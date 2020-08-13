Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP1:
14 Saat
:
44 Dakika
:
58 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Peterson, F1'deki son zaferini alıyor

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: Peterson, F1'deki son zaferini alıyor
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 15:27

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1972

Emerson Fittipaldi, Avusturya'daki yarışın 24. turunda Jackie Stewart'ı geçmeyi başardı ve Denny Hulme ile Peter Revson'ın önünde galibiyete uzandı.

Zaferin ardından şampiyonadaki puan farkını 25 puana çıkardı ve geriye sadece üç yarış kaldı.

Slider
Liste

Emerson Fittipaldi, Lotus 72

Emerson Fittipaldi, Lotus 72
1/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Emerson Fittipaldi ve Colin Chapman

Emerson Fittipaldi ve Colin Chapman
2/3

Rolf Stommelen, Eifelland 21

Rolf Stommelen, Eifelland 21
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

1978

Dünya şampiyonluğunu kazanamayan en iyi sürücülerden birisi olan İsveçli Ronnie Peterson, Avusturya GP'sini kazandı ve onuncu kariyer zaferini elde etti.

Bu, Peterson'un sekiz yıllık F1 kariyerinin son son zaferiydi.

Bir ay sonra Monza'da geçirdiği kazanın ardından trajik şekilde hayatını kaybetti.

Slider
Liste

Ronnie Peterson, Lotus-Ford

Ronnie Peterson, Lotus-Ford
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nelson Piquet, McLaren M23 Ford

Nelson Piquet, McLaren M23 Ford
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1989

1989 Macaristan GP gerçekleştirildi ve Nigel Mansell, Ayrton Senna'yı geçerek galibiyete uzanmayı başardı.

Senna o yarışta ikinci ve Thierry Boutsen üçüncü oldu.

Slider
Liste

Podyum: Yarış galibi Nigel Mansell, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Nigel Mansell, Ferrari
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Gregor Foitek, EuroBrun ER189 Judd

Gregor Foitek, EuroBrun ER189 Judd
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Alessandro Nannini

Alessandro Nannini
3/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1995

Damon Hill, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta rahat bir galibiyet almayı başardı ve David Coulthard da Williams'a dubleyi getirdi.

Michael Schumacher, damalı bayrağı ikinci sırada bitirecek gibi görünüyordu fakat bir yakıt pompası sorunu yaşayınca Coulthard ikinciliğe çıktı.

Gerhard Berger ise üçüncü oldu.

Bu galibiyetin ardından lider Schumacher ile ikinci Hill arasında 11 puan kaldı. Benetton ve Williams arasındaki puan farkı 6'ya indi.

Bu yarış ayrıca Japon sürücü Taki Inoue'nin yaşadığı tuhaf olayla da biliniyor. Japon sürücü, aracını söndürmeye çalışıyordu ancak o sırada pist dışından gelen hakem aracı kendisine çarptı.

Inoue çarpmanın etkisiyle bacağından sakatlanarak yere düştü.

Slider
Liste

Damon Hill, Williams Renault

Damon Hill, Williams Renault
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton

Michael Schumacher, Benetton
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot

Rubens Barrichello, Jordan 195 Peugeot
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

2000

Michael Schumacher'in pole pozisyonundan başladığı 2000 Macaristan GP'de Mika Hakkinen harika bir performans ortaya koydu ve startta aldığı liderliği bir daha hiç bırakmayarak galibiyete ulaştı.

Schumacher ikincilikle yetinirken, David COulthard üçüncü oldu.

Hakkinen bu zaferin ardından şampiyonada Schumacher'i geride bıraktı.

Slider
Liste

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3. David Coulthard, McL

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. Michael Schumacher, Ferrari, 3. David Coulthard, McL
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren

Mika Hakkinen, McLaren
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Pedro De La Rosa, Arrows A21 Supertec

Pedro De La Rosa, Arrows A21 Supertec
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot

Nick Heidfeld, Prost AP03 Peugeot
5/5

Fotoğraf: LAT Images

F1, Silverstone'daki lastik patlamalarının ardından 2021'de yere basma gücünü azaltacak

Önceki haber

F1, Silverstone'daki lastik patlamalarının ardından 2021'de yere basma gücünü azaltacak

Sonraki haber

Ocon: "Henüz 2018'deki seviyeme dönmedim"

Ocon: "Henüz 2018'deki seviyeme dönmedim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

F1, Silverstone'daki lastik patlamalarının ardından 2021'de yere basma gücünü azaltacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

F1, Silverstone'daki lastik patlamalarının ardından 2021'de yere basma gücünü azaltacak

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"

Perez: "Vettel'in Racing Point dedikoduları elbet bir gün bitecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Perez: "Vettel'in Racing Point dedikoduları elbet bir gün bitecek"

Raikkonen: "Mod yasağı bizim için bir şey değiştirmeyecek çünkü bizde zaten yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Raikkonen: "Mod yasağı bizim için bir şey değiştirmeyecek çünkü bizde zaten yok"

Racing Point, Hulkenberg'e teşekkür etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Hulkenberg'e teşekkür etti

Son Haberler

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

Perez, Meksika'ya olan gezisiyle ilgili "saçma" haberleri yalanladı
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Perez, Meksika'ya olan gezisiyle ilgili "saçma" haberleri yalanladı

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

1s
2
Formula 1

Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!

3
Formula 1

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

1s
4
Formula 1

F1, Silverstone'daki lastik patlamalarının ardından 2021'de yere basma gücünü azaltacak

3s
5
Formula 1

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"

37dk

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"
F1

Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"
F1

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

Perez, Meksika'ya olan gezisiyle ilgili "saçma" haberleri yalanladı
F1

Perez, Meksika'ya olan gezisiyle ilgili "saçma" haberleri yalanladı

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"
F1

Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

Ricciardo: "Şu ana kadar podyuma çıkamamak çok moral bozucu"
F1

Ricciardo: "Şu ana kadar podyuma çıkamamak çok moral bozucu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.