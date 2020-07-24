F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 24 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
24 Temmuz 1938
Genç aristokrat yarışçı Dick Seaman, Mercedes-Benz aracıyla, Adolf Hitler'in de izlediği Nürburgring'deki Almanya Grand Prix'sini kazandı. 20. doğum günü için bir banliyö mülkü verilen genç İngiliz, 1923'te Binbaşı Henry Segrave'den bu yana yarış kazanan ilk İngiliz oldu. Podyumda Nazi selamı verdi fakat yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Keşke aracım bir İngiliz aracı olsaydı." dedi.
Ertesi sene Spa Francorchamps'ta yaptığı kazada hayatını kaybetti. Hitler cenazesine devasa bir çelenk gönderdi. Günümüzde Mercedes, hâlâ mezarına çiçek göndermekte.
Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz
Fotoğraf: LAT Images
24 Temmuz 1966
Jack Brabham, Zandvoort'ta gerçekleşen Hollanda Grand Prix'sini kazanarak sürücüler klasmanındaki liderliğini, Graham Hill'i geride bırakarak güçlendirdi.
Gazetelerin manşetlerini, 40 yaşındaki sürücünün yarışmak için çok yaşlı olduğu haberleri dolduruyordu. Hatta kendisiyle dalga geçiyorlardı. Ancak Jack, o yıl şampiyon olarak son gülenin iyi güldüğünü gösterdi.
Jack Brabham, Brabham BT19
Fotoğraf: Sutton Images
Lorenzo Bandini, Ferrari 312
Fotoğraf: LAT Images
24 Temmuz 2005
Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya ve Jenson Button'ın önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı ve puanı farkını Kimi Raikkonen'e karşı 36 puana çıkardı.
Raikkonen, 35. turda hidrolik problemi yaşayıp yarış dışı kalana kadar galibiyetin ana adayıydı. Adeta Alonso'ya galibiyeti ve şampiyonluğu hediye ettiği bir yarış oldu.
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Renault R25
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso
Fotoğraf: LAT Images
Fernando Alonso takes checkered flag
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
24 Temmuz 1988
Ayrton Senna, takım arkadaşı Alain Prost'un önünde Almanya GP'yi kazandı ve McLaren şampiyonluğa doğru dominant şekilde ilerlemeye devam etti.
Bu zafer, takımın üst üste dokuzuncu zaferiydi. Ayrıca Nelson Piquet'in 150. Grand Prix'siydi.
Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna ve Alain Prost ve Gerhard Berger
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Yannick Dalmas, Larrousse/Lola LC88
Fotoğraf: LAT Images
24 Temmuz 2011
Mark Webber'in pole pozisyonunu kazandığı 2011 Almanya GP'de zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Fernando Alonso ve Webber o yarışta podyumu tamamladılar.
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark
Fotoğraf: XPB Images
24 Temmuz 2016
Nico Rosberg'in Lewis Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandığı 2016 Macaristan'da zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Rosberg 1.9 saniye geride ikinci olurken, Daniel Ricciardo podyumu tamamlayan isimdi.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: Daimler AG
Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Daimler AG
Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team, ikinci sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: Daimler AG
Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team, ikinci sıra Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: Daimler AG
Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve üçüncü Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, Mercedes, Nico Rosberg, Mercedes podyumda
Lewis Hamilton, Mercedes podyumda
Lewis Hamilton, Mercedes podyumda
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