmaları erteledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2021 F1 prototip lastikleriyle olan çalışmaları erteledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

1s
2
Formula 1

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

3
Formula 1

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

4
Formula 1

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

5
Formula 1

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?

Son Haberler

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı
F1

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"
F1

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
F2

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Pirelli, 2021 F1 prototip lastikleriyle olan çalışmaları erteledi
F1

Pirelli, 2021 F1 prototip lastikleriyle olan çalışmaları erteledi

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?
F1

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?

Son Videolar

F1 İstanbul Park Pist Rehberi 02:08
Formula 1

F1 İstanbul Park Pist Rehberi

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:07
Formula 1

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.