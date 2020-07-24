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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

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F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 09:50

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 24 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

24 Temmuz 1938

Genç aristokrat yarışçı Dick Seaman, Mercedes-Benz aracıyla, Adolf Hitler'in de izlediği Nürburgring'deki Almanya Grand Prix'sini kazandı. 20. doğum günü için bir banliyö mülkü verilen genç İngiliz, 1923'te Binbaşı Henry Segrave'den bu yana yarış kazanan ilk İngiliz oldu. Podyumda Nazi selamı verdi fakat yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Keşke aracım bir İngiliz aracı olsaydı." dedi.

Ertesi sene Spa Francorchamps'ta yaptığı kazada hayatını kaybetti. Hitler cenazesine devasa bir çelenk gönderdi. Günümüzde Mercedes, hâlâ mezarına çiçek göndermekte.

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Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz

Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

24 Temmuz 1966

Jack Brabham, Zandvoort'ta gerçekleşen Hollanda Grand Prix'sini kazanarak sürücüler klasmanındaki liderliğini, Graham Hill'i geride bırakarak güçlendirdi.

Gazetelerin manşetlerini, 40 yaşındaki sürücünün yarışmak için çok yaşlı olduğu haberleri dolduruyordu. Hatta kendisiyle dalga geçiyorlardı. Ancak Jack, o yıl şampiyon olarak son gülenin iyi güldüğünü gösterdi.

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Jack Brabham, Brabham BT19

Jack Brabham, Brabham BT19
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Lorenzo Bandini, Ferrari 312

Lorenzo Bandini, Ferrari 312
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

24 Temmuz 2005

Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya ve Jenson Button'ın önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı ve puanı farkını Kimi Raikkonen'e karşı 36 puana çıkardı.

Raikkonen, 35. turda hidrolik problemi yaşayıp yarış dışı kalana kadar galibiyetin ana adayıydı. Adeta Alonso'ya galibiyeti ve şampiyonluğu hediye ettiği bir yarış oldu.

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Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
1/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
2/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
3/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
4/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları
5/15

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları
6/15

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Renault R25

Yarış galibi Fernando Alonso, Renault R25
7/15

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
8/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
9/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
10/15

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
11/15

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
12/15

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso
13/15

Fotoğraf: LAT Images

Fernando Alonso takes checkered flag

Fernando Alonso takes checkered flag
14/15

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Fernando Alonso

Podyum: Fernando Alonso
15/15

Fotoğraf: XPB Images

 

24 Temmuz 1988

Ayrton Senna, takım arkadaşı Alain Prost'un önünde Almanya GP'yi kazandı ve McLaren şampiyonluğa doğru dominant şekilde ilerlemeye devam etti.

Bu zafer, takımın üst üste dokuzuncu zaferiydi. Ayrıca Nelson Piquet'in 150. Grand Prix'siydi.

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Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna ve Alain Prost ve Gerhard Berger

Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna ve Alain Prost ve Gerhard Berger
1/4

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Yannick Dalmas, Larrousse/Lola LC88

Yannick Dalmas, Larrousse/Lola LC88
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

24 Temmuz 2011

Mark Webber'in pole pozisyonunu kazandığı 2011 Almanya GP'de zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Fernando Alonso ve Webber o yarışta podyumu tamamladılar.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes kutlama yapıyor
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Mark Webber, Red Bull Racing
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark
6/6

Fotoğraf: XPB Images

 

24 Temmuz 2016

Nico Rosberg'in Lewis Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandığı 2016 Macaristan'da zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Rosberg 1.9 saniye geride ikinci olurken, Daniel Ricciardo podyumu tamamlayan isimdi.

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
1/10

Fotoğraf: Daimler AG

Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
2/10

Fotoğraf: Daimler AG

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team, ikinci sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team, ikinci sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
3/10

Fotoğraf: Daimler AG

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team, ikinci sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team, ikinci sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
4/10

Fotoğraf: Daimler AG

Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team

Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve üçüncü Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve üçüncü Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes, Nico Rosberg, Mercedes podyumda

Lewis Hamilton, Mercedes, Nico Rosberg, Mercedes podyumda
8/10

Lewis Hamilton, Mercedes podyumda

Lewis Hamilton, Mercedes podyumda
9/10

Lewis Hamilton, Mercedes podyumda

Lewis Hamilton, Mercedes podyumda
10/10
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Editör İnci Beğen

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