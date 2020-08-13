F1 tarihinde bugün: Peterson, F1'deki son zaferini alıyor

1972

Emerson Fittipaldi, Avusturya'daki yarışın 24. turunda Jackie Stewart'ı geçmeyi başardı ve Denny Hulme ile Peter Revson'ın önünde galibiyete uzandı.

Zaferin ardından şampiyonadaki puan farkını 25 puana çıkardı ve geriye sadece üç yarış kaldı.

Slider Liste Emerson Fittipaldi, Lotus 72 1 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Emerson Fittipaldi ve Colin Chapman 2 / 3 Rolf Stommelen, Eifelland 21 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images

1978

Dünya şampiyonluğunu kazanamayan en iyi sürücülerden birisi olan İsveçli Ronnie Peterson, Avusturya GP'sini kazandı ve onuncu kariyer zaferini elde etti.

Bu, Peterson'un sekiz yıllık F1 kariyerinin son son zaferiydi.

Bir ay sonra Monza'da geçirdiği kazanın ardından trajik şekilde hayatını kaybetti.

Slider Liste Ronnie Peterson, Lotus-Ford 1 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nelson Piquet, McLaren M23 Ford 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1989

1989 Macaristan GP gerçekleştirildi ve Nigel Mansell, Ayrton Senna'yı geçerek galibiyete uzanmayı başardı.

Senna o yarışta ikinci ve Thierry Boutsen üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Nigel Mansell, Ferrari 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Gregor Foitek, EuroBrun ER189 Judd 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Alessandro Nannini 3 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1995

Damon Hill, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta rahat bir galibiyet almayı başardı ve David Coulthard da Williams'a dubleyi getirdi.

Michael Schumacher, damalı bayrağı ikinci sırada bitirecek gibi görünüyordu fakat bir yakıt pompası sorunu yaşayınca Coulthard ikinciliğe çıktı.

Gerhard Berger ise üçüncü oldu.

Bu galibiyetin ardından lider Schumacher ile ikinci Hill arasında 11 puan kaldı. Benetton ve Williams arasındaki puan farkı 6'ya indi.

Bu yarış ayrıca Japon sürücü Taki Inoue'nin yaşadığı tuhaf olayla da biliniyor. Japon sürücü, aracını söndürmeye çalışıyordu ancak o sırada pist dışından gelen hakem aracı kendisine çarptı.

Inoue çarpmanın etkisiyle bacağından sakatlanarak yere düştü.

Slider Liste Damon Hill, Williams Renault 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Benetton 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2000

Michael Schumacher'in pole pozisyonundan başladığı 2000 Macaristan GP'de Mika Hakkinen harika bir performans ortaya koydu ve startta aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayarak galibiyete ulaştı.

Schumacher ikincilikle yetinirken, David COulthard üçüncü oldu.

Hakkinen bu zaferin ardından şampiyonada Schumacher'i geride bıraktı.