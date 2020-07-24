F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

24 Temmuz 1938

Genç aristokrat yarışçı Dick Seaman, Mercedes-Benz aracıyla, Adolf Hitler'in de izlediği Nürburgring'deki Almanya Grand Prix'sini kazandı. 20. doğum günü için bir banliyö mülkü verilen genç İngiliz, 1923'te Binbaşı Henry Segrave'den bu yana yarış kazanan ilk İngiliz oldu. Podyumda Nazi selamı verdi fakat yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Keşke aracım bir İngiliz aracı olsaydı." dedi.

Ertesi sene Spa Francorchamps'ta yaptığı kazada hayatını kaybetti. Hitler cenazesine devasa bir çelenk gönderdi. Günümüzde Mercedes, hâlâ mezarına çiçek göndermekte.

Slider Liste Hermann Lang, Mercedes-Benz W125, Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125, Dick Seaman, Mercedes-Benz 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

24 Temmuz 1966

Jack Brabham, Zandvoort'ta gerçekleşen Hollanda Grand Prix'sini kazanarak sürücüler klasmanındaki liderliğini, Graham Hill'i geride bırakarak güçlendirdi.

Gazetelerin manşetlerini, 40 yaşındaki sürücünün yarışmak için çok yaşlı olduğu haberleri dolduruyordu. Hatta kendisiyle dalga geçiyorlardı. Ancak Jack, o yıl şampiyon olarak son gülenin iyi güldüğünü gösterdi.

Slider Liste Jack Brabham, Brabham BT19 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Lorenzo Bandini, Ferrari 312 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

24 Temmuz 2005

Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya ve Jenson Button'ın önünde Almanya Grand Prix'sini kazandı ve puanı farkını Kimi Raikkonen'e karşı 36 puana çıkardı.

Raikkonen, 35. turda hidrolik problemi yaşayıp yarış dışı kalana kadar galibiyetin ana adayıydı. Adeta Alonso'ya galibiyeti ve şampiyonluğu hediye ettiği bir yarış oldu.

Slider Liste Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 1 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 2 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 3 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 4 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları 5 / 15 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Renault F1 takım elemanları 6 / 15 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Fernando Alonso, Renault R25 7 / 15 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 8 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 9 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 10 / 15 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 11 / 15 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 12 / 15 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso 13 / 15 Fotoğraf: LAT Images Fernando Alonso takes checkered flag 14 / 15 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Fernando Alonso 15 / 15 Fotoğraf: XPB Images

24 Temmuz 1988

Ayrton Senna, takım arkadaşı Alain Prost'un önünde Almanya GP'yi kazandı ve McLaren şampiyonluğa doğru dominant şekilde ilerlemeye devam etti.

Bu zafer, takımın üst üste dokuzuncu zaferiydi. Ayrıca Nelson Piquet'in 150. Grand Prix'siydi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Ayrton Senna ve Alain Prost ve Gerhard Berger 1 / 4 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Yannick Dalmas, Larrousse/Lola LC88 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

24 Temmuz 2011

Mark Webber'in pole pozisyonunu kazandığı 2011 Almanya GP'de zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Fernando Alonso ve Webber o yarışta podyumu tamamladılar.

Slider Liste Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes kutlama yapıyor 1 / 6 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Mark Webber, Red Bull Racing 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Mark 6 / 6 Fotoğraf: XPB Images

24 Temmuz 2016

Nico Rosberg'in Lewis Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandığı 2016 Macaristan'da zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Rosberg 1.9 saniye geride ikinci olurken, Daniel Ricciardo podyumu tamamlayan isimdi.