F1 tarihinde bugün neler oldu?

17 Şubat 1901: İlk kez bir yarış için 'Grand Prix' tabiri kullanıldı 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Grand Prix olarak adlandırılan ilk yarış Fransa'nın Pau pistinde düzenlendi. Yarışta Fransız sürücü Maurice Farman galip geldi. Ancak 'Grand Prix' tabiri, kullanımının yaygınlaştığı 1906 yılına kadar yeniden kullanılmadı.

17 Şubat 2000: Lewis Hamilton henüz 15 yaşındayken gözünü yükseklere dikiyor 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Lewis Hamilton, henüz 15 yaşındayken F1'e olan tutkusunu ortaya koydu. O sene Jenson Button'ın Williams'ta bir koltuk kaptığını gören Hamilton, verdiği bir demeçte şunları söylemişti: "Eğer yeterince iyiyseniz yeterince yaşlısınız demektir. Yükseldiğim zaman bunun doğru zaman olduğundan emin olmak istiyorum Öte yandan, elbette Jenson'ı yenmek ve şampiyonluk alan en genç F1 sürücüsü olmak istiyorum."

Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren, parc ferme 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Lewis, 2007 yılında, 22 yaşındayken, McLaren için F1 koltuğuna oturdu ve iyi iş çıkardı ancak en genç şampiyon olma hayaline 2008 yılında ulaşabildi.

17 Şubat 2001: Schumacher kask tedarikçisini değiştirdi, olanlar oldu 4 / 5 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher, 2001 yılında kask tedarikçisini Bell'den Schubert'e değiştirmeye karar verdi ancak bu isteği onun yasal işlemlerle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Michael'in Bell ile olan sözleşmesi 2001 sezonunun sonunda sona erecekti ancak o yeni tedarikçisine geçme konusunda ısrarcıydı çünkü Schubert kurşun geçirmeyen yeni bir tasarıma imza atmıştı. Michael, Schubert'in kaskının Bell'den daha güvenli olduğunu iddia ediyordu. Bunun üzerine Bell, kasklarının güvensiz olmadığını kanıtladı ve Michael'e dava açtı. Belçika mahkemesi, Ferrari sürücüsünü, eski kaskını takmadığı her yarış için için 115.300 dolar para cezasına çarptırdı ancak bu ceza Michael'i sezon boyunca Schubert kaskını takmaktan caydıramadı.