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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün neler oldu?

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17 Şubat 1901: İlk kez bir yarış için 'Grand Prix' tabiri kullanıldı

17 Şubat 1901: İlk kez bir yarış için 'Grand Prix' tabiri kullanıldı
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Fotoğraf: Sutton Images

   Grand Prix olarak adlandırılan ilk yarış Fransa'nın Pau pistinde düzenlendi. Yarışta Fransız sürücü Maurice Farman galip geldi. Ancak 'Grand Prix' tabiri, kullanımının yaygınlaştığı 1906 yılına kadar yeniden kullanılmadı.

17 Şubat 2000: Lewis Hamilton henüz 15 yaşındayken gözünü yükseklere dikiyor

17 Şubat 2000: Lewis Hamilton henüz 15 yaşındayken gözünü yükseklere dikiyor
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Fotoğraf: Sutton Images

   Lewis Hamilton, henüz 15 yaşındayken F1'e olan tutkusunu ortaya koydu. O sene Jenson Button'ın Williams'ta bir koltuk kaptığını gören Hamilton, verdiği bir demeçte şunları söylemişti: "Eğer yeterince iyiyseniz yeterince yaşlısınız demektir. Yükseldiğim zaman bunun doğru zaman olduğundan emin olmak istiyorum Öte yandan, elbette Jenson'ı yenmek ve şampiyonluk alan en genç F1 sürücüsü olmak istiyorum."

Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren, parc ferme

Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren, parc ferme
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Fotoğraf: Sutton Images

   Lewis, 2007 yılında, 22 yaşındayken, McLaren için F1 koltuğuna oturdu ve iyi iş çıkardı ancak en genç şampiyon olma hayaline 2008 yılında ulaşabildi.

17 Şubat 2001: Schumacher kask tedarikçisini değiştirdi, olanlar oldu

17 Şubat 2001: Schumacher kask tedarikçisini değiştirdi, olanlar oldu
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Fotoğraf: Ferrari Media Center

   Michael Schumacher, 2001 yılında kask tedarikçisini Bell'den Schubert'e değiştirmeye karar verdi ancak bu isteği onun yasal işlemlerle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Michael'in Bell ile olan sözleşmesi 2001 sezonunun sonunda sona erecekti ancak o yeni tedarikçisine geçme konusunda ısrarcıydı çünkü Schubert kurşun geçirmeyen yeni bir tasarıma imza atmıştı. Michael, Schubert'in kaskının Bell'den daha güvenli olduğunu iddia ediyordu. Bunun üzerine Bell, kasklarının güvensiz olmadığını kanıtladı ve Michael'e dava açtı. Belçika mahkemesi, Ferrari sürücüsünü, eski kaskını takmadığı her yarış için için 115.300 dolar para cezasına çarptırdı ancak bu ceza Michael'i sezon boyunca Schubert kaskını takmaktan caydıramadı.

17 Şubat 2006: Bernie Ecclestone'ın Vegas savaşı

17 Şubat 2006: Bernie Ecclestone'ın Vegas savaşı
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Fotoğraf: XPB Images

   Bernie Ecclestone, 2005 yılında Indianapolis'te Michelin lastiği kullanan pilotların yarıştan çekilmesi ve sadece altı pilotun yarışa katılmasının ardından 2007 yılı için Amerika Grand Prix'sinin Las Vegas'ta yapılmasını önerdi. O dönem yarışın düzenlendiği Indianapolis pistinin müdürü Tony George ile arası limoni olan Ecclestone, yarış için diğer seçenekleri gözden geçireceğini söylemişti. Nihayetinde Indianapolis, 2008'de Amerika Grand Prix'sinin takvimden tamamen çıkarılmasından önce bir sezon daha takvimde kaldı.

Ekleyen:
, Editör
17 Şub 2020 19:06

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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