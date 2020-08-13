F1 tarihinde bugün: Peterson, F1'deki son zaferini alıyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1972
Emerson Fittipaldi, Avusturya'daki yarışın 24. turunda Jackie Stewart'ı geçmeyi başardı ve Denny Hulme ile Peter Revson'ın önünde galibiyete uzandı.
Zaferin ardından şampiyonadaki puan farkını 25 puana çıkardı ve geriye sadece üç yarış kaldı.
Emerson Fittipaldi, Lotus 72
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Emerson Fittipaldi ve Colin Chapman
Rolf Stommelen, Eifelland 21
Fotoğraf: Sutton Images
1978
Dünya şampiyonluğunu kazanamayan en iyi sürücülerden birisi olan İsveçli Ronnie Peterson, Avusturya GP'sini kazandı ve onuncu kariyer zaferini elde etti.
Bu, Peterson'un sekiz yıllık F1 kariyerinin son son zaferiydi.
Bir ay sonra Monza'da geçirdiği kazanın ardından trajik şekilde hayatını kaybetti.
Ronnie Peterson, Lotus-Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nelson Piquet, McLaren M23 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1989
1989 Macaristan GP gerçekleştirildi ve Nigel Mansell, Ayrton Senna'yı geçerek galibiyete uzanmayı başardı.
Senna o yarışta ikinci ve Thierry Boutsen üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Nigel Mansell, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Gregor Foitek, EuroBrun ER189 Judd
Fotoğraf: LAT Images
Alessandro Nannini
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1995
Damon Hill, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta rahat bir galibiyet almayı başardı ve David Coulthard da Williams'a dubleyi getirdi.
Michael Schumacher, damalı bayrağı ikinci sırada bitirecek gibi görünüyordu fakat bir yakıt pompası sorunu yaşayınca Coulthard ikinciliğe çıktı.
Gerhard Berger ise üçüncü oldu.
Bu galibiyetin ardından lider Schumacher ile ikinci Hill arasında 11 puan kaldı. Benetton ve Williams arasındaki puan farkı 6'ya indi.
Bu yarış ayrıca Japon sürücü Taki Inoue'nin yaşadığı tuhaf olayla da biliniyor. Japon sürücü, aracını söndürmeye çalışıyordu ancak o sırada pist dışından gelen hakem aracı kendisine çarptı.
Inoue çarpmanın etkisiyle bacağından sakatlanarak yere düştü.
Damon Hill, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
2000
Michael Schumacher'in pole pozisyonundan başladığı 2000 Macaristan GP'de Mika Hakkinen harika bir performans ortaya koydu ve startta aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayarak galibiyete ulaştı.
Schumacher ikincilikle yetinirken, David COulthard üçüncü oldu.
Hakkinen bu zaferin ardından şampiyonada Schumacher'i geride bıraktı.
Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3. David Coulthard, McL
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Pedro De La Rosa, Arrows A21 Supertec
Fotoğraf: LAT Images
Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
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