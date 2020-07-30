F1 tarihinde bugün: Schumacher, Almanya'da ilk kez kazanıyor

1972

Jacky Ickx, pole pozisyonundan başladığı 1972 Almanya yarışını kazandı. Clay Regazzoni ikinci ve Ronnie Peterson üçüncü oldu.

Slider Liste Jacky Ickx, Ferrari 312B2, Ronnie Peterson, March 721G Ford; Clay Regazzoni, Ferrari 312B2; Emerson 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Henri Pescarolo, March 721 Ford 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Rolf Stommelen, Eifelland 21 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1978

Mario Andretti, Almanya Grand Prix'sini kazandı. Ancak yarışın yıldızı, ilk turun sonunda arka sıralara düştükten sonra ikinci sıraya geri dönmeyi başaran Jody Scheckter oldu.

Slider Liste World Champion Mario Andretti, Lotus 79 1 / 2 Fotoğraf: David Phipps Nelson Piquet, Ensign N177 Ford 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1989

Ayrton Senna ve takım arkadaşı Alain Prost, Almanya Grand Prix'sinde 1-2 oldular. Nigel Mansell Ferrari aracı ile üçüncü oldu. Yarış, sıralama turları ile aynı şekilde sonuçlanmıştı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna, 2. Alain Prost, 3. Nigel Mansell 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1995

Michael Schumacher, Almanya'da zafere ulaşarak, 1930'lardan bu yana kendi evindeki yarışı kazanan ilk Alman oldu. Damon Hill o yarışın ikinci turunda spin atmıştı.

Slider Liste Michael Schumacher, Benetton B195 Renault 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton 2 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton 3 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher taraftarları 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Benetton, Johnny Herbert ve Roberto Moreno, Forti 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault 8 / 8 Fotoğraf: LAT Images

2000

Hoşnutsuz bir Mercedes çalışanı, kendi hayatını ve Almanya Grand Prix'sindeki sürücülerin hayatını tehlikeye attı ve elinde Mercedes ile ilgili bir mesaj yazan kağıtla pist çitlerini keserek piste koştu. Güvenlik görevlileri onu yakalamadan önce piste koşmayı başarmıştı. Bu kişinin müdahalesi yarışı altüst etti. Bu noktaya kadar, Mika Hakkinen muhtemelen McLaren ile galibiyete uzanacak gibi görünüyordu ancak güvenlik aracının ortaya çıkması gridi karıştırdı ve Rubens Barrichello'ya ilk Formula 1 zaferini, 18. sıradan başladığı yarışta kazandık. Bu zafer, Ayrton Senna'nın 1993'teki Avustralya galibiyetinden bu yana Brezilyalı bir sürücünün aldığı ilk galibiyetti.

Slider Liste Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha 1 / 11 Fotoğraf: XPB Images Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha 2 / 11 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve ikinci Mika Hakkinen ve üçüncü David Coulthard, McLar 3 / 11 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor 4 / 11 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor 5 / 11 Fotoğraf: XPB Images Start action, Crash of Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 and Giancarlo Fisichella, Benetton Playli 6 / 11 Fotoğraf: LAT Images Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 7 / 11 Fotoğraf: LAT Images Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 8 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Rubens Barrichello, Ferrari 9 / 11 Fotoğraf: LAT Images Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000, second place Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15 10 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000 11 / 11 Fotoğraf: Sutton Images



2006

Michael Schumacher, dördüncü Almanya Grand Prix'si zaferini kendi evindeki taraftarların önünde aldı. Schumacher baştan sona güçlü bir performans sergiledi.

Felipe Massa, Ferrari ile rahat bir ikincilik alırken, yarışın ana heyecanı, Kimi Raikkonen ve Jenson Button arasındaki üçüncülük mücadelesiydi.

Raikkonen, Button'un Honda'sını son turlarda yakaladı ve geçmeyi başardı.

Slider Liste Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren, Paolo Martinelli, Ferrari Motor Direktörü 1 / 17 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Felipe Massa, Ferrari 2 / 17 Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari 248 F1 3 / 17 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 4 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 5 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 6 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 7 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 8 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 9 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 10 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 11 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 12 / 17 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team 13 / 17 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher 14 / 17 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher 15 / 17 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher 16 / 17 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Felipe Massa 17 / 17 Fotoğraf: XPB Images

2017

2017 Macaristan GP'de Ferrari fırtınası vardı ve Sebastian Vettel, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan isim oldu.

Kimi Raikkonen o yarışın tamamında Vettel'i kovaladı ve takımına dubleyi getirdi. Valtteri Bottas ise Mercedes'le üçüncü sırada finiş gördü.