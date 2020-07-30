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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Schumacher, Almanya'da ilk kez kazanıyor

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F1 tarihinde bugün: Schumacher, Almanya'da ilk kez kazanıyor
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 09:35

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 30 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1972

Jacky Ickx, pole pozisyonundan başladığı 1972 Almanya yarışını kazandı. Clay Regazzoni ikinci ve Ronnie Peterson üçüncü oldu.

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Jacky Ickx, Ferrari 312B2, Ronnie Peterson, March 721G Ford; Clay Regazzoni, Ferrari 312B2; Emerson

Jacky Ickx, Ferrari 312B2, Ronnie Peterson, March 721G Ford; Clay Regazzoni, Ferrari 312B2; Emerson
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Henri Pescarolo, March 721 Ford

Henri Pescarolo, March 721 Ford
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Brabham

Carlos Reutemann, Brabham
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Rolf Stommelen, Eifelland 21

Rolf Stommelen, Eifelland 21
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1978

Mario Andretti, Almanya Grand Prix'sini kazandı. Ancak yarışın yıldızı, ilk turun sonunda arka sıralara düştükten sonra ikinci sıraya geri dönmeyi başaran Jody Scheckter oldu.

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World Champion Mario Andretti, Lotus 79

World Champion Mario Andretti, Lotus 79
1/2

Fotoğraf: David Phipps

Nelson Piquet, Ensign N177 Ford

Nelson Piquet, Ensign N177 Ford
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1989

Ayrton Senna ve takım arkadaşı Alain Prost, Almanya Grand Prix'sinde 1-2 oldular. Nigel Mansell Ferrari aracı ile üçüncü oldu. Yarış, sıralama turları ile aynı şekilde sonuçlanmıştı.

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Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna, 2. Alain Prost, 3. Nigel Mansell

Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna, 2. Alain Prost, 3. Nigel Mansell
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5

Ayrton Senna, McLaren MP4/5
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

1995

Michael Schumacher, Almanya'da zafere ulaşarak, 1930'lardan bu yana kendi evindeki yarışı kazanan ilk Alman oldu. Damon Hill o yarışın ikinci turunda spin atmıştı.

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Michael Schumacher, Benetton B195 Renault

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton

Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton
2/8

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton

Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton
3/8

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher taraftarları

Michael Schumacher taraftarları
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton, Johnny Herbert ve Roberto Moreno, Forti

Michael Schumacher, Benetton, Johnny Herbert ve Roberto Moreno, Forti
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault
8/8

Fotoğraf: LAT Images

 

2000
Hoşnutsuz bir Mercedes çalışanı, kendi hayatını ve Almanya Grand Prix'sindeki sürücülerin hayatını tehlikeye attı ve elinde Mercedes ile ilgili bir mesaj yazan kağıtla pist çitlerini keserek piste koştu. Güvenlik görevlileri onu yakalamadan önce piste koşmayı başarmıştı. Bu kişinin müdahalesi yarışı altüst etti. Bu noktaya kadar, Mika Hakkinen muhtemelen McLaren ile galibiyete uzanacak gibi görünüyordu ancak güvenlik aracının ortaya çıkması gridi karıştırdı ve Rubens Barrichello'ya ilk Formula 1 zaferini, 18. sıradan başladığı yarışta kazandık. Bu zafer, Ayrton Senna'nın 1993'teki Avustralya galibiyetinden bu yana Brezilyalı bir sürücünün aldığı ilk galibiyetti.

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Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha

Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha
1/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha

Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha
2/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve ikinci Mika Hakkinen ve üçüncü David Coulthard, McLar

Podyum: Kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve ikinci Mika Hakkinen ve üçüncü David Coulthard, McLar
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor

Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor

Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor
5/11

Fotoğraf: XPB Images

Start action, Crash of Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 and Giancarlo Fisichella, Benetton Playli

Start action, Crash of Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 and Giancarlo Fisichella, Benetton Playli
6/11

Fotoğraf: LAT Images

Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000

Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000
7/11

Fotoğraf: LAT Images

Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000

Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000
8/11

Fotoğraf: Sutton Images

Rubens Barrichello, Ferrari

Rubens Barrichello, Ferrari
9/11

Fotoğraf: LAT Images

Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000, second place Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15

Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000, second place Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15
10/11

Fotoğraf: Sutton Images

Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000

Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000
11/11

Fotoğraf: Sutton Images


2006

Michael Schumacher, dördüncü Almanya Grand Prix'si zaferini kendi evindeki taraftarların önünde aldı. Schumacher baştan sona güçlü bir performans sergiledi.

Felipe Massa, Ferrari ile rahat bir ikincilik alırken, yarışın ana heyecanı, Kimi Raikkonen ve Jenson Button arasındaki üçüncülük mücadelesiydi.

Raikkonen, Button'un Honda'sını son turlarda yakaladı ve geçmeyi başardı.

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Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren, Paolo Martinelli, Ferrari Motor Direktörü

Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren, Paolo Martinelli, Ferrari Motor Direktörü
1/17

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Felipe Massa, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Felipe Massa, Ferrari
2/17

Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1
3/17

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
4/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
5/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
6/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
7/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
8/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
9/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
10/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
11/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
12/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team
13/17

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
14/17

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
15/17

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
16/17

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Felipe Massa

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Felipe Massa
17/17

Fotoğraf: XPB Images

 

2017

2017 Macaristan GP'de Ferrari fırtınası vardı ve Sebastian Vettel, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan isim oldu.

Kimi Raikkonen o yarışın tamamında Vettel'i kovaladı ve takımına dubleyi getirdi. Valtteri Bottas ise Mercedes'le üçüncü sırada finiş gördü.

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Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
1/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
2/15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, race winner, takes the chequered flag

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, race winner, takes the chequered flag
3/15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
4/15

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
5/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
6/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, second place Kimi Raikkonen, Ferrari, third place Val

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, second place Kimi Raikkonen, Ferrari, third place Val
7/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
8/15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
9/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
10/15

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, third place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, third place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
11/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari

Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
12/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
13/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, congratulates winner Sebastian Vettel, Ferrari, in parc ferme

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, congratulates winner Sebastian Vettel, Ferrari, in parc ferme
14/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Race winner Sebastian Vettel, Ferrari, celebrates in Parc Ferme

Race winner Sebastian Vettel, Ferrari, celebrates in Parc Ferme
15/15

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

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