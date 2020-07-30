F1 tarihinde bugün: Schumacher, Almanya'da ilk kez kazanıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 30 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1972
Jacky Ickx, pole pozisyonundan başladığı 1972 Almanya yarışını kazandı. Clay Regazzoni ikinci ve Ronnie Peterson üçüncü oldu.
Jacky Ickx, Ferrari 312B2, Ronnie Peterson, March 721G Ford; Clay Regazzoni, Ferrari 312B2; Emerson
Fotoğraf: LAT Images
Henri Pescarolo, March 721 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Brabham
Fotoğraf: LAT Images
Rolf Stommelen, Eifelland 21
Fotoğraf: LAT Images
1978
Mario Andretti, Almanya Grand Prix'sini kazandı. Ancak yarışın yıldızı, ilk turun sonunda arka sıralara düştükten sonra ikinci sıraya geri dönmeyi başaran Jody Scheckter oldu.
World Champion Mario Andretti, Lotus 79
Fotoğraf: David Phipps
Nelson Piquet, Ensign N177 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1989
Ayrton Senna ve takım arkadaşı Alain Prost, Almanya Grand Prix'sinde 1-2 oldular. Nigel Mansell Ferrari aracı ile üçüncü oldu. Yarış, sıralama turları ile aynı şekilde sonuçlanmıştı.
Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna, 2. Alain Prost, 3. Nigel Mansell
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5
Fotoğraf: Sutton Images
1995
Michael Schumacher, Almanya'da zafere ulaşarak, 1930'lardan bu yana kendi evindeki yarışı kazanan ilk Alman oldu. Damon Hill o yarışın ikinci turunda spin atmıştı.
Michael Schumacher, Benetton B195 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher taraftarları
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton, Johnny Herbert ve Roberto Moreno, Forti
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton Renault, 2. David Coulthard, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton B195 Renault
Fotoğraf: LAT Images
2000
Hoşnutsuz bir Mercedes çalışanı, kendi hayatını ve Almanya Grand Prix'sindeki sürücülerin hayatını tehlikeye attı ve elinde Mercedes ile ilgili bir mesaj yazan kağıtla pist çitlerini keserek piste koştu. Güvenlik görevlileri onu yakalamadan önce piste koşmayı başarmıştı. Bu kişinin müdahalesi yarışı altüst etti. Bu noktaya kadar, Mika Hakkinen muhtemelen McLaren ile galibiyete uzanacak gibi görünüyordu ancak güvenlik aracının ortaya çıkması gridi karıştırdı ve Rubens Barrichello'ya ilk Formula 1 zaferini, 18. sıradan başladığı yarışta kazandık. Bu zafer, Ayrton Senna'nın 1993'teki Avustralya galibiyetinden bu yana Brezilyalı bir sürücünün aldığı ilk galibiyetti.
Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: İkinci Mika Hakkinen, McLaren ve kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve üçüncü David Coultha
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Kazanan Rubens Barrichello, Ferrari ve ikinci Mika Hakkinen ve üçüncü David Coulthard, McLar
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher, Ferrari ile yarışın başlangıcında yaptığı kazadan sonra pite dönüyor
Fotoğraf: XPB Images
Start action, Crash of Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 and Giancarlo Fisichella, Benetton Playli
Fotoğraf: LAT Images
Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000
Fotoğraf: LAT Images
Crash, Michael Schumacher, Ferrari F1 2000
Fotoğraf: Sutton Images
Rubens Barrichello, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000, second place Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15
Fotoğraf: Sutton Images
Rubens Barrichello, Ferrari F1 2000
Fotoğraf: Sutton Images
2006
Michael Schumacher, dördüncü Almanya Grand Prix'si zaferini kendi evindeki taraftarların önünde aldı. Schumacher baştan sona güçlü bir performans sergiledi.
Felipe Massa, Ferrari ile rahat bir ikincilik alırken, yarışın ana heyecanı, Kimi Raikkonen ve Jenson Button arasındaki üçüncülük mücadelesiydi.
Raikkonen, Button'un Honda'sını son turlarda yakaladı ve geçmeyi başardı.
Podyum: 2. Felipe Massa, Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren, Paolo Martinelli, Ferrari Motor Direktörü
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Felipe Massa, Ferrari
Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images
Michael Schumacher, Ferrari 248 F1
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
2017
2017 Macaristan GP'de Ferrari fırtınası vardı ve Sebastian Vettel, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan isim oldu.
Kimi Raikkonen o yarışın tamamında Vettel'i kovaladı ve takımına dubleyi getirdi. Valtteri Bottas ise Mercedes'le üçüncü sırada finiş gördü.
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, race winner, takes the chequered flag
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, second place Kimi Raikkonen, Ferrari, third place Val
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari, third place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Podium: race winner Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, congratulates winner Sebastian Vettel, Ferrari, in parc ferme
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Race winner Sebastian Vettel, Ferrari, celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
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